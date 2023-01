Begrunnelsen for at Solberg trekker seg er senvirkninger av korona-sykdom.

– Det har vært en stor frustrasjon at helsen ikke har vært god nok for å kunne fortsette i jobben, sier han til NRK.

Det var i fjor vår at han i likhet med mange nordmenn fikk korona.

– Da fikk jeg klassiske symptomer med hjernetåke og vanskeligheter med å konsentrere meg.

I tillegg opplevde han å ha lite energi og ble sliten av å gjøre «ingenting».

Dette påvirker arbeidskapasiteten i så stor grad at Solberg nå har valgt å trekke seg som leder for fylkesrådet i Nordland.

– Dette er naturligvis svært trist, men jeg tar beslutningen til etterretning, sier leder i Nordland Arbeiderparti, Mona Nilsen, i en pressemelding.

Solberg har vært i stillingen siden 15. oktober i fjor.

Han velger nå å være åpen om sykdommen som forhindrer ham i jobben.

– Det er mange av oss som sliter med dette. Da tenker jeg det er viktig at jeg som offentlig person er åpen om dette. Jeg har blitt kontaktet av flere som har satt pris på at jeg har vært åpen, og som står i samme situasjon.

Remi Solberg trodde han var blitt helt frisk etter korona-sykdommen da han ble valgt som fylkesrådsleder i Nordland i fjor høst. Så kom symptomene tilbake ved nyttår. Foto: Thor-Wiggo Skille

Mange får senvirkninger

Ifølge Norsk Helseinformatikk (NHI) utvikler rundt 20 prosent av pasienter som har hatt korona et sykdomsbilde som varer lenger enn 12 uker.

Sykdommen gir ikke et entydig sykdomsbilde, og symptomene kan variere fra person til person.

Forskningssjef i Folkehelseinstituttet (FHI), Signe Flottorp, sier at mange har meldt om senvirkninger av korona.

– Vi vet ganske mye om hvilke senfølger man kan få, men det er fortsatt ganske usikkert hvor mange som sliter med dette i Norge. Det finnes ikke noe register for dette.

FHI anslår at rundt 80 prosent av befolkningen i Norge har vært smittet med koronaviruset.

Forskningssjef i Folkehelseinstituttet (FHI), Signe Flottorp, sier at mange melder om senvirkninger av korona.

– Fortsatt vet vi mest fra studier om de som ble smittet i den første delen av pandemien - før vaksinen var på plass og virusvariantene gjorde at folk ble sykere, sier hun til NRK.

Flottorp sier at studier viser at personer som var vaksinerte eller ble smittet av omikron-varianten har mindre risiko for å få senfølger etter sykdom.

De vanligste symptomene på «long covid» Ekspandér faktaboks hoste

kortpustethet

slitenhet

hodepine

hjertebank

brystsmerter

leddsmerter

redusert fysisk kapasitet

depresjon

søvnløshet

konsentrasjonsvansker («hjernetåke») Kilde: NHI

– Det kan henge sammen med at jo mer syk man har vært, jo større risiko for senfølger.

– Vi ser også at menn har større risiko for å bli alvorlig syke av covid-19, mens kvinner har økt risiko for å få senfølger.

Selv om det forskes mye på medisiner mot koronaplager, finnes det foreløpig ikke tabletter man kan ta mot senfølger av covid-19.

– De aller fleste blir bedre etter hvert. Men det tyder på at forsiktig og gradvis økt fysisk aktivitet etter en sykdomsperiode er bra.

Følte seg frisk – returnerte til politikken

Før Solberg ble fylkesrådsleder var han ordfører i Vestvågøy kommune.

Men ettervirkningene av korona ble også da for krevende for Solberg, som ble sykemeldt.

I mai i fjor fikk han fritak fra alle politiske verv på grunn av sykdom. Men senere på høsten sa Solberg at han var frisk og klar for nye oppgaver.

– Det er mange av oss som sliter med dette. Da tenker jeg det er viktig at jeg som offentlig person er åpen om dette, sier avtroppende fylkesrådsleder Remi Solberg. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Jeg trodde og håpte innstendig om at jeg var ferdig med dette. Hadde en fin progresjon utover sommeren og høsten i fjor.

I september ble han foreslått som ny fylkesrådsleder etter at Tomas Norvoll ble statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Halvannen måned senere ble han formelt valgt som fylkesrådsleder.

– Men så kom mye av de samme symptomene tilbake nå etter nyttår.

Han beskriver avgjørelsen om å trekke seg som vanskelig, men samtidig det eneste rette.

– Jobben krever at man er hundre prosent frisk. Nå har jeg ikke sjans til å gjøre en god nok jobb, sier Solberg.

Nestleder Svein Øien Eggesvik (Sp) går inn som fungerende leder av fylkesrådet frem til en ny blir valgt. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Nå skal Nordland fylkeskommune finne en ny leder av fylkesrådet. I mellomtiden går nestleder Svein Øien Eggesvik (Sp) inn som fungerende leder.

– Fylkesrådslederstillingen er et verv som er svært krevende, og da må man være i en livssituasjon der man kan gi alt for jobben. Den situasjonen sier Remi Solberg at han ikke er i per i dag. Det er veldig synd, men vi må bare akseptere det, sier Eggesvik i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

Sprinter Ezinne Okparaebo var klar favoritt før hurtighetstest – og innfridde med seier. Senere trakk hun seg fra programmet på grunn av helsen. Foto: Heidi Marie Gøperød / Nordisk Banijay/NRK

Trakk seg fra TV-program

Det er bare et par uker siden seerne av Mesternes mester på NRK kunne se den tidligere toppsprinteren Ezinne Okparaebo trekke seg fra programmet.

Også hun har vært åpen om problemene rundt «long covid».

– Underveis i noen av konkurransene har jeg kjent at jeg sliter med å få luft, så i samråd med legen har vi bestemt at jeg dessverre må takke for meg, sa hun til de andre deltakerne da hun trakk seg fra konkurransen.