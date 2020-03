Rekordmange stengte veier i vinter: – Gleder meg til våren

• E6 over Saltfjellet i Nordland har vært stengt 51 ganger hittil i vinter. Den forrige rekorden på 49 for en hel vintersesong er fra vinteren 2016/2017, mens gjennomsnittet de ti siste årene er 30 stengninger per år.

• E6 over Kvænangsfjellet i Nord-Troms har vært stengt 44 ganger hittil i vinter. Det er like mange ganger som rekordåret 2013/2014, og betydelig over gjennomsnittet på 30.

• E75 over Domen til Vardø er også på rekordnivå med 15 stengninger, som er det samme som for to år siden. Gjennomsnittet her er 8 stengninger i løpet av en vinter.

• E69 mellom Olderfjord og Honningsvåg (Nordkapp) er den riksvegen som har vært mest stengt i vinter – med totalt 68 stengninger, som tilsvarer gjennomsnittet for hele vinteren på denne strekningen. Sesongen 2017/2018 var vegen stengt 107 ganger.

• Fylkesveg 888 Nordkynvegen har også vært stengt 68 ganger hittil i vinter, som er over snittet for tidligere vintre. Fylkesveg 889 til Havøysund er også over gjennomsnittet allerede ved utgangen av februar, mens fylkesvegene 890 og 891 til Berlevåg og Båtsfjord ligger litt under snittet så langt.

• E10 over Bjørnfjell mellom Narvik og Sverige har vært stengt 41 ganger hittil i år, mens rekorden på 59 for en hel vintersesong ble satt i 2016/2017.

• E6 Sennalandet i Finnmark har hatt 26 stengninger så langt i år, som er under halvparten av vinteren 2016/2017 da vegen var stengt 55 ganger. Gjennomsnittet for en vintersesong er 29.