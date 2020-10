I Vesterålen tingrett er mannen i 40-årene fra Sortland dømt til fengsel i tre år og ni måneder for å ha forvoldt sin kamerats død i november 2018.

Sortlands-mannen erkjente før rettssaken ikke straffskyld.

Han var først siktet for drap, men siktelsen ble etterhvert nedjustert til kroppskrenkelse med døden til følge.

Ifølge en person som kjente til de involverte skal begge tidligere ha vært involvert i rus. Men begge skal ha greid å komme seg på rett kjøl.

Avdøde ble meldt savnet to dager før han ble funnet død.

Basketak

Bakgrunnen var et basketak og en krangel om en telefon, som fikk dramatiske konsekvenser.

I et forsøk på å få tilbake telefonen sin fra Johansen, dyttet den tiltalte Johansen over en sofa slik at de begge endte på gulvet.

Den tiltalte havnet på ryggen til Johansen og presset hodet hans ned mot gulvet. Han slapp ikke grepet før Johansen sluttet å gjøre motstand.

Han hadde tenkt at Johansen hadde sovnet da han hadde reist seg og satt seg tilbake i stolen han tidligere hadde sittet i. Han hadde etter en halv time ristet litt i Johansen og da blitt klar over at han var død. Han ringte aldri etter hjelp.

I stedet plasserte han Johansen i en koffert på verandaen med et pledd over til han ble funnet 12 dager senere.

I etterkant har tiltalte også gått inn på Johansen telefon og overført 4800 kroner til sin egen konto.

Retten mener at tiltalte burde innsett følgen av det halsgrepet han hadde festet på Johansen. Handlingen vurderes som svært klanderverdig og er sterkt å bebreide, står det i dommen.

– Et hendelig uhell

I forkant av rettssaken sa forsvarer Kjetil Krokeide at det hele var et hendelig uhell.

– Han har erkjent at han har hoppet på ham og skjøvet ham over ende i en sofa. Så har de ramlet ned på gulvet. Han har erkjent at han har ligget oppå ham og presset ham ned mot gulvet og utøvde press mot halsen, forteller Krokeide.

Han tilbakeviser ikke at handlingen førte til døden, men mener at spørsmålet er om det er noe straffansvar knyttet til det.

Forsvareren mener at tiltalte ikke hadde mulighet til å forstå at kameraten kunne dø av dette.

Krokeide vil ikke kommentere dommen på nåværende tidspunkt.

I tillegg til fengselsstraffen er hans klient også dømt til å betale oppreisning på til sammen 375.000 kroner til avdødes familie.