Lys som lyser der man ikke ønsker lys kaller man gjerne lysforurensning.

Et eksempel kan være lys som monteres eller vinkles feil, eller som lyser for kraftig. Gatelykter uten skjerming sender ikke bare lyset nedover, men også opp i atmosfæren.

Vi nordmenn er glade i å omgi oss med mye lys i mørketida, men bakdelen kan være at biologien hos både mennesker og dyr blir forvirret. Med uante konsekvenser.

Som NRK fortalte tar DNT og privatpersoner til orde for lysregulering til fjells. Bekymringen er at lys ute av kontroll vil ødelegge for naturopplevelsen.

Men ikke bare i byer og i høyden får lysforurensning konsekvenser. Også sjøfolk merker effektene av lys fra hytter, brygger og hager.

– Nå er egentlig nattsynet helt ødelagt, forteller Wieger van Brunschot, som er frivillig bestman på redningsskøyta Uni Kragerø.

Kan skape forsinkelser

Brunschot, som også er tilknyttet Naturvernforbundet lokalt, har vært frivillig bestman (tilsvarende styrmann på vanlig båt, journ.anm.) på redningsskøyte i snart 10 år. I rollen hans har han et stort ansvar for navigering.

Selvfølgelig har man tekniske hjelpemidler med radar og slikt, men:

– Vi ser ut av vinduet også. I skjærgården er det satt opp mange hytter. Det er ganske mange lys og de lyser ofte ganske sterkt.

– Det som da selvfølgelig gjør det litt vanskelig for oss, det er at det kan være vanskelig å skille disse fra navigasjonslys, forteller Brunschot.

Wieger van Brunschot har vært frivillig på redningsskøyte i 10 år. Foto: Privat

Når skøyta har det travelt og er på vei mot et redningsoppdrag, er det ikke ideelt å måtte bruke tid på å finne ut hva som er hva.

– Det jeg påstår er at vi sikkert har senket farten noen ganger, fordi det har vært uklart. Det kan skape forsinkelser på vei til et redningsoppdrag.

– Er det en bekymring for at det kan oppstå farlige situasjoner som følge av lysforurensning?

– Det er jo det. Når vi kjører rundt så må vi bruke mye tid og ressurser på å vite hvor vi er og hvor vi skal. All tid som jeg eller kapteinen bruker for å se på ting som er uviktig, det er ikke bra.

Ber folk tenke over lysbruken

Brunschot er selv fra Nederland, og ikke vant med å sløse med strøm.

– Vi pleier å slå av lyset når vi forlater hus og rom. Jeg tror nordmenn fra gamle dager har et litt annet forhold til dette. Strøm var kanskje billig også. Det som er påfallende er de hyttene som blir brukt to-tre uker i året kanskje, og som står fullt opplyst hele vinteren.

Han har derfor en oppfordring til folk om å begrense lysbruken, i alle fall når eksempelvis hytta eller fritidsboligen står tom. Slik kan en altså enkelt være med å bidra til å øke sikkerheten til sjøs.

– Jeg ser ikke helt vitsen med å ha på alt det lyset når en ikke er der. Slår man av lyset sparer du energi, og det er bedre for miljøet.

Informasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet har sendt NRK bildet du ser øverst i denne saken. Det er tatt i styrehuset til RS «Odd Fellow lll» idet de går inn mot Bodø.

– Det ser jo ut som vi kommer inn på Manhattan i New York. Dette illustrerer utfordringa med å komme inn i en byhavn spesielt, forteller Pedersen.

Han har selv seilt i alle landets landsdeler, og sier det ikke er noe tvil om at lyspåvirkning fra land påvirker nattsynet.

Frode Pedersen i Redningsselskapet. Foto: Redningsselskapet

Noen ganger kan det oppstå forvirring. Julelys har for eksempel ofte de samme fargene som sektorene i en fyrlykt.

Men dette må moderne sjømenn takle. Heldigvis har man stadig flere hjelpemidler om bord som hjelper med en sikker sjøfart.

– For dem som seiler om natta er det en utfordring jo mer lys det er i kystnære områder. Hytteparken moderniseres, og det blir mer lys både ute og inne. Men jeg tror vi må akseptere at lyset er en del av Norge. Det jeg vil oppfordre folk til, der å tenke over lysbruken sin, sier Pedersen.

– Å spare strøm er noe alle bør tenke på i disse tider, så dette har også et miljøperspektiv.

Hvor det er mye lys og lysforurensning, varierer selvsagt også langs kysten. Noen steder er det helt uproblematisk, mens andre steder kan det være mye belysning langs land.

NRK har også tatt en telefon til skipsfører Andreas Johansen på RS «Odd Fellow lll» for å høre hvordan det er i farvannene i Nordland:

– Hvis det blir veldig mye lys i bakgrunnen, så blir det litt vanskeligere å se lanterneføringer og lyktene skiller seg ikke så godt ut, sier Johansen, som legger til at de har mye teknisk utstyr til hjelp og at de ikke har opplevd det som et stort problem hi sitt område.