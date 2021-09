Sportsdrikk, som ofte drikkes til eller etter trening, inneholder mye energi i form av karbohydrater og elektrolytter.

Ved å drikke det opprettholdes væskebalansen i kroppen, og kroppen får ny energi.

Men ikke alle kjøper restitusjonsdrikken på sportsbutikk.

– Jeg drikker ofte alkoholfritt øl etter trening. Det er bra med karbohydrater, også er det godt, sier personlig trener Olaf Hjelde fra Bodø.

Men er det like godt som sportsdrikker laget spesielt til trening?

Nesten, sier ekspertene.

Olaf Hjelde er utdannet naprapat og personlig trener. Han jobber til daglig ved Rapida i Bodø. Han sier han ofte velger alkoholfritt øl over sportsdrikk etter trening. Foto: Privat

Global trend

Det er ikke bare innenfor trening den alkoholfrie varianten av øl blir mer populært. Utvalget har økt de siste årene. Flere og flere produsenter kommer med nye varianter.

Kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard, forteller at det er blitt en global trend.

– Det drikkes stadig mer alkoholfritt øl over hele Europa. I dag er 5–6 prosent av ølet vårt alkoholfritt eller lettøl. I løpet av 2025 er målet at tallet skal være 10 prosent, sier han til NRK.

I fjor så Ringnes en økning på 20 prosent i salget av lett- og alkoholfri øl sammenlignet med året før.

Nesten like bra som sportsdrikk

Det er liten tvil om at befolkningen i Norge i større og større grad omfavner de alkoholfri variantene. Men hva sier ekspertene, kan en typisk kosedrikk funke som restitusjonsdrikk etter trening?

Kristin Lundanes Jonvik er forsker ved institutt for prestasjonsevne ved Norges idrettshøgskole. Hun er klinisk ernæringsfysiolog med doktorgrad i idrettsernæring, og er i tillegg til NIH-ansatt i Sunn Idrett.

Hun sier alkoholfritt øl først og fremst skiller seg fra den alkoholholdige varianten.

Kristin Lundanes Jonvik mener alkoholfritt øl absolutt kan være en bra drikk etter trening. Foto: Sunn Idrett

– Først og fremst er det viktig å poengtere at det er mye sunnere enn å drikke en drikk med alkohol. Spesielt i kombinasjon med idrett. Drikker du øl eller andre enheter etter trening vil leveren prioriterer alkoholen. Dermed får du ikke tatt opp karbohydrater og protein like raskt, forklarer hun.

– Med alkoholfritt øl slipper du dette. I tillegg er det absolutt en god kilde til karbohydrater.

– Er det like godt som, eller bedre enn sportsdrikk?

– Vi kan ikke si at det er noe særlig bedre enn en sportsdrikk, og sportsdrikkene har ofte en sammensetning av karbohydrater og salter som er enda bedre, svarer Jonvik før hun understreker:

– Men det er ikke ugunstig med alkoholfritt øl. De har ofte en sammensetning med omtrent 5 % karbohydrater, som vil si at det er en isoton drikk. Det er akkurat det kroppen trenger, og er det sportsdrikker ønsker å være.

Den alkoholfrie ølen inneholder ofte rundt 5 % karbohydrater. Ifølge ernæringsfysiolog Kristin Lundanes Jonvik er det akkurat det kroppen trenger etter trening. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Viktigst etter lange økter

Forskeren ved Norges idrettshøgskole understreker at det for de aller fleste mosjonister holder med vann under trening, og at det kun er under lange treningsøkter eller konkurranser man virkelig trenger karbohydrater.

Cathrine Borchsenius, klinisk ernæringsfysiolog og daglig leder i Bramat.no, gir Jonvik støtte.

– Det er nok ikke så mange vitaminer og mineraler å skryte av, men et fint påfyll av karbohydrater for de som trener mye og sliter med å få i seg nok energi.

Etter lange konkurranser serveres det flere steder alkoholfritt øl i målområdet. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Personlig trener Olaf Hjelde bekrefter.

– Jeg drikker det oftest etter langturer med løping. Da har jeg gjort et godt arbeid og det er lov å belønne seg, sier han og legger til:

– Det er liksom prikken over i-en.

Hva med vørterøl?

«Helt naturlig næring for aktive folk siden 1903» heter det på etiketten til Ringes variant av vørterøl.

Kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard, mener den også er et ypperlig alternativ til sportsdrikk.

– Vørterøl er vel det som regnes som den aller beste restitusjonsdrikken, og som norske langrennsløpere har blitt oppfostret på. Den inneholder mer sukker og mer energi.

Flere og flere varianter av alkoholfritt øl dukker opp på markedet. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Ernæringsfysiolog Jonvik gir Bruusgaard rett i at den inneholder mer sukker, men sier det ikke nødvendigvis er positivt.

– Det søte blir man veldig fort både lei og kvalm av. Vørterøl inneholder mer sukker enn alkoholfritt øl – rundt 8–10 prosent. Dette er på linje med cola og juice, forklarer hun:

– 5 prosent sukker er der sportsdrikkene bør ligge for optimalt opptak. Skal du bruke juice, saft eller vørterøl under lange konkurranser bør du vanne den ut.

Men etter den lange konkurransen, er både vørterøl, sportsdrikk og alkoholfritt øl et godt alternativ.

– Etter konkurransen må du få i deg karbohydrater og proteiner slik at restitusjonen kan begynne. Karbohydratene kan både alkoholfritt øl og sportsdrikk gi deg, avslutter Jonvik.