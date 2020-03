Postansatt bekymret: – Jeg har levert pakker over hele byen

– Jeg synes jo det er rart. Hele landet stenger ned, mens vi kjører byen rundt og leverer pakker, sier Trond Karoliussen.

Han er ansatt i Posten i Bodø og stusser over at det ikke er satt inn strengere smittetiltak.

Før helga var han innom flere avdelinger på et av byens sykehjem, hos kiosken på Nordlandssykehuset og i døra hos politiet.

– Jeg ringte til sykehjemmet på forhånd for å høre om det var noen spesielle leveringsregler nå, men det var det ikke. Jeg gikk forbi flere senger for å komme meg til avdelingsrommet.

Mandag er Karoliussen hjemme fra jobb med forkjølelsessymptomer.

Han er selv i risikosonen og har ingen god følelse på at han har vært på svært mange adresser de siste dagene.

– Vi har hatt fri tilgang overalt. Hvis vi plukker opp noe, tar vi det jo med oss videre.

Han sier at han hørte med arbeidsgiver om det var noen spesielle utkjøringstiltak med tanke på ansatte i risikosonen. Det skal det ikke ha vært, sier Karoliussen.

Posten skriver på sin nettside at de tar viruset svært alvorlig og at de gjør det de kan for å sikre at posten kommer fram. Foto: Skjermdump Posten

Kommer med oppdatert informasjon

Kommunikasjonsdirektør i Posten, Elisabeth H. Gjølme, bekrefter at post og pakkelevering går tilnærmet som normalt.

På sin nettside skriver Posten at de tar virusutbruddet svært alvorlig og at de samtidig gjør det de kan for å opprettholde sine leveranser.

– Vi vil komme med en oppdatert informasjon i løpet av dagen.

Hun sier at det tiltaket som er innført per nå, er begrensninger på signeringsløsningen.

– Ved levering av varer vil vi inntil videre ikke lenger la mottaker signere på våre PDA’er grunnet smittefare. Sjåfør vil registrere levering og GPS koordinater registreres automatisk ved levering.

Kommunikasjonsdirektør i Posten, Elisabeth H. Gjølme, sier de ber alle sine ansatte om å følge helsemyndighetenes råd. Foto: Posten

Gjølme sier at postombæring i seg selv ikke skal innebære en smitterisiko.

– Viruset smitter gjennom fyisk kontakt og dråpesmitte. Vi ber derfor alle de som leverer post om å følge smittevernrådene til helsemyndighetene. Blant annet ved å holde god avstand og ha god håndhygiene.

Hun forteller at en ansatt for eksempel kan sette pakken utenfor døra, men at det ikke er sendt ut egne retningslinjer til de ansatte om slike tiltak.

– Den ansatte vi har snakket med sier at han selv tilhører en risikogruppe. Burde han vært fritatt ombæringsoppgaver?

– Vi kan ikke gi andre råd enn de som helsemyndighetene har kommet med. Lokale bekymringer hos den enkelte må man ta med sin nærmeste leder.

Usikker hvor lenge viruset kan overleve på ulike flater

En amerikansk forskergruppe har på vegne av Det nasjonale helseinstituttet i USA undersøkt hvor lenge koronaviruset overlever på ulike materialer.

Viruset kan ifølge dem finnes i luften i opp mot tre timer.

På papp overlever viruset i opptil 24 timer, men det er på plast og rustfritt stål at viruset overlever lengst. Der har forskerne funnet virus som overlever i tre døgn, men undersøkelsene er så ferske at de ennå ikke er kvalitetssikret.

Det var Forskning.no som omtalte kartleggingen først.

Norske helsemyndigheter har så langt ikke sett behov for å komme med særegne, innskjerpede krav til postombæringen.