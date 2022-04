Glimt- og Roma-trenerne i munnhuggeri: – Oppførte seg som en tulling

José Mourinho og Roma måtte nok en gang gå av banen på Aspmyra som det tapende laget. Denne gangen ble det riktig nok ikke like ydmykende sifre som da de tapte 1–6 i gruppespillet.

Men Mourinho var på ingen måte blid denne gangen heller. Faktisk begynte portugiseren å slenge med leppa underveis i kampen.

– Kommunikasjonen gikk direkte på meg, hevder Knutsen i intervju med Viaplay.

Han sier Roma-benken var frustrerte og var lei av hans prating.

– «I'm talking to much». Det er et spill, ikke bare fra han, men fra flere på benken. Det er ikke mye fair play, men det hjalp ikke, smiler Glimt-treneren.

– Aldri sett før

På pressekonferansen etter kampen utdypet Knutsen hendelsene.

– De kom med annen «attitude» denne kampen. Det var en assistent som oppførte seg som en tulling. Han hakket på meg før kampen og holder på med det under hele kampen. Det er så lite fair play som det går an å forstyrre min jobb. Det kokte over to ganger. Det var en spesiell måte å oppføre seg på som jeg aldri har sett før, sier Knutsen.

Glimt-sjefen sier han tolket det som at Roma-benken mener Knutsen pratet for mye.

– Jeg tror de må svare på hvorfor de gjør det. Utrolig unødvendig, tenker jeg, sier Knutsen.

I MUNNHUGGERI: Kjetil Knutsen ble frustrert over Roma-benken. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Bryr meg ikke

Mourinho fikk først spørsmål fra Viasat om hvordan han opplevde gnisningen mellom de to benkene under kampen.

– Det var ikke noe problem. Jeg bryr meg ikke om benkene. Jeg bryr meg ikke om hvordan andre oppfører seg på den andre benken, sa Mourinho.

TAPTE IGJEN: Roma-manager José Mourinho. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Så, på pressekonferansen, prøvde en journalist å få en kommentar til det Knutsen fortalte.

– Jeg er ikke interessert i hva han sa. Ikke still spørsmålet! smalt det fra Mourinho.

– Jeg er ikke interessert i hva han sier. Jeg bryr meg virkelig ikke, fulgte Mourinho opp med litt senere.

På spørsmål om Bodø/Glimt er blitt en marerittmotstander for Roma, sier portugiseren:

– Jeg prøver å si til dere: Det er ikke et problem å tape slik i første kamp når vi topper gruppa. Om vi taper her og i Roma, er det et problem. Men om vi vinner, så er det ikke noe problem. Jeg vil bare være i semifinalen.

Stikk til dommerne

Det var flere ting med dagens kamp og rammen rundt den som gjorde Mourinho frustrert.

– Folk vil at denne konkurransen skal være fin, men man spiller på en plastbane, uten VAR, med dommere på dette nivået ... Det gir ikke godt bilde av konkurransen. Men gratulerer til Bodø, sier portugiseren.

Etter kampen skal stemningen ha vært normal igjen. Han og Knutsen tok hverandre høflig i hånden da oppgjøret var slutt.

– Han sa ikke noe (til meg). Han tok meg i hånden, jeg tok han i hånden – ferdig med det. Det er ikke krav om at de skal si så mye, det holder det, sier Knutsen om øyeblikket med Mourinho etter kampen.