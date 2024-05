Fredag brant Coop Mega Rønvik i Bodø.

Lørdag våknet beboerne i deler av bydelen opp til at det kom skum ut av krana.

– Jeg trodde det var såpe i kummen, men så kom det mer og mer i alle vaskene.

Det sier Magnus Sivertsen Sørvig, som bor i nærheten av den nå nedbrente butikken.

Han, og store deler av bydelen, har fått beskjed om å ikke drikke vannet eller bruke det til matlaging.

Brannvesenet forteller at det er svært uvanlig at skum ender opp i drikkevann etter slukningsarbeid.

Magnus Sivertsen Sørvig var en av mange som fikk skum ut av krana lørdag morgen.

Heldigvis dunk i kjelleren

Sørvig forteller at han var ute i går kveld for å se på brannen.

– Jeg så røyken, og først lurte jeg på om det var en boligbrann. Da jeg kom nærmere så jeg at det var butikken, forteller han og legger til:

– Det var mye flammer og mange folk i arbeid for å slukke. Veldig trasig for butikken, men heldigvis gikk det bra med folk.

I forbindelse med slukkingen ble det brukt mye vann, og skum.

– Etter brannen på Coop Mega i Rønvik ble en begrenset del av vannledningsnettet forurenset med brannskum, skriver Bodø kommune.

Sørvig bor i det området som ble forurenset, noe han merket i dag tidlig da han skulle koke seg kaffe.

– Da det kom mer og mer skum tenkte jeg at det var noe rart. Jeg var ikke sikker på at det hadde noe med brannen å gjøre, men lurte jo på om det var en sammenheng, sier han til NRK.

Det var fortsatt mye skum utenfor Mega-butikken lørdag ettermiddag. Foto: Johannes Sæheim Pedersen / NRK

Deretter tikket det inn en tekstmelding fra kommunen om at vannet var forurenset – og at det ikke skal drikkes eller brukes i matlaging.

– Det var litt irriterende å ikke få seg morgenkaffe. Men så kom jeg på at jeg hadde et par dunkere med vann stående i kjeller, så jeg fikk ordnet det, sier Sørvig før han understreker at manglende morgenkaffe er et i-landsproblem.

– Vi bor på et sted med veldig gode systemer. Kommunen var raskt ute med kriseberedskap. Vi har små bekymringer her sammenlignet med andre steder i verden.

Magnus Sivertsen Sørvig sier kaffekoppen kom en smule senere enn vanlig på grunn av skum i krana. Foto: Magnus Sivertsen Sørvig / Privat

Må vente til uka med å drikke vann fra springen

Rent drikkevann er tross alt ganske viktig.

Bodø kommune var derfor raskt ute med å sette ut drikkevannstanker i nærområdet.

– Beboere i området Kleiva og Einmoen kan fortsatt ikke drikke eller bruke vannet til matlaging. Vannet kan benyttes til øvrig bruk, skriver de i en pressemelding med vedlagt bilde:

Boligene som ikke skal drikke eller lage mat med vannet ligger innenfor området: Einmoveien – Bruveien – Skoleveien – Symra–Kleivaveien–Røsholtveien. Foto: Bodø kommune

Vaktleder hos 110 Nordland, Bent Krister Osbakk, har aldri opplevd at brannskum ender opp i drikkevann.

– Det er ikke vanlig, det er første gangen jeg har vært ute for det.

Samtidig roser han Bodø kommune for håndteringen av saken.

– Det er små menger som har nådd vannkilden, men som kommunen har håndtert på en forbilledlig måte med å sette ned krisestab og koble på helse. De har gjort det profesjonelt og ryddig, ikke tatt noen sjanser og gjort alle avklaringer som skal gjøres, sier Osbakk.

Sørvig forteller at han har tømt varmtvannstanken og latt vannet renne en stund. Tilsynelatende er det tomt for skum lørdag ettermiddag, men kommunen ber fortsatt folk være forsiktige.

I slukningsarbeidet har det blitt brukt en såkalt enprosentsløsning, som vil si at man bruker en del brannskum og hundre deler vann.

– Det er ingenting som tyder på at de mengdene brannskum som har kommet i drikkevannet er helseskadelig, men for sikkerhets skyld anbefaler Bodø kommune at det ikke drikkes eller lages mat med dette vannet før vannprøver er analysert.

Prøvesvar forventes å foreligge i løpet av kommende uke. Det anbefales nå å tappe kaldt vann så nært hovedinntaket som mulig til vannet er klargjort for bruk.

Vanndispensere er satt ut ved fem forskjellige lokasjoner i området. Foto: Johannes Sæheim Pedersen / NRK

Kommunen skriver at de er så å si ferdig med å spyle vannledningsnettet, og de går nå gjennom hendelsesforløpet i samråd med Salten Brann.

Årsaken til at skum har havnet i drikkevannet er så langt ikke kjent.