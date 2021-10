Trues med tvangsavvikling: – Rovdyrpolitikken må ryddes opp i

– Selveste beskjeden er ikke noe trivelig å få. Men vi har vel gått og ventet på det. Vi har sett hvilken vei reintallene har gått og hvordan utviklingen har vært.

Det sier Lars-Erik Niia, leder av Skjomen reinbeitedistrikt.

Lars-Erik Niia, reindriftsutøver og leder i Skjomen reinbeitedistrikt Foto: Privat

For første gang har Statsforvalteren sendt varsel til et reinbeitedistrikt med beskjed om at de vurderer å tvangsavvikle drifta basert på antall rein.

Det er et for lavt reintall i den ene driftsenheten i reinbeitedistriktet som er årsaken til at kravet om avvikling kan komme.

Ifølge reindriftsloven kan drifta tvangsavvikles dersom reintallet i en flokk er under 50 i en periode over 4 år.

Så dersom reinflokken ikke kommer over 50 neste år, kan det bety tvangsavvikling.

– Det er første gang Statsforvalteren generelt gjør dette, basert på antall rein og tapstall, sier Sten Tage Domaas.

Han er underdirektør i landsbruks og reindriftsavdelingen til Statsforvalteren i Nordland.

Stein Tage Domaas, underdirektør hos Statsforvalteren i Nordland Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Tapssituasjonen for store deler av Nordland er stor og vanskelig. Når høsten kommer så er det ikke kalver igjen til å slakte. Det vil igjen si at det ikke er igjen dyr til å erstatte dem som er borte.

– Det har også vært problemer med å få tak i livdyr for eksempel fra Sverige, så dermed faller reintallet.

Rovviltsituasjonen i Nordland. Foto: Skermdump / Statsforvalteren i Nordland

Mister rein til rovdyr

Skjomen reinbeitedistrikt består av to siidaandeler (driftsenheter) med i alt seks reineiere.

De tilhører alle samme storfamilie.

Lars Erik Niia er ung reindriftsutøver og leder for reinbeitedistriktet. Han er fortvilet over situasjonen næringa står overfor, og er klar på hva som er årsaken.

– I hovedsak er det rovdyrene. Det forsvinner så mye rein. Vi sliter med at det er altfor mye gaupe, jerv og ørn. Det er alvorlig, rovdyrpolitikken må ryddes opp i. Det må tas noen grep, sier han.

Har slitt lenge

Reindrifta i Nordland har hatt mange utfordringer i flere år. Det har vært vanskelige beiteforhold, arealkonflikter og store rovdyrtap. Domaas frykter at næringa her i Nordland ikke er bærekraftig lenger.

Han tror dette er første av flere utøvere som ikke klarer å opprettholde reintallet.

– Strekket fra Fauske til Narvik er helt på kanten av stupet, og det er flere andre distrikt sørover også som er det. Hvis trenden forsetter, så kan dette dessverre bli første av flere.

Tabell over antall reinkalver slaktet i Nordland. Foto: Skjermdump / Statsforvalteren i Nordland

– Holder på å bryte sammen

Stortingsrepresentant Siv Mossleth i Senterpartiet ser også svært alvorlig på situasjonen. Hun mener dette er en varslet krise.

– Reineierne har sagt ifra i flere år om denne krisa i næringa, men har ikke blitt hørt. Men nå har regjeringen i Hurdalsplattformen sagt at vi skal ha en mer restriktiv rovviltpolitikk. Vi skal også gi mer makt til rovviltnemndene.

– Jeg håper inderlig at alle forstår alvoret sånn at vi ikke blir for sein til å berge reindrifta.

Hun mener det haster med å snu utviklingen.

– Dette handler jo om folks livsgrunnlag, deres næring og kultur. Nå holder det på å bryte sammen og vi ser at det rakner.

Siv Mossleth er stortingsrepresentant for Senterpartiet Foto: Petter Strøm / NRK

– En sta jækel

Men i Skjomen har de ikke tenkt å gi seg med det første.

– Er du reindriftssame, så er du en «sta jækel». Vi kommer ikke til å gi oss. Vi legger ikke ned. Vi skal få tak i dyr og vi skal snu dette, sier han.

– Vi har gjort mange tiltak for å begrense tapene vi har hatt til rovdyr. For eksempel GPS på reinen, mer intensiv gjeting, mer fôring ute i fjellet. Det siste tiltaket er kalving i gjerde. Det har vi sett oss nødt til å gjøre for å klare å produsere kalver.

– Men selv om vi er på fjellet 24/7 så mister vi kalver til ørna spesielt. Vi klarer å holde jerv og gaupe unna, men ørna tar så mye kalver at vi ikke klarer å ha dyrene på fjellet.

– Men tross alle tiltakene, så ser vi jo at for å få fortgang må vi få flere dyr inn, rett og slett.

De har kontakt med flere reindriftseiere i både Sverige og Norge med tanke på å få kjøpt flere livdyr.