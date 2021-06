Andre Wikstrøm, daglig leder ved Torghatten Camping & Strandrestaurant ser opp på Torghatten. Et av de store trekkplastrene på Helgeland.

Sola skinner og det er gode temperaturer. Sammen med noen andre ansatte forbereder de seg på tidenes sommer.

Men en ting gjør ham urolig.

– Innreist personell får ikke komme. Vi er helt avhengig av det for å drive et sted som dette, sier han til NRK.

Enorm pågang

En undersøkelse gjort av Innovasjon Norge viser at 7 av 10 skal feriere i Norge. Det er hele 7 prosent mer enn i fjor, som også var et rekordår.

Det ser med andre ord ut som det blir nok et år med fergekaos, stappfulle rorbuer og dopapir på avveie.

– Vi befinner oss i en veldig kritisk situasjon. Vi har veldig mye trafikk med tanke på hvor mye vi bruker å ha sammenlignet med tidligere år, forteller Wikstrøm og legger til:

– Det blir rekordenes rekord.

Torghatten i Brønnøy kommune er et populært reisemål.

– Er du overrasket over at det er så stort trykk?

– Nei, det vil jeg ikke si. Se deg rundt. Det er jo fantastisk natur, også har vi dette fantastiske fjellet.

– Det er ikke alle steder som har et fjell med hull i. Det har vi!

Wikstrøm sier det var et bra år også i 2020, men at de i år merker stor pågang på forhåndsbestillinger.

– Vi har økt med 200 prosent sammenlignet med i fjor. Det er stort sett bare nordmenn, pluss noen få forespørsler fra Tyskland.

Mange vil til Helgeland for å oppleve Torghatten. Foto: Harald A. Warholm

Håper folk reiser helt nord

Siw Sandvik, kommunikasjonssjef Destination Nord-Norge, har fått samme signaler som Wikstrøm.

Alt tyder på at steder som Lofoten, Helgeland og Vesterålen blir godt besøkt. Sandvik håper imidlertid at flere reiser enda lenger nord.

– Siden folk har hatt lang tid på å planlegge med norgesferie håper vi flere tar turen til Finnmark og Nordkapp. De var taperne i fjor.

– Det kommer mange, men ikke personell fra utlandet. Hvor godt forberedt vil du si næringen er på at det kommer mange?

Siw Sandvik håper bedriftene får den forutsigbarheten de trenger for å holde åpen gjennom sommeren. Foto: Monica White Martinsen / NRK

– Det er helt klart at dette er en utfordrende situasjon for mange reiselivsaktører, spesielt med tanke på at vi har mindre mulighet til å hente utenlands arbeidskraft. De er helt avgjørende i norsk reiseliv, men vi håper at denne situasjonen kan løses på en bra måte.

Sandvik håper derfor næringen vil få gode rammevilkår fra myndighetene gjennom den utfordrende tiden.

– Det er viktig at de har forutsigbarhet utover sommeren. Får vi smitteutbrudd kan det bli krevende selvfølgelig. Men vi håper vi får den forutsigbarheten som vi trenger for å holde bedriftene åpne.

For Wikstrøm & co. er det per dags dato intet annet å gjøre enn å jobbe på.

– 15. juni åpner vi for vanlig drift. Vi er nesten fullbooket hele juli, og det er helt uvanlig, sier han og understreker:

– Både booking og jobb øker, men vi har ikke personell.