– Alt kulminerte i et fysisk angrep på meg i spillertunnelen. Vanligvis er jeg slik av natur at jeg ville trukket meg unna. I dette tilfellet ble jeg fysisk angrepet. Han tok grep rundt halsen min og skjøv meg inn i veggen. Det er helt naturlig at jeg da måtte forsvare meg, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen i en pressemelding.

Fredag formiddag har Bodø/Glimt sittet i møter etter konflikten med Romas støtteapparat torsdag kveld.

Roma-kaptein Lorenzo Pellegrini påstod at lagets keepertrener ble angrepet av Glimt-trener Knutsen, men nå utdyper altså Knutsen sin versjon av saken.

AMPERT: Her er keepertrener Nuno Santos (t.v.) og Roma-trener José Mourinho ved benken rett etter sluttsignalet på Aspmyra torsdag. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Hevder Uefa har videobevis

Knutsen hevder at keepertreneren først sjikanerte ham underveis i kampen. Treneren forteller at han gjorde fjerdedommer og Uefas delegat oppmerksom på dette flere ganger.

«Roma bombarderer mediene med usannheter, i et forsøk på å skjule den usportslige oppførselen. Glimt vet at det eksisterer en video av hendelsen, som viser angrepet på Knutsen fra representanter for Romas støtteapparat. Denne videoen har klubben sett. Vi krever at offentligheten får tilgang til denne videoen som UEFA besitter», heter det i pressemeldingen.

Politiet opplyste natt til fredag at Uefa vil opprette en disiplinærsak. NRK har forsøkt å få en kommentar fra Uefa uten hell.

NRK har også prøvd Romas presseavdeling både torsdag og fredag uten respons.

Knutsen og Glimt beskriver det hele som «trakasserende oppførsel».

REAGERER: Glimts daglige leder Frode Thomassen. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Nå vil Glimt politianmelde Nuno Santos på bakgrunn av det fysiske angrepet.

– Det er helt uholdbart med en slik oppførsel. Dette er en systematisk provokasjon, manipulasjon og til slutt utøvelse av fysisk vold mot Kjetil Knutsen. Vi er trygge på at en objektiv instans vil gå forbi uriktige påstander fra Romas trenerteam, sier daglig leder i Glimt, Frode Thomassen.

Thomassen utdyper overfor NRK at han nå forventer reaksjoner fra Uefa. Han sier at klubben opplever tumultene som et regissert spill for å påvirke kampen.

– Hvordan er dialogen med Roma?

– De har nå prøvd å fortelle sin historie. Det har opprørt oss litt. Det å gå i dialog med dem ser jeg ikke hva skal komme ut av. Vi er opptatt av å tenke fremover, sier Thomassen.

Nordland politidistrikt skriver i en pressemelding klokken 15.09 at politiet per nå ikke har mottatt noen anmeldelse.

– Når politiet kom til stedet var situasjonen under kontroll, og det var ikke nødvendig for politiet å gripe fysisk inn på stedet. Politiet fikk forklaring fra de aktuelle partene på stedet, og det var ikke behov for ytterligere tiltak, heter det i pressemeldingen.

Samtidig understreker politiet at enhver part kan anmelde slike forhold i ettertid.

Politiet involvert

Politiet bekreftet allerede torsdag at det var en «tildragelse mellom de to lagene» i spillertunnelen etter kampen, men episoden ble omtalt som «knuffing» – og ikke vold. Ingen av klubbene anmeldte saken på dette tidspunktet.

Da Knutsen møtte pressen etter kampen sent torsdag kveld, var ikke beskyldningene fra Roma kjent. Men Knutsen fortalte selv om amper stemning mellom ham og Roma-benken.

– Det var en assistent som oppførte seg som en tulling. Han hakket på meg før kampen og holder på med det under hele kampen. Det er så lite fair play som det går an å forstyrre min jobb. Det kokte over to ganger, sa Knutsen.

– Du sa det kokte over for deg. Sa du noe til dem? spurte en reporter.

– Ja, jeg var ikke helt uskyldig, jeg heller. Så ærlig må vi være.

– Sa du «fuck off» eller noe slikt?

– Det var ikke så langt unna. Det får bli med at det i hvert fall var noe i nærheten. Men hvis en står og hugger på deg i ganske lang tid, da ble det tydelig tale fra Knutsen, synes jeg, sa Knutsen om seg selv.