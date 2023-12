Torsdag får Bodø/Glimt muligheten til å riste av seg det skuffende cupfinaletapet mot Molde lørdag. Årets siste kamp kan gi milliongevinst for Glimt.

I Belgia venter en ren gruppefinale mot «norske» Club Brugge på Jan Breydel Stadium.

Det blir også kamp nummer 54 for Bodø/Glimt denne sesongen. Til sammenligning spilte Manchester City 61 kamper da de tok The Treble sist sesong.

Liverpool spilte 52 kamper i 2022/2023-sesongen.

– Vi er et av de lagene i Europa som har tettest kampprogram. Det er det ikke mange som vet, sa Knutsen på pressekonferansen.

Ber om hjelp fra «de høye herrene»

Bodø/Glimt-kampene har kommet tett denne sesongen. Glimt innledet 2023 med å tape et dobbeltoppgjør mot Lech Poznan i Serieligaen i februar. I april startet den norske serien.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen har ledet laget i 53 kamper så langt i år. Gruppefinalen i Serieligaen blir lagets 54. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Etter morgendagens kamp i Serieligaen venter en liten julepause for Glimt, før laget starter på oppkjøringen til sluttspillet i turneringen neste år.

– Hvis vi blir nummer to i puljen, får vi en pause på tre og en halv uke. Vi kan få en ekstra uke, om vi vinner gruppen.

Det tette kampprogrammet har konsekvenser, og i perioder har Bodø/Glimt slitt med høy kampbelastning og skadeproblemer på viktige spillere denne sesongen.

– Vi er utrolig priveligert som får spille mange kamper. Men vi trenger hjelp fra de høye herrer i norsk fotball til å få på plass en terminliste som er tilrettelagt for lag i Europa, sa Knutsen.

Kan få besøk av Ajax eller gjensyn med Ola Solbakken

Dersom Glimt ender på andreplass i gruppa, skal de i omspillet møte et av lagene som ender på tredjeplass i Europaligaens gruppespill, nivået over Serieligaen.

Ola Solbakken fikk sitt store gjennombrudd i Glimt i 2021. Etter et mislykket opphold i Roma, spiller han nå for greske Olympiakos. Foto: Thanassis Stavrakis / AP

Det er allerede klart at Molde er blant lagene som vil ende på tredjeplass i sin Europaliga-gruppe, men lag fra samme nasjon kan ikke møtes i omspillet.

Det kan derimot bli et gjensyn med Glimts tidligere lynving Ola Solbakken. Hans lag Olympiakos sikrer seg tredjeplassen i sin gruppe, om de unngår stortap hjemme mot serbiske Bačka Topola i siste kamp.

En annen potensiell motstander er det nederlandske storlaget Ajax, som har ni seierspokaler fra europeiske klubbturneringer i skapet, fire av dem i det som nå kalles Mesterligaen.

Men Ajax, med Sivert Mannsverk i troppen, har slitt i starten av sesongen, og har ikke sett ut som sitt vanlige jeg, selv om formen har pekt oppover i det siste.

Millioner på spill

– Vi har lagt cupfinalen bak oss, og er gira på neste kamp. Vi ønsker å være offensive og å tørre mer enn vi gjorde mot Molde, sa Glimts midstopper Isak Helstad Amundsen under dagens pressekonferanse i Brugge.

De ferske norske seriemesterne ligger på andreplass i gruppe D i Conference League, eller Serieligaen som det kalles her hjemme, med Club Brugge tre poeng foran. Uansett resultat er Glimt videre til sluttspillet neste år.

Kampen har likevel betydning. En enkeltseier i gruppespillet gir alene 5,6 millioner kroner i premiepenger. I tillegg er gruppevinneren sikret 7,3 millioner i premie, mens gruppetoer får om lag halvparten.

Dette er Serieligaen: Ekspander/minimer faktaboks * Turneringen er ny i sesongen 2021/22 og er tredjerangert av europacupene (under mesterligaen og europaligaen). * 32 lag kommer med i gruppespillet (åtte grupper med fire lag i hver). I kvalifiseringen er i alt 184 lag med, og ingen lag er direktekvalifisert til gruppespillet. Det tre kvalifiseringsrunder etterfulgt av en omspills-runde før gruppespillet. * Gruppevinnerne går direkte til åttedelsfinalen. Toerne møter åtte tredjeplasserte lag fra europaligaens gruppespill i omspill om plass i åttedelsfinalen. * Finalen spilles i den greske hovedstaden Athen, på Agia Sophia Stadion i Athen, 29. mai 2024. (NTB/NRK)

En tomålsseier vil være nok til å vinne gruppa på innbyrdes oppgjør foran Brugge.

Gruppevinneren går også direkte til 8.-delsfinalen i turneringen, mens laget som tar andreplassen må ut i en ekstra omspillsrunde i februar.

Norsk trenerduell

Da lagene møttes i Bodø til første oppgjør i gruppespillet, var det Club Brugge med sin norske trener Ronny Deila som tok alle tre poengene.

Philip Zinckernagel ble årets spiller for Glimt i 2020. Her fører han ballen for Glimt-motstanderen Club Brugge. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Det belgiske storlaget stilte i tillegg med to tidligere Bodø/Glimt-spillere på banen. Brugges danske kantspiller Philip Zinckernagel ble årets spiller for Glimt i 2020. Midtbanemann Hugo Vetlesen ble årets spiller så sent som i 2022.

Før kampen i Bodø, som Club Brugge vant 1-0, sendte Vetlesen et stikk til sin tidligere arbeidsgiver.

– For å si det sånn; jeg kan denne klubben inn og ut. Det som er så fint med Glimt er at du trenger bare én kamp for å skjønne hva som kommer.

Ved siden av de to tidligere Glimt-heltene, er også det norske stjerneskuddet Antonio Nusa å finne i den seiersvante belgiske klubben.

Mens Bodø/Glimt nylig ble kronet som suverene seriemestere i Norge, har Club Brugge hatt en tung sesong i belgisk fotball.

Ronny Deilas mannskap har bare vunnet 7 av 17 kamper, og ligger på en foreløpig 6. plass.

Så gjenstår det å se om de innfrir forventningene på hjemmebane, eller om Glimt tar nok en storskalp i europeisk sammenheng.