– Jeg har 17 utleveringer bare i dag. Og har ikke kommet til det som kalles sesong enda, sier Kåre Johnsen på telefon til NRK.

Johnsen eier firmaet Rent a Car Lofoten, og merker at mange planlegger norgesferie også i sommer. Han har rundt 100 biler i porteføljen. I dag er mellom 60 og 70 biler utleid.

NRK snakket med Johnsen mandag, og da kunne han fortelle at pågangen er stor.

Det begynner også å bli stor pågang andre steder i landet.

Langhelg med leie fra flyplassen på Evenes eller Svolvær i uke 29 (torsdag til søndag) bikker fort 10.000 kroner om du leier hos de større kjedene (som Avis, Hertz eller Sixt).

I Bodø koster det rundt 7.000, og i Tromsø 5.000 for samme periode.

Noe billigere får man det i Oslo (under 3.000), Trondheim (ca. 4.000) og Bergen (rundt 4.500).

Der det enda er rimelig, kan situasjonen endre seg når etterspørselen går opp.

Rådet fra bransjen er som følger: Det kan være lurt å kjappe seg, om leiebil er en del av ferieplanene.

Vegard Robertsen i Avis i Svolvær bemerker:

– Vi opplever, som jeg vil tro de fleste i vår bransje gjør, stor etterspørsel etter leiebiler for sommermånedene.

Det som gjør det ekstra utfordrende i år, er at bransjen gjennom pandemien har vært nødt til å redusere bilparken sin.

Dette for å tilpasse seg en situasjon med svært lav etterspørsel og stor usikkerhet rundt hvordan reisemønsteret ville komme til å se ut etter pandemien.

– Det, kombinert med lange leveringstider på nye biler, gjør sitt til at det er enda færre leiebiler i markedet enn det ville vært en normal sommer, sier Robertsen i Avis.

Svolvær ligger i Vågan kommune. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Stor etterspørsel

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Hallvard Nerbøvik i Hertz forteller at etterspørselen etter leiebiler i sommer (juni-august) er «meget stor».

Både i det norske og det internasjonale markedet.

Hallvard Nerbøvik i Hertz. Foto: Hertz

– Med den store økningen i etterspørselen, kan det bli noen utfordringer med å få tak i leiebil om man ikke allerede har bestilt, og utvalget og tilgjengelighet av ulike bilgrupper kan også oppleves som noe smalere enn forventet.

– Det er som vanlig veldig stor etterspørsel på de største og mest populære regioner og destinasjoner i Norge. Det er for mange populært å dra nordover i perioden, og utvalget og tilgjengeligheten på leiebiler er presset.

De opplever også stor etterspørsel i for eksempel Oslo og Bergen, og spesielt på flyplassene i perioden, og det samme gjelder også for noen av de andre store byene.

Tilbud og etterspørsel styrer jo prisene, og når trykket øker kan prisene gå opp.

– Jevnt over er etterspørselen og reservasjonsinngangen sterkt økende i hele Norge for perioden. Økt etterspørsel i markedet og noe materialmangel driver også prisene oppover, men vi gjør vårt beste for å skaffe leiebil til flest mulig.

Har du planer om å leie leiebil i sommer? Ja Nei Usikker Har allerede booket leiebil Vis resultat

Lokale variasjoner

Samtidig kan det være penger å spare på å sjekke hvilke muligheter som finnes utenom de store kjedene.

Kåre Johnsen i Rent a Car Lofoten har lagt seg på et annet prisnivå enn de større aktørene. Det er mulig, blant annet fordi han drifter en eldre bilpark. Det gir eksempelvis billigere forsikring.

Der de store leiebilkjedene tar 10.000 kroner for ei langhelg i Lofoten i fellesferien, tar Johnsen rundt 3000 kroner.

Han benytter anledningen til å gi et lite spark til de større aktørene:

– Det er greit at markedet styrer, men jeg føler ikke det blir rett. Men det er klart; de har få biler etter pandemien. Da har de slike priser.

Johnsen eier firmaet alene og er ikke tilknyttet noen kjede.

Kåre Johnsen eier Rent a Car Lofoten. Foto: Privat

– Jeg er opptatt av at folk ikke skal bli flådd når de leier bil i Lofoten. Nå kjører jeg riktignok brukte biler, men det er brukte fine biler.

– Det er stor pågang, så da kunne du tjent mer?

– Jo, men kjære deg. Jeg skal se kundene i øynene. Jeg har ikke magefølelse til å si at en bil koster 3000 kroner dagen. Det går ikke. Det får jeg meg ikke til å gjøre.

– Det er greit at man kan tjene penger der og da. Men at det skal koste mer å leie bil enn det koster å bo, det synes jeg ikke er rett.

Stor utfordring

Vegard Robertsen i Avis i Svolvær sier den ekstreme toppen som oppstår i sommer i Lofoten, handler om stor etterspørsel.

– Det har alltid vært en stor utfordring å ha nok biler til å ta unna etterspørselen akkurat når det står på.

– Så er det slik at våre priser påvirkes av tilbud og etterspørsel, og i perioder med svært høy etterspørsel vil prisene være høyere enn normalt. For dem som har mulighet til å ta ferie utenom høysesongen er det mye å spare, sier Robertsen.

Å leie en bil med plass til fem hos dem en langhelg i Lofot-ferien koster 10.821 i skrivende stund hos Hertz, 10.714 hos Avis og Sixt med 11.152.

Sjef for merkevare i Sixt, Ingvild Torp Pedersen, sier:

– Det er generelt mindre leiebiler i markedet, med bakgrunn forsinkelser i produksjonen av nye biler. Det medfører da at prisene kan være høyere enn vanlig.

– Dette gjelder i hele verden, og er ikke unikt i Norge. I Lofoten er det alltid høy etterspørsel om sommeren, og man bør være tidlig ute når man skal bestille leiebil til ferien sin.