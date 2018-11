Plasserte sin avdøde kamerat på verandaen

Den drapssiktede Sortlands-mannen erkjenner i avhør straffskyld for å ha forvoldt kameratens død i sin egen bolig.

Han har også forklart at Stig Anders Johansen, som ble funnet død på Sortland sist torsdag, døde helgen 9.–11. november.

– Hendelsen skal ha funnet sted i siktedes bolig og han skal deretter ha plassert liket på boligens veranda, sier politiadvokat Rita Hermansen Dahl i Nordland politidistrikt.

Siktedes forklaring stemmer med de taktiske og tekniske etterforskningsskritt som så langt er gjort i saken.

– Siktede har foreløpig erkjent å ha forvoldt Stig Anders Johansens død og erkjenner straffskyld, sier politiadvokat Rita Hermansen Dahl. Foto: John Inge Johansen

– Hendelsesbildet begynner å bli rimelig klart. Vi har kommet et godt stykke på vei i forhold til å samle inn informasjon og kartlegge både siktede og fornærmedes bevegelser i tiden før hendelsen, sier Dahl.

Politiet har også en forholdsvis god oversikt over siktedes bevegelser fra hendelsen skal ha funnet sted frem til pågripelse.

Var omgangsvenner

Det var torsdag i forrige uke at Stig Anders Johansen (35) fra Stokmarknes ble funnet drept i en leilighet på Sortland, etter å ha vært savnet i flere dager. En bekjent som bor på adressen, ble siktet for forsettlig drap og varetektsfengslet i fire uker.

Politiets etterforskning viser at fornærmede og siktede har vært omgangsvenner og at de hadde tilbrakt tid sammen i tiden forut for basketaket i siktedes bolig.

Hvordan mannen døde er ennå ikke kjent.

– Vi har ennå ikke mottatt foreløpig obduksjonsrapport og kan av den grunn ikke si noe nærmere om dødsårsaken eller tidspunkt ut over at etterforskningen gir grunn til å tro at drapet må ha funnet sted helgen 9. til 11. november.

Politiet er kjent med at det har vært mange rykter i lokalmiljøet i etterkant av drapet og ønsker derfor å understreke at liket ikke var ille tilredt da det ble funnet.

Politiet planlegger nye avhør av siktede i neste uke.