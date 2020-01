Da kolonnekjøring over Beiarfjellet fredag ettermiddag gikk over til at veien ble helt stengt bestemte Ronny Vollan seg for å ta beina fatt.

Han har tidligere ventet i seks timer på samme sted, og det fristet ikke til gjentakelse.

– Jeg var på vei hjem fra jobb og klar for helg. Så da bommen gikk ned var det bare å kle på seg refleksvesten og begynne å gå.

Ronny Vollan anser seg selv for å være en ganske aktiv mann. Han og kona går lange turer hver dag på grunn hunden deres. Foto: Privat

Før han la ut på den 11 kilometer lange turen ringte han til kona og avtalte henting på den andre siden av fjellet.

– Hun trodde først at jeg tulla. Men det var en fin tur, selv om det var glatt og litt kaldt i vinden, sier Ronny Vollan.

Fjelloverganger og veier stengt

Det er uvær i store deler av Nord-Norge i dag, og Statens vegvesen ber folk holde seg hjemme hvis man ikke må ut å kjøre.

Lørdag formiddag ligger flere ferger og hurtigbåter til kai langs kysten.

E6 over Hatter og Kvænangsfjellet i Troms og Finnmark er fortsatt stengt på grunn av uvær. E6 over Saltfjellet i Nordland er nå åpen for kolonnekjøring etter å ha vært stengt siden fredag.

E10 over Bjørnfjell og Beiarfjellet er åpnet for normal trafikk etter kolonnekjøring.

Slik så det ut på E6 over Saltfjellet lørdag morgen. Fjellovergangen har vært stengt flere ganger de siste dagene. Foto: Statens vegvesen

Vegtrafikksentralen nord ber folk tenke seg om før de skal ut å kjøre.

– Vi har ikke grunn til å gå ut med en oppfordring om å holde seg hjemme, og forholdene varierer selvsagt. Men dette er nok helga for å tenke seg ekstra om før man planlegger turer, særlig via fjelloverganger, sier driftsleder Siril Veiåker-Nilsen til NTB.

Men skal du likevel ut på kjøretur bør du være godt forberedt.

– Folk må ta med seg rikelig med drivstoff, varme klær, mat og drikke. Og en god porsjon tålmodighet, fortsetter driftslederen.

– Veien stengt for gående

I sosiale medier er det flere som stiller spørsmål om hvor forsvarlig det er å gå over Beiarfjellet når veien er stengt.

Ifølge Ronny Vollan har det tidligere vært åpent over Beiarfjellet i verre vær enn det som var fredag.

– Hadde det vært uforsvarlig hadde jeg selvfølgelig snudd. Været var ikke så ille og det var oversiktlig der jeg gikk.

Ifølge Statens vegvesen er veien også stengt for gående i tilfeller som dette.

– Hvis det kommer en brøytebil som skal rydde veien kan det oppstå farlige situasjoner. Men om ikke annet var det bra at han hadde på refleksvest på, sier trafikkoperatør Martin Engan.

Uvær også i sør

På E6 over Dovrefjell er det åpnet etter å ha vært stengt på grunn av uvær.

Filefjell og Hemsedalsfjellet er åpnet for normal trafikk etter at det tidligere i dag var kolonnekjøring.

Ellers er samtlige av fjellovergangene mellom øst og vest stengt, men det pågår brøyting flere steder.

Fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal opnet igjen for fri ferdsel lørdag ettermiddag. Fylkesvei 705 mellom Stuggudal og Brekken i Trøndelag er også stengt. Det kommer en ny vurdering klokken 16, ifølge Vegvesenet.

Skal du ut på kjøretur? Her kan du sjekke trafikkmeldinger for strekningen du skal kjøre.

Utfordrende start på året

Et stormsenter utenfor kysten av Norge har gjort at 2020 allerede har bydd på værutfordringer. Med innstilte ferger og hurtigbåter, stengte fjelloverganger og oversvømmelser flere steder.

Torsdag mistet 400 innbyggere veiforbindelsen og flere hus ble evakuert, da syv mil med is løsnet og raste nedover Beiarelva i Nordland. Du trenger javascript for å se video. Torsdag mistet 400 innbyggere veiforbindelsen og flere hus ble evakuert, da syv mil med is løsnet og raste nedover Beiarelva i Nordland.

Torsdag løsnet en gigantisk ispropp og førte med seg store masser med is og etterfølgende oversvømmelser i Beiarn i Nordland. I Trøndelag er rundt 200 personer isolert på grunn av flom.

De neste ti dagene blir det ifølge Meteorologisk institutt mye skiftende vær og vind, særlig i vest og nord.