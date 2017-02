Rekordinnmelding i samemanntallet: – Også norsktalende samer har noe å si

– Det er helt fantastiske tall! Det viser at Sametinget engasjerer folk, sier leder Inga Lill Sunset (Ap) i Samepolitisk råd til NRK.

Bare i januar i år har 266 mennesker meldt seg inn i Sametingets valgmanntall. Foreløpige tall fra Sametinget viser at det sammenliknet med tall fra valgåret 2013, hvor det var 31 innmeldte i samme måned, er hele syv ganger så mange.

FORNØYD: Leder for Samepolitisk råd, Inga Lill Sunset synes de foreløpige tallene er fantastiske. Foto: Amanda Rørmark Åsberg / NRK

Fullverdig same

Det vakte store reaksjoner og kritikk da sametingspresident Vibeke Larsen (Ap) valgte å holde samenes nyttårstale på norsk. Siden opprettelsen av Sametinget i 1989 har samtlige nyttårstaler blitt holdt på samisk, og Larsen gikk derfor inn i historien som den første som brøt med trenden.

Sunset mener at språkvalget i talen kan ha fått flere til å identifisere seg som valgverdige samer.

– Det åpnet nok for at flere følte seg som fullverdige samer, og tok dermed det aktive valget å melde seg inn i Sametingets valgmanntall. Jeg tror talen viste til en videre definisjon for det å være same, sier hun.

(Saken fortsetter under faktaboksen)

Faktatall Ekspandér faktaboks Her er tallene for antall nye som har meldt seg inn i valgmanntall i perioden 2012-2017. Tall for Januar-måned Januar 2012: 53

Januar 2013: 31 (valgår)

Januar - april 2014: 80

Januar 2015: 35

Januar 2016: 148

Januar 2017: 226 (valgår, foreløpige tall) Totale tall 2012: 225

2013: 1069 (valgår)

2014: 134

2015: 324

2016: 433

2017: 226 (valgår, foreløpige tall)

Skapt engasjement

Sametingspresidenten har i etterkant av nyttårstalen vært åpen om at kritikken har satt spor. Til Studio Sápmi uttalte Larsen at hun forstår reaksjonene på at hun ikke behersker det samiske språket. Til tross for dét håper hun at den norskspråklige talen engasjerte folk til å melde seg inn i manntallet.

GÅR AV: Sametingspresident Vibeke Larsen. Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

– Jeg håper at jeg som norsktalende same fikk satt et ansikt på at også norsktalende samer har noe å si i Sametinget. Sametinget er et viktig organ for samer generelt, ikke bare for samisktalende, sier Larsen til NRK.

Larsen er i liket med 2/3 deler av den samiske befolkninga «språkløs». Hun sier seg allikevel helt enig med kriteriet om samisk språk og tilknytning når det kommer til stemmeavgivning.

– Hvis en person oppfatter seg som same eller har foreldre, beste – eller oldeforeldre med samisk hjemmespråk har man rett til å melde seg inn, og stemme ved valget.

For en drøy uke siden ble det imidlertid klart at Larsen trekker seg fra sitt presidentverv. Sametinget må derfor i mars velge ny president igjen etter at det før jul skjedde et maktskifte i Sametinget.

I år er det 100 år siden Samenes første landsmøte i Trondheim, og jubileet vil i år markeres landet rundt.