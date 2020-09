Det var i november for snart to år siden at politiet startet drapsetterforskning. I dag starter rettssaken i Vesterålen tingrett. Det er satt av fem dager i retten til saken.

Den 22. november 2018 ble en mann ble funnet død på en veranda i Sortland.

Siktelsen startet som et drap.

Nå er siktelsen nedjustert. Dette handler ifølge statsadvokaten om hvordan man vurderer skyldkravet.

Konstituert statsadvokat Jorild Steindal sier siktelsen er nedjustert fra drap på grunn av vurderinger rundt skyldkravet. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Den siktede erkjente i avhørt at han hadde forvoldt kameratens død under et basketak. Etter hendelsen skal han ha plassert liket på sin egen veranda.

– I denne saken er det tatt ut tiltale for kroppskrenkelse med døden til følge. Påtalemyndigheten mener at tiltalte har utøvd vold mot fornærmede, som medførte at fornærmede døde.

Det sier konstituert statsadvokat Jorild Steindal.

Politiet: Kan ha ligget på verandaen i nesten to uker

Ifølge en person som kjente til de involverte skal begge tidligere ha vært involvert i rus. Men begge skal ha greid å komme seg på rett kjøl.

Avdøde ble meldt savnet to dager før han ble funnet død. Politiet har tidligere uttalt at de tror at avdøde kan ha ligget på tiltaltes veranda i nesten to uker.

Ekstra ressurser både fra politiet og Kripos bistod i årsaksundersøkelsene.

Erkjenner ikke straffskyld

Tiltalte erkjenner ikke straffskyld i saken, ifølge forsvareren.

– Han mener at det var et hendelig uhell, sier mannens forsvarer, Kjetil Krokeide.

Avdøde og tiltalte skal ha vært alene i boligen til tiltalte, da 35 år gamle Stig Anders Johansen døde.

– Han har erkjent at han har hoppet på ham og skjøvet ham over ende i en sofa. Så

Den tiltalte erkjenner ikke straffskyld og sier gjennom sin forsvarer Kjetil Krokeide at det hele var et hendelig uhell. Foto: Nils Mehren / NRK

har de ramlet ned på gulvet. Han har erkjent at han har ligget oppå ham og presset ham ned mot gulvet og utøvde press mot halsen, forteller Krokeide.

Han tilbakeviser ikke at handlingen førte til døden, men mener at spørsmålet er om det er noe straffansvar knyttet til det.

Forsvarer: – Kunne ikke forstå at kameraten kunne dø

Tiltalen skriver at tiltalte lå over kameraten med sin egen kropp og presset armene mot halsen og nakken på avdøde.

Forsvareren mener at tiltalte ikke hadde mulighet til å forstå at kameraten kunne dø av dette.

Forsvareren mener at man ikke kan fastslå at dødsårsaken skyldes en handling som tiltalte kan klandres for.

– Det spesielle med hendelsen er at voldsutøvelsen i relasjon til at det ble en dødsfølge, er nokså beskjeden, sier han.