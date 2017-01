Onsdag kveld førte et fiberbrudd til at DAB-nettet falt ut i store deler av landet. Også deler av FM-nettet, mobil og datatrafikk falt ut flere steder.

I Nordland, der NRK sist uke byttet sendeplattform fra FM til DAB, meldte politiet om manglende DAB-dekning. Det skjedde samtidig som det var uvær og full storm flere steder i fylket og mange innbyggere meldte på sosiale medier at de var uten radio.

– Uakseptabelt

Ettersom NRK er landets beredskapskanal, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) at hun mener bruddet som førte til at DAB-problemer i omlag 235.000 husstander, er uakseptabelt.

– NRKs del av DAB-nettet skal ivareta en viktig beredskapsfunksjon. Selv om utfallet i går var begrenset, vil jeg forsikre meg om at det settes i verk tiltak for å unngå at noe slikt kan oppstå igjen, opplyser kulturministeren i en pressemelding.

Hun opplyser at NRK og Norkring skal få på plass ytterligere en kabel for å gjøre infrastrukturen mer robust.

NRK og P4 er innkalt til et møte for å bli orientert om saken av Norkring, som eier og driver nettet og dermed holdes ansvarlige for feilen som rammet omtrent fem prosent av Norges befolkning onsdag.

De uttaler at feilen ikke har sammenheng med etableringen av DAB-nettet eller slukkingen av FM.

Samtidig som det var kraftig uvær i Nordland, meldte politiet om manglende DAB-dekning. Nordland gikk sist uke over fra FM til DAB, som første region i verden.

Norkring: – Toppen av uflaks

– La meg slå fast at DAB-nettet i Norge er robust, faktisk enda mer enn det gamle FM-nettet. Det vi opplevde i går er en høyst uheldig og sterkt beklagelig situasjon der flere hendelser inntraff samtidig. Det var svært lite sannsynlig at noe slikt skulle kunne skje, sier administrerende direktør Torbjørn Ø. Teigen i Norkring.

Feilen skyldtes samtidige brudd i to uavhengige fiberkabler og menneskelig svikt i forbindelse med gravearbeid og feilretting.

– Det som var overraskende var at dette skjedde samtidig. Det har ikke skjedd på 23 år.

Administrerende direktør Torbjørn Ø. Teigen i Norkring har i dag diskutert fiberbruddet med departementet og sier de jobber med løsninger som skal sikre at noe lignende ikke skjer igjen. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Han forteller at den ene fiberkabelen ble gravd over ved en feil, mens det samtidig oppsto brudd i en annen kabel som lå i en annen grøft.

– Det var virkelig toppen av uflaks.

Teigen sier de nå vil etablere enda en kabel, som skal gi en ytterligere sikring slik at slik hendelse ikke skal kunne gjenta seg.

Kulturministeren skal orientere Stortinget om arbeidet med slukkingen av FM-nettet, som har vært et omstridt tema. Nordland fylke var først ut. Der ble FM-nettet slukket 11. januar. De andre fylkene følger etter i løpet av året.