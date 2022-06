Sommerferien nærmer seg med stormskritt.

Til tross for at reiserestriksjoner til utlandet i mange tilfeller tilhører fjoråret er det mange som planlegger ferie i Norge.

Faktisk planlegger to av tre å feriere i hjemlandet.

Det presser opp prisene.

Aldri før har det vært mer å tjene på å leie ut boligen i sommerferien.

– Prisene på feriehus har økt med omtrent 10 prosent hvert år i pandemien, sier Terje Berge i Finn.no til NRK.

Skal du bruke ferien hjemme i Norge? Ja ⛰️🏖️ Nei, jeg skal til utlandet 🛫 Jeg skal ikke ha ferie i sommer 🥱 Vis resultat

Feriehus til over 100.000 kroner i uka

I fjor var det rekordmange nordmenn på ferie i eget land. De populære destinasjonene var utsolgt lenge før vår ble til sommer.

Fikk nordmenn nok av Norge i fjor?

Ikke ifølge administrerende direktør NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

– En skulle kanskje tro at de fleste vil dra til utlandet i år – Men det er altså ikke tilfelle

Flere har også varslet om at det kan bli nok en rekordsommer i Norge. Blant annet er det ventet ladekaos på norske veier.

Det meste tyder altså på en travel sommer.

Alt dette medfører naturlig nok at det blir mer rift om de populære overnattingsstedene.

– Fra før pandemien og frem til nå er prisene økt med omtrent 30 prosent, sier Terje Berge i Finn.no og legger til:

– De feriehusene som kostet 95,000,- i uken i fjor... – Koster 120,000,- i år.

Berge opplyser at snittprisene for et feriehus i en uke ligger på mellom 40.000 og 50.000 kroner.

Mer vanlig å leie ut egen hytte

Et raskt søk på Finn.no viser at det leies ut hytter og feriehus over hele landet.

Noen veldig dyre, andre rimeligere.

Audun Bringsvor, generalsekretær Norsk Hyttelag, sier delingsøkonomi blir vanligere også for hytteeiere.

– Det er helt klart blitt mer vanlig med utleie av hytter. Delvis fordi yngre hytteeiere er mer komfortable med utleie og delingsøkonomi, forklarer han.

Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag sier det blir vanligere og vanligere å leie ut hytta. Foto: Leif Magne Flemmen

Men også fordi stadig flere ønsker å feriere i Norge.

– Det er stor etterspørsel etter hytter over hele landet gjennom hele året. Om sommeren er naturligvis sjøhytter mest populært. Hele kysten er attraktiv, og det er et stort pluss om det følger med båt.

Sondre Skjelvik: – Hva er viktig å huske på om du skal leie ut hytta? Audun Bringsvor: – For den som skal leie ut hytter er det viktig å sjekke at forsikringen også dekker utleie, samt å sette seg inn i skattereglene. Sondre Skjelvik: – Og for de som leier? Audun Bringsvor: – For den som skal leie hytte, er det trygt å leie gjennom et firma som formidler hytter, men det er ofte mulig å finne gode tilbud om du leier gjennom venner og bekjente, særlig om du er interessert i et spesielt område.

– Norge er ikke et dyrt reiseland

Som prisene viser kan det være kostbart å leie drømmehuset eller den helt perfekte hytta.

Er det blitt for dyrt å feriere i Norge?

– Norge er ikke et dyrt reiseland, sier Odd Roar Lange til NRK.

POPULÆRT: Hus ved kysten, og helst med båt, er svært populært. Foto: Melina Kiefer / Unsplash

Reiselivseksperten er også kjent som The Travel Inspector. Han understreker at det er fullt mulig å gjøre det dyrt om det er målet.

Det er imidlertid ikke nødvendig.

– Alkohol er dyrere enn i mange andre ferieland som nordmenn reiser til. Men tar man med alle kostnadene vil man raskt se at man kommer veldig langt med samme feriebudsjett i Norge, forklarer han og legger til:

– Norge har utallige reisemuligheter. Det er lett å finne noe som passer for enhver lommebok.

IKKE NØDVENDIGVIS DYRT: Odd Roar Lange mener det er mulig å få til Norgesferie uten å bli ruinert. Foto: The Travel Inspector

– Hva tenker du om utviklingen i leiemarkedet?

– Leiemarkedet er blitt dyrere fordi det er flere nordmenn som vil feriere i eget land. Og dette skjer samtidig som hytte- og leilighetseiere vil bruke sine egne hytter, leiligheter og hus selv, svarer Lange.

Her er Langes tips til å få rimeligere ferie i Norge:

Besøk venner

– Hvis man ønsker en billig ferie så kan man kanskje starte med å besøke venner eller familie hvor man bor gratis og betaler for mat og drikke, på samme måte som hjemme.

Gratishytter

– Et alternativ er hytteleie hos Statskog eller Fjellstyresambandene som har gratishytter og hytter til en 100-lapp per døgn. Se mer på inatur.no,

Eller sjekk tilbudet til Turistforeningen og kystledhyttene rundt om i landet. turistforeningen.no og kystled.no

Telt og hengekøye er gøy

– Husk at barn setter mer pris på en telttur eller hengekøyetur enn et flott hotell. Og mange kommuner i landet låner ut turutstyr helt gratis. Kontakt din kommune for mer informasjon.

Bytt bolig

– Man kan også prøve å bytte bolig med andre i ferien, slik at det blir billig eller helt gratis.