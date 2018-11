Torsdag ettermiddag har politiet gjort funn av en død mann på en adresse på Sortland. Mannen ble funnet av politiet som i forbindelse med at avdøde var meldt savnet, gjorde undersøkelser på adressen.

Den avdøde er en mann i midten av trettiårene, tilhørende i Vesterålen. Politiet sier til NRK at han ble meldt savnet for et par dager siden.

Politiinspektør Per Erik Hagen. Foto: Kari Skeie / nrk

Ifølge Vesterålen Online rykket store styrker ut til boligadressen på Sortland i 19-tiden. Etter det avisen forstår er dette adressen hvor mannen ble funnet død.

En mann i slutten av trettiårene ble etter kort tid pågrepet og siktet for forsettlig drap. Siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling fredag.

Siktede og avdøde kjente til hverandre, opplyser politiet i en pressemelding.

Får bistand fra Kripos

Politiet har startet etterforskning og avhør av vitner. Kripos er på plass for å undersøke åstedet nærmere.

– Vi ønsker å få bistand fra de nasjonale ressursene som finnes, sier politiinspektør Per Erik Hagen i Nordland politidistrikt til NRK torsdag kveld.

Totalt reiser Kripos ned med fem etterforskere. Vanlig bemanning, ifølge etterforskningsleder Nils Arne Mehammer.

Han regner med at teamet i hvert fall blir værende i Vesterålen over helga. Når de ankommer Sortland, vil de først bli orientert av det lokale politiet før de går i gang med arbeidet, som vil være både teknisk og taktisk etterforskning.

Etterforskningsleder Nils Arne Mehammer og politioverbetjent Torbjørn Aasbø i Kripos er på vei til Sortland. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Siktedes forsvarer, Elise Riibe-Stokland, har vært i kontakt med sin klient, men ønsker ikke å gi noen kommentarer nå.

Politiet opplyser at siktede er villig til å forklare seg og forklarer seg greit, men vil ikke av etterforskningshensyn gå inn på hva siktede har forklart i avhør.

Kriseteam hjelper familiene

– Folk er litt rystet og synes det er en trasig sak. Det er virkelig trasig at vi skulle bli rammet av noe sånt, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo i Sortland kommune.

Tove Mette Bjørkmo, ordfører i Sortland kommune. Foto: Øystein Nygård / NRK

Kommunen har satt ned et kriseteam som skal ivareta de to partene som er berørt i saken.

– Det som er viktig for oss nå, er å ivareta familiene, sier Bjørkmo.

– Er det mer dere gjør fra kommunen enn krisehjelp?

– Vi opprettholder en tett dialog med politiet og blir orientert underveis. Så er det noe vi trenger å bistå med, skal vi gjøre det. Vi venter bare på hva politiet gir oss tilbakemelding om, sier Bjørkmo.