Koronavirus SARS-CoV-2 (også omtalt som coronavirus eller 2019-ncov) er en virusfamilie som er oppkalt etter det de ser ut som under et mikroskop. De er runde og dekket med pigger som kan se ut som en krone.

Koronavirus kan føre til luftveisinfeksjoner. Noen kan være dødelige, andre mindre alvorlige.

Viruset er et såkalt RNA-virus. Det betyr at genmaterialet består av RNA i stedet for DNA, og gjør at viruset sprer seg raskt og mutasjoner forekommer hyppigere. 5. mars ble det kjent at koronaviruset har utviklet seg til to varianter. Den opprinnelige virustypen, kalt S-typen ser ut til å gi mild sykdom. Den andre versjonen, kalt L-typen er mer aggressiv og sprer seg raskere. Nå er det S-typen som øker i utbredelse etter at den hissige varianten har vært redusert siden januar.

Forskerne arbeider med å teste ut mulige vaksiner, men dette vil ta tid.