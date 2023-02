Følg kampen på radio på NRK Sport og her:

Torsdag skal Glimt ut i en ny europeisk dyst, når de gjester Lech Poznan på Poznan Stadion i Polen.

Etter 0–0 på Aspmyra kan alt skje, men mange fra Norge vil nok håpe at de gule fra Bodø går av med seieren mot de regjerende polske seriemesterne.

Emil Osnes Gabrielsen er kanskje ikke en av dem.

– Hva gjør du her i dag?

– Jeg er her for å støtte bestekompisen min Kristoffer Velde. Vi har vært barndomsvenner hele livet, og har et tett bånd. Så er det ekstra kult når Lech skal møte et norsk lag.

Da måtte han og en gjeng fra Haugesund ta turen til Poznan i Polen.

Han innrømmer at han var litt nervøs da han entret puben The Dubliner med Poznan-farger.

– Jeg kjenner litt på det, jeg gjør jo det. Jeg tok på meg en vest sånn at folk ikke skulle se den så godt; men alle har vært veldig grei med meg.

Bestekompisen til Kristoffer Velde, Emil Osnes Gabrielsen, hadde oppsøkt Glimt sin supporterpub i Polen for anledningen. På seg hadde han Lech Poznan-drakt. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Har ikke vunnet på ett år

Bodø/Glimt har utvilsomt spilt gode kamper, og har kvalifisert seg til gruppespillet i både Serieligaen og Europaligaen de siste sesongene.

Men det siste året har det ikke vært mange seirer å glede seg over i når Glimt har reist bort fra Aspmyra.

De har ikke vunnet borte etter den enormt imponerende 1-3-seieren på Celtic Park i Glasgow februar 2022.

Kjetil Knutsen lar seg derimot ikke påvirke av den statistikken, som han ga uttrykk for under onsdagens pressekonferanse i Polen.

– Vi har mange flotte kamper i Europa både hjemme og borte, og vi begynner å få en del erfaring. Så tenker jeg at den erfaringen skal vi ta med oss til kampen, sier Kjetil Knutsen. Foto: Kasper Holgersen / NRK

– Av og til tror jeg vi glemmer hva slags kontekst vi er i. Bodø/Glimt er en ganske liten klubb fra en liten by langt oppi nord. Om vi kan være den litt irriterende lillebroren mot de store klubbene i Europa, så tror jeg det er et fint utgangspunkt for oss.

Knutsen sier at folk kanskje kan bli blendet av resultater som Glimt har oppnådd, og fått litt urealistiske forventninger.

– Jeg tror veldig mange glemmer hvor vi kommer fra. Vi er ambisiøse, men vi er kun opptatt av å utvikle og prestere. Så får vi betalt ut ifra det. Vi har mange flotte kamper i Europa både hjemme og borte, og vi begynner å få en del erfaring. Så tenker jeg at den erfaringen skal vi ta med oss til kampen.

Ser for seg en annerledes kamp

Barndomskompis til Kristoffer Velde, Emil Osnes Gabrielsen, bekrefter til NRK at Kristoffer Velde ikke starter mot Glimt, torsdag.

Han kommer kanskje innpå, slik han gjorde etter 72 minutter på Aspmyra.

Fram til nå har det bare blitt ett mål i ligaen, for spilleren som var med på Lech Poznan sitt seriegull i fjor.

Statistikken i Europa er hakket bedre, med 6 mål på 13 kamper. Gabrielsen tror kampen i kveld kan bli tøff.

- Han har jo egentlig kjempegode stats i Europa, så har det gått litt stang ut i hjemlig serie. I toppfotballen er det små detaljer som gjelder, men jeg tror han kommer inn og avgjør kampen, sier han med et smil.

- Hva tror du om kampen ellers?

– Jeg ser for meg en annerledes kamp enn den i Bodø. For jeg tror at Lech-fansen forlanger mer her i Poznan. De fikk et kjemperesultat på Aspmyra, men jeg tror de vil angripe mer foran hjemmefansen.

– Hvordan er fansen?

– De er helt gale. Det var ganske god stemning på en seriekamp jeg var her for tidligere, men på europakvelder så blir det en helt annen greie, sier han.