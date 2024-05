Saka summert opp: Ekspander/minimer faktaboks Det reiselivssjefen i Lofoten seier kanskje er «Noregs finaste bubilcamp» har opna i øygruppa samtidig som overnattingsplassar i øygruppa opplyser om høgt trykk på bestillingane.

Ordføraren i Vestvågøy i Lofoten, Jonny Finstad, meiner campen kan bidra til å få meir kontroll på sikkerheit, villcamping og potensielt farlege parkeringar, som er ei reell problemstilling i regionen.

Det gjer også reiselivssjefen i Visit Lofoten, Line Renate Samuelsen, som viser til Danmark sin måte å regulere bubilparkeringar på – med strengare reguleringar.

Kvart år strøymer fleire hundre tusen menneske for å oppleve øygruppa som byr på midnattsol, spektakulære fjelltoppar og strender.

Men fleire har reagert på smale vegar som blir overfylt av bubilar, potensielt livsfarlege parkeringar anten i vegkanten eller på rasteplassar som lastebilsjåførane treng.

No meiner fleire at ein ny type camp kan bidra til å få turismen i Lofoten i meir organiserte former.

1. mai opna ein splitter ny bubilcamp i havkanten med plass til 45 bubilar. Framfor alle oppstillingsplassane er det kunstgras. For dei som kjem med campingvogn er det sett av eigne parkeringsplassar for bilane inne på land.

Line Renate Samuelsen er reiselivssjef i Visit Lofoten. Ho rosar den sjølvbetente bubilcampen, som ho meiner kan legge til rette for at folk får mindre lyst til å parkere og campe i vegkanten.

Denne bubilcampen på Reineholmen skal huse turistar som kjem til Vestvågøy i Lofoten. Foto: Privat

– Det er vel nesten Noregs finaste bubilcamp for å seie det rett ut. Det er veldig fint der nede og godt lagt til rette.

Også ordføraren i Vestvågøy er nøgd.

– Dette er eit velkome tilbod også for å få organisert turismen på ein betre måte enn det tradisjonelt har vore, seier ordførar i Vestvågøy, Jonny Finstad (H).

Ordførar: – Må legge betre til rette

Reineholmen Lofoten Bubilcamp er utstyrt med sjølvbetening, tømmestasjon og avfallshandtering.

Finstad meiner at dette kan bidra til meir kontroll på sikkerheit, villcamping og potensielt farlege parkeringar.

– Eg synest det er eit fantastisk prosjekt, seier Finstad.

– Når turistane først kjem, så må vi ha betre tilrettelegging. Og det meiner eg denne bubilcampen gjer. Dei har gjort det på ein god måte med god informasjon, betaling og organisering.

Jonny Finstad, ordførar for Høgre i Vestvågøy kommune i Lofoten. Foto: PETER MYDSKE / PETER MYDSKE

Campen er eit privat initiativ og kommunen har gitt tommel opp for prosjektet.

– Kva vurderingar har de gjort med tanke på sikkerheit?

– Det har vore ei forsvarleg saksbehandling. Vi følger dei lover og reglar som gjeld, og det er gjort i denne saka også.

– Heilt trygt

Raymond Jonassen er ein av dei som står bak etableringa av den nye bubilcampen.

Han fortel om ein tidkrevjande prosess. Men no er det heilt trygt å ha bubilen ståande på campen.

– Absolutt, i aller høgste grad. Det er fast stein under. Det var jo tidlegare holmar og skjær som var eigentleg byggegrunn under eit gamalt kaianlegg.

På bubilcampen kan ein ikkje parkere på kai, men på landområdet. Ulike høgdeforskjellar til kaianlegget er ei hindring som gjer det umogleg å køyre ut. Foto: Privat

– Som alle andre stader i Nord-Noreg, er campen utsett for vêr og vind i ulike retningar. Viss vêret ikkje er tilrådeleg, så stenger vi plassen, seier Jonassen.

Viser til reguleringar i Danmark

Reiselivssjef Line Renate Samuelsen i Visit Lofoten stadfester at førehandsbookinga for sommarsesongen ser bra ut.

– Det handlar om lokalbefolkning og irritasjon, og av og til ser ein kanskje ikkje at dei vala ein tar om kor ein vel å sette bilen sin er til hinder for utrykking eller andre, seier Samuelsen. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Sjølv om det er gode nyheiter, er reiselivet smerteleg klar over den negative effekten turisme kan medføre. Bæsj i naturen, nedtråkkede stiar og søppel er ein sak. Men også villcamping på fotballbanar og gravplassar og uvettig parkering er eit problem.

Det er kanskje å slenge ut ein brannfakkel, meiner Samuelsen, men for å møte utfordringar knytt til villcamping og parkeringar, er det viktig med tydelegare regulering.

– Eg tenker jo at akkurat med tanke på det som går på villcamping og villparkeringar som dette handlar mykje om, så er jo strengare regulering noko ein bør sjå på. Ikkje berre i Lofoten, men i Noreg.

– I Danmark er det ikkje lov å campe i bubilen sin utanfor ein regulert campingplass, seier ho.

– Den beste starten nokosinne

Hos Lofoten camp Storfjord er dei på veg til å bli fullbooka, ifølge eigar Jason Sowerby.

– Vi har i alle fall den beste starten på sesongen nokon gong når det gjeld bestillingar, seier Jason Sowerby som eig Lofoten camp Storfjord.

– Vi har på førehandsbooking ein auke på nesten 50 prosent, legg han til.

Inntrykket hans er at mesteparten av Lofoten begynner å bli booka opp.

Også hos Kabelvåg Feriehus & Camping er dei på veg til å bli fylt opp.

Folk frå Amerika, Nederland, Sveits, Noreg og Finland, for å nemne nokre, skal få med seg sin bit av Lofoten i minnebanken. Også spanjolane er på veg.

Fleire av dei kjem med fly, og leiger seg bubil når dei kjem til Lofoten.

– Dei kjem tidlegare og tidlegare, seier eigar Kjell Normann.

Kjell Normann ønsker gjestane velkomne, men håpar at turistar held seg til reglane og ikkje driv med såkalla villcamping. Foto: Privat

Ifølge han er tilbakemeldingane at folk vil kome tidlegare på grunn av opphopinga som skjer på sommarstid.

– Gjestane må berre kome. Men det er jo når dei tar seg til rette og ikkje følger reglar at det blir feil, meiner Normann.

Akkurat det ønsker Vågan kommune, som det populære turistmålet Henningsvær er ein del av, å gjere noko med.

Vil ha fleire plassar i Henningsvær

Kommunedirektør i Vågan, Tommy Stensvik, forklarar at dei akkurat no har ein søknad inne hos kommunen for å legge til rette for cirka 20 nye parkeringsplassar.

– Det er på bakgrunn av det presset vi ser på sommaren med mange bilar som kjem, og så ønsker vi å ha minst mogleg trafikk inne i Henningsvær.

– Vi ønsker å etablere fleire parkeringsplassar utanfor sjølve sentrum av Henningsvær og å minimere den typen trafikk, seier kommunedirektøren. Foto: JOHN INGE JOHANSEN / NRK

For den eine parkeringsplassen inne i sjølve Henningsvær blir fort full.

I tillegg har kommunen på planen saman med fylket å få regulert gangveg frå Festvåg inn til Henningsvær.

– Det er for å legge til rette for dei som vil besøke Lofoten og spesielt i Henningsvær prøvar vi no å legge til rette best mogleg for trafikantar og for mjuke trafikantar slik at sikkerheita blir betre tatt vare på.

Populære Henningsvær. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK