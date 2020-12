Grotesk forbikjøring: – Kunne kostet tre mennesker livet

Forbikjøringen vogntogsjåføren gjorde kunne fått fatale konsekvenser.

Videoen viser hvor nært det er før det går galt.

– Jeg ble så sjokkert at nakkehårene reiste seg, sier rådgiver for Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Frank Lauritz Jensen, etter å ha sett videoen.

Forbikjøringen på E6 i Sørfold ble fanget opp av dashbordkameraet til en annen sjåfør.

NRK har snakket med vedkommende som ikke selv vil uttale seg om saken.

– Den er så grotesk den forbikjøringa der. Den kunne kostet tre mennesker livet. Det skremmer meg at yrkessjåfører er villig til å ta slike sjanser hvor de risikerer både eget og andre sine liv.

Fikk sparken

Jensen sier at forbundet oppfordrer alle medlemmene sine til å gjøre det de må for å være trafikksikre, og at de har snakket med selskapet sjåføren kjørte for.

Ifølge Jensen skal selskapet ha tatt tak i saken og sagt opp den aktuelle sjåføren. Det får også NRK bekreftet fra en annen kilde med kjennskap til saken.

Rådgiver for Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Frank Lauritz Jensen. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

– En av tingene vi jobber sterkest med i NLF er trafikksikkerhet. Dette er et grovt overtramp. Det er viktig å få disse elementene bort fra trafikken, sier Jensen.

Det er selskapet Øyvind Jensen Termotransport AS sjåføren kjørte for.

Kjell Sakariassen i transportfirmaet vil verken bekrefte eller avkrefte at sjåføren er oppsagt, men gir en kort kommentar til NRK.

– Vi har registrert det som har skjedd og tatt de nødvendige, interne skritt for å hindre at dette skal skje flere ganger.

Lensmann Ronny Borge ved Fauske lensmannskontor har bekreftet til Avisa Nordland at de har opprettet sak på forholdet og satt i gang etterforskning.

– Den bilen som kommer mot må gjøre en unnamanøver for å unngå sammenstøt. Min umiddelbare reaksjon er at dette er svært graverende, sier Borge til avisa.

Sjåførtørke i Norge

Ifølge Jensen er det mangel på sjåfører i hele landet. Han tror det vil være lett for sjåføren å få seg ny jobb.

– Om man får sparken en plass, så tar det ti sekunder å få seg nytt arbeid.

Flere og flere henter også sjåfører fra utlandet, men det stilles strenge krav. For å være yrkessjåfør i Norge må man nemlig ha jevnlig oppfølging med kurs. Hvert femte år må sjåførene ta et 35-timers kurs for å fortsette kjøringen.

Likevel kan det skje uforutsette hendelser langs veiene.

– Vi har jobbet så intenst med å få ting på plass, men vi blir aldri bedre enn den dårligste sjåføren, sier Jensen.

Roser varslerne

Jensen poengterer at det er viktig å gi de som varsler om slike hendelser ros.

– Hvis ingen tar tak i dette og varsler om sånne ting, så vil disse sjåførene fortsette med sin hasardiøse ferd på veien. Det er ingen av oss tjent med.

Han sier at de som varsler ofte kan oppleve å få stygge ord og trusler fra andre aktører, men at han synes det er uakseptabelt.

– De som varsler gjør saken rett og sørger for at vi andre har en trygg hverdag.