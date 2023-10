Vetlesen fikk rett – Club Brugge ble for sterke for Glimt

Bodø/Glimt har vært mye omtalt de siste dagene.

Men det har handlet om alt annet enn fotball. Komiker Erlend Osnes, som har fungert som oppvarmer på Aspmyra de siste årene, valgte å trekke seg etter hets fra J-feltet.

Til tross for både bråk og elendig nordnorsk vær var det fullsatt på Aspmyra da Knutsen og Deila sendte ut sine utvalgte til dyst.

Disse startet for Glimt og Club Brugge Foto: Kasper Holgersen / NRK Ekspander/minimer faktaboks Kjetil Knutsen gjorde én endring på laget som startet i 2-0-seieren mot Strømsgodset søndag. Fredrik André Bjørkan var friskmeldt etter å ha stått over med sykdom mot drammenserne. Bodø/Glimt startet med: Haikin

Sjøvold

Moe

Bjørtuft

Bjørkan

Saltnes

Berg

Grønbæk

Gulliksen

Moumbagna

Pellegrino Ronny Deila gjorde fire endringer etter 1-1 mot STVV søndag. Club Brugges startet med: Mignolet

Odoi

Mechele

Spileers

De Cuyper

Vetlesen

Onyedika

Skoras

Vanaken

Zinckernagel

Igor Thiago

Ifølge Hugo Vetlesen var de veldig godt forberedt:

– For å si det sånn; jeg kan denne klubben inn og ut. Det som er så fint med Glimt er at du trenger bare en kamp for å skjønne hva som kommer, sa han under pressekonferansen i går.

Mye kan tyde på at Deila har hørt Vetlesen – for Glimt skulle få trøbbel med et knallsterkt Club Brugge.

Hugo Vetlesen sa du bare trenger å se en kamp for å skjønne Glimt. Foto: Marius Guttormsen / NRK

Tidligere yndling skapte trøbbel

Med hustrig høstvind i ryggen var det imidlertid Bodø/Glimt som kom best i gang.

Etter fem minutter løp Albert Grønbæk inn i bakrom og kom alene med keeper Mignolet etter knallsterkt spill av en feilvendt Moumbagna.

Men den belgiske sisteskansen gjorde seg stor og avverget det som kanskje burde vært 1–0 til hjemmelaget.

Albert Grønbæk kom ut i fyr og flamme på Aspmyra. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Vetlesen & co. klarte imidlertid å demme opp for den gule pangstarten. Utover omgangen tok de også over mye av initiativet. En svært aktiv Zinckernagel var med å drive frem den ene halvsjansen etter den andre.

Og etter 21 minutter ble halv- til helsjanse.

Vetlesen spilte igjennom Zinckernagel på kanten. Dansken dro seg nedover mot dødlinja og slo over til Vanaken som enkelt satt ballen til høyre for Haikin.

TILBAKE PÅ MYRA: Philip Zinckernagel ble årets spiller for Glimt i 2020. Foto: Mats Torbergsen / NTB

En veldig lang VAR-sjekk ble bare veldig lang VAR-sjekk.

Den tsjekkiske dommer Ondrej Berka pekte til slutt på midtsirkelen:

0–1 til bortelaget.

Mer dansk preg

De neste 20 minuttene var mye preget av frem og tilbake uten de store mulighetene. Men etter 40 minutter var det nok en gang en danske frempå.

Gulliksen kom seg løs på høyrekanten for Glimt og fant Grønbæk i boksen. Med en lekker dragning fintet dansken av det meste av forsvar, men avslutningen gikk en meter til side for mål.

Nok en gang burde kanskje Grønbæk satt ballen i mål?

Tobias Gulliksen med en flott involvering da han spilte opp sin danske kollega Albert Grønbæk. Foto: Mats Torbergsen / NTB

I pausen oppsummerte Grønbæk omgangen slik til Viasat:

– Forarbeidet er veldig fint. Men det mangler litt fra min side. Jeg synes vi er ganske fint med og spiller oss fint rundt. Vi skaper fine sjanser, sa han før han la til:

– Vi får se hva kan og kjører på i andre omgang.

Trener Kjetil Knutsen fulgte opp med at det er mulig å få til mye i den andre omgangen.

– Jeg synes det er så stort potensial i kampen offensivt, sa han til samme kanal.

De tilreisende fra Belgia hadde kledd seg godt i den nordnorske høsten. Forståelig. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Pangstart med helbom

De gulkledde virket å være enig med treneren i at det er potensial fremover. De kom ut av blokkene i et rasende tempo.

Bare to minutter ut i andre omgang banket Moumbagna hardt til, men ble hindret av en benparada fra den tidligere Liverpool-keeperen i Brugges bur.

Kun fire minutter senere var det Amahl Pellegrinos tur. Fra 10 meter fikk Glimts toppscorer mye rom og tid.

Vingen tok ned ballen på brystet, før han til nesten hele Aspmyras skuffelse, bommet på den.

Kjetil Knutsen var, i likhet med drøyt 7000 på Aspmyra, godt kledd. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Etter 55 minutter spilt ble Philip Zinckernagel tatt av banen til applaus fra hjemmepublikumet.

Som i første omgang klarte Club Brugge å vri spillet over på Glimts halvdel. Først med innbytter Jutglà etter 63 minutter. Etter en viktig takling fra Brede Moe havnet ballen hos spanjolen, men Haikin var med på notene og reddet.

Syv minutter senere kom Buchanan, som har statsborgerskap i både Canada og Jamaica, raskt fremover på høyrekanten. Vingen slo hardt inn foran mål der polske Michal Skóraś var akkurat sent ute til å skli ballen i mål.

Foto: Mats Torbergsen / NTB

Nederst sammen med Besiktas

Med et drøyt kvarter igjen på klokka valgte Kjetil Knutsen å gjøre tre spillerbytter.

Kaptein Ulrik Saltnes ble erstattet av Sondre Brunstad Fet.

Adam Sørensen kom inn for landslagsaktuelle Fredrik Bjørkan.

Og Nino Zugelj fikk et etterlengtet innhopp da Amahl Pellegrino takket for seg.

Til tross for byttene ble det ikke de helt store sjansene mot slutten. Glimt fikk en gylden mulighet etter 88 minutter med et frispark like utenfor 16-meteren, men Club Brugge ryddet opp etter legget fra Patrick Berg.

Helt på tampen presset Glimt på, men det ble bare nesten.

Med det tar Ronny Deila og Club Brugge med seg tre viktige poeng tilbake til Belgia. De står med fire poeng etter 1–1 mot Besiktas i første runde. Glimt på sin side har kun ett poeng etter 0–0 borte mot Lugano.

Lugano kunne juble etter 2–3 borte mot Besiktas. Foto: Reuters

I Tyrkia fikk Besiktas det overraskende tøft mot Lugano. De startet oppskriftsmessig med to scoringer, men med et rødt kort på Valentin Rosier etter 61 minutter ble kampen snudd på hodet. En heftig sluttspurt av Lugano førte til tre scoringer og de tar med seg tre poeng hjem til Sveits.

Dermed ligger Bodø/Glimt og Besiktas nederst i gruppa med hvert sitt poeng.