– Det blir veldig rart å bytte navn til Sørtoget. Vi er vant til Sørlandsbanen, og jeg tror mange foretrekker at det skal være navnet, sier passasjer Erlend Halvorsen, like før han går om bord i toget til Oslo på spor 3 på stasjonen i Kristiansand.

Go-Ahead Nordic vant anbudet om å drifte persontrafikken på Sørlandsbanen, samt på Arendalsbanen og Jærbanen foran to andre konkurrenter. I dag ble kontrakten med Jernbanedirektoratet signert. Da kom nyheten om den planlagte navneendringen.

– Vi stilte oss spørsmålet, hvor tar man toget? Til Sør, og derfor valgte vi å forenkle dagens navn, sier direktør Magnus Hedin i Go-Ahead Nordic til E24.

Navnet vekker følelser

Navnet Sørlandsbanen ble for over 100 år siden tid til ved avstemning som endte 83 mot 4 stemmer i Stortinget.

Passasjer Erlend Halvorsen tror ikke folk vil bruke det nye navnet i stor grad.

– Jeg tror folk vil si Sørlandsbanen i mange år fremover. Sørtoget blir ikke noe fulltreffer, sier han til NRK.

Erlend Halvorsen er på vei inn på kveldstoget fra Kristiansand til Oslo. Foto: Heather Eliassen / NRK

Gunn Eva Buckingham tror derimot det nye navnet blir populært.

– Jeg synes Sørtoget høres mye koseligere ut enn Sørlandsbanen.

Hun tror ikke tradisjonen forsvinner på grunn av navnebyttet.

– Sørtoget kommer til å slå godt an tror jeg, sier Buckingham.

Kompisen Jon Toralf Øverland fra Drangedal er uenig.

– Jeg liker ikke navnet Sørtoget. Det er alt for fremmed, sier Øverland.

Heidi Syvertsen synes ikke det lyder sørlandsk nok.

– En forbinder jo ikke Sørtoget med Sørlandet. Det klinger ikke like bra som gode gamle Sørlandsbanen, sier hun.

SJ klager

Samtidig som Go-Ahead signerte kontrakten med Jernbanedirektoratet, leverte konkurrent SJ Norge AS klage på anbudskonkurransen. SJ Norge mener de leverte det beste anbudet og hevder Go-Aheads tilbud er urealistisk og burde vært avvist. De mener anbudet bryter med lov om offentlige anskaffelser og at kvalitetskriteriet er vurdert feil.

SJ Norge reagerer samtidig på hvordan kvalitet i tilbudet har blitt vektet mot pris. I anbudet skulle kvalitet vektes 60 prosent og pris 40 prosent.

Kveldstoget til Oslo står klar på spor 2 på jernbanestasjonen i Kristiansand. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Godt tegn

Administrerende direktør Bendek Maartmann-Moe i SJ Norge sier Jernbanedirektoratet mente at SJ Norge leverte det kvalitativt beste tilbudet. Derfor burde prosessen gjennomgås for å se om Jernbanedirektoratet la til rette for en rettferdig konkurranse.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik, sier til E24 at det ikke er noe i klagen som lå til hinder for at kontrakten med Go-Ahead kunne signeres som planlagt.

– Det er godt tegn at de klager. Jeg hadde også vært sur om jeg hadde tapt en slik runde, sier Slotsvik til E24.

Endrer ikke navnet på selve strekningen

I kveld presiserer kommunikasjonssjefen i Jernbanedirektoratet Njål Svingheim at det ikke slik at Sørlandsbanen skal skifte navn.

– Banestrekningens navn endres ikke selv om Go-Ahead vil kalle sitt togprodukt for Sørtoget. Det blir å sammenlikne med f.eks tidligere Bergensekspressen som kjørte på Bergensbanen, skriver Svingheim i en melding til NRK: