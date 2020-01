SISTE OPPDATERING (19:35): E6 over Saltfjellet er fortsatt stengt. De kjører ny test av kolonnekjøring over fjellet nå, men forholdene skal fortsatt være utfordrende, opplyser vegtrafikksentralen. Ny oppdatering kommer kl. 21. Det skal være mulig å kjøre tilbake dit man kom fra.

Godstoget som kjørte seg fast i en snøfonn i 5-tiden i morges står fortsatt fast fem kilometer nord for Bolna stasjon. Jobben med å frakte vogner ned fra fjellet langs Nordlandsbanen er snart over, det er fire vogner igjen. Deretter må hele togstrekninga brøytes før den åpner igjen. Bane Nor har ny oppdatering kl. 20.

Togselskapet Vy opplyser at busser står klar til å frakte passasjerer så snart Saltfjellet åpner.

Dårlige utsikter

En av som står fast på fjellet, er yrkesbilsjåfør Knut Olav Bjerkset.

– Jeg har stått her siden kl 10.00 i dag. Det er ikke så mye å finne på. Det går mest i Facebook og Youtube.

Han langt fra alene og det er lang kø på stedet.

Men ettersom det er meldt om fortsatt dårlig vær, risikerer både Bjerkset og resten av det værfaste følget å bli stående.

– Det er bare å legge seg i bilen. Det er ikke annet å gjøre. Men jeg har både mikrobølgovn og kaffetrakter i bilen, så det er ingen fare.

Fra stedet han står har han også oversikt over godstoget som kjørte seg fast i en snøskavl søndag morgen.

– Det står der fortsatt, ja.

Søndag morgen kjørte et godstog inn i et snøskavl og satt bom fast. Toget sperrer fortsatt linja. Foto: Knut Olav Bjerkset

– Ikke forsvarlig å kjøre i kolonne

Det ser ikke lyst ut for de som ønsker å krysse Saltfjellet med bil i kveld.

– De tør ikke kjøre med kolonner. De hadde en testkjøring med ti personbiler, men mente det ikke var forsvarlig å kjøre flere kolonner, sier Martin Engan, trafikkoperatør i Statens Vegvesen.

Nå gjennomfører de nok en testkjøring.

Tyngre kjøretøy må ha kjetting på hjulene for å få kjøre i kollonne.

– De på fjellet er ikke positive, været skal være likt resten av kvelden, sier Engan.

Han har ikke oversikt over hvor mye folk og hvor mange biler det er snakk om, men vår reporter på stedet melder om flere titalls biler i 15-tiden i dag.

Det er flere veier som preges av snøvær i kveld. Det er nå kolonnekjøring over Beiarfjellet langs Fylkesvei 813, og langs europavei 12 fra Mo i Rana over til Sverige. Det vil være kolonnekjøring resten av kvelden.

For å få kjøre i kolonne over Saltfjellet på E6 må vogntogene ha på kjetting. Foto: Frank Nygård / NRK

Snart ferdige med å frakte vognene ned

Nordlandsbanen er stengt mellom Lønsdal og Mo i Rana. Nattoget som skulle nordover til Fauske ble stoppa i Mo i Rana.

For å unngå avsporing, har det pågått en strabasiøs jobb i flere timer om å frakte ned et par vogner om gangen til Bolna stasjon.

– Det var et langs godstog på 400 meter, men nå er det bare fire vogner og et lok igjen, sier pressevakt Dag Svinsås i Bane Nor.

Det var ved 5-tida søndag morgen at godstoget kjørte inn i ei snøfonn fem kilometer nord for Bolna stasjon, og ble stående fast. Et hjelpelok fra Mo i Rana har forsøkt å dra løs lokomotivet. Men fikk det ikke til på grunn av tekniske problemer.

Det skulle egentlig gå fra Oslo til Narvik gjennom Sverige, men på grunn av stengt toglinje også der, måtte toget kjøre over Saltfjellet.

En Beilhack, som er en kjempestor snøfreser, jobber med å frese bort snøen. Deretter må freseren kjøre hele linja ned til Rognan toget kan gå igjen.

– Dette vil ta tid, og jeg kan ikke si noe om når toget begynner å gå igjen, sier Svinsås.

Det er ti minusgrader på fjellet, mye hardpakket snø og vind. Det gjør arbeidet utfordrende.

E6 er stengt på Saltfjellet på grunn av uværet og forårsaker store køer. Foto: Frank Nygård / NRK

