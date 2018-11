Torsdag ble Stig Anders Johansen (35) fra Stokmarknes funnet død på en adresse i Sortland i Vesterålen. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for forsettlig drap, som vil si at gjerningspersonen har ment å ta livet av en person.

Navnet til avdøde frigis av politiet etter avtale med pårørende.

Siktede er varetekstsfenglset i fire uker etter et fengslingsmøte i Vesterålen tingrett fredag, hvorav to av ukene er med brev- og besøksforbud og en uke i full isolasjon, skriver politiet i en pressemelding. Årsaken til fengslingen er frykt for bevisforspillelse.

– Han synes dette er veldig trist og har det veldig tungt, sier drapssiktedes forsvarer, Elise Riibe-Stokland, som ellers ikke vil gi kommentarer om sin klient eller saken.

Begge involvert i rus

Den avdøde skal ha blitt funnet i siktedes bolig, og ifølge en person som kjente til de involverte, var de begge involvert i rus, men har klart å komme seg på rett kjøl.

Ifølge Vesterålen Online rykket store styrker ut til boligadressen på Sortland i 19-tiden torsdag. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Siktede har hatt en bra jobb de siste årene, og det har ikke vært noe styr på lengre tid, så vidt jeg vet, sier vedkommende til NRK.

Den avdøde ble meldt savnet tirsdag. I forbindelse leteaksjonen ble mannen funnet på siktedes adresse i Sortland.

Kjenner til hendelsesforløpet

Fem mann fra Kripos er på plass for å undersøke åstedet, og politiet gjennomfører vitneavhør.

Politiet opplyser at siktede er villig til å forklare seg og forklarer seg greit, men vil ikke av etterforskningshensyn gå inn på hva siktede har forklart i avhør.

– Vi har fått et greit bilde av hendelsesforløpet, men det er altfor tidlig å kommentere det noe, sier politiinspektør Per Erik Hagen i Nordland politidistrikt.

Politiet har satt opp sperringer rundt hele huset, og Kripos er på stedet for å gjøre nærmere undersøkelser. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Kriseteam hjelper familiene

Sortland kommune har satt ned et kriseteam for å ivareta de berørte, det samme har Hadsel kommune.

– Dette er en alvorlig og tragisk sak, og nå er vi opptatt av å ivareta de pårørende og etterlatte, sier ordfører Siv Dagny Aasvik i Hadsel kommune.