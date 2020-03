Kommunen stengte smågodthylla – Coop reagerer

Fredag skjerpet Alstahaug kommune på Helgeland karantenebestemmelsene .

Alle i kommunen som har vært i Oslo og Viken siden 9. mars skal i karantene i 14 dager.

I tillegg stengte de også all restaurantdrift med unntak av takeaway, og anmodet butikkene til å innføre skjerpede hygienerutiner.

Blant annet har de pålagt Extra-butikken i Sandnessjøen å stenge smågodthyllene.

Det får Coop til å reagere.

– Det er veldig viktig at vi i den situasjonen vi er i nå, har like regler å forholde oss til. Det er det som skaper trygghet hos kundene våre, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop.

– Vanskelig å skape trygghet

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop vil ha like regler Foto: John Andreassen / Coop Norge

– Det blir vanskelig for oss å skape trygghet hos kundene når noen butikker har smågodthyllene åpne fordi nasjonale helsemyndigheter har sagt at det er helt greit, mens lokale helsemyndigheter setter strengere regler.

– Samtidig har vi forståelse for at det er krevende å samkjøre retningslinjer i disse dager.

Kristiansen mener dette kan føre til at kundene blir usikre på om det er trygt eller ikke.

Coop tar nå saken videre til Virke. Han understreker samtidig at de følger pålegget fra Alstahaug kommune, selv om de har stilt spørsmål rundt vedtaket.

– Vi lytter alltid til rådene vi får fra nasjonale og lokale helsemyndigheter.

– Burde kunne følge nasjonale retningslinjer

Pålegget gjelder ifølge Kristiansen foreløpig bare hos Extra-butikken i Sandnessjøen – selv om Coop har rundt 1100 butikker landet over.

– Vi har forståelse for at det må gjøres lokale tilpasninger, men på slike typiske ting som ikke har behov for noen lokal tilpasning, tenker vi at alle burde kunne følge de nasjonale retningslinjene. Det gjør at det er likt for alle butikker i alle deler av landet.

Ordføreren: Gjelder ikke bare smågodt

Kommunen står fast ved vurderingene som de og kommuneoverlegen har gjort, sier ordfører Peter Talseth (Sp).

Alstahaug-ordfører Peter Talseth (Sp) foran smågodthylla han nå har stengt. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Alstahaug ønsker å være føre var, og Talseth sier smågodthyllene vurderes som potensielle smittekilder.

Ordføreren sier videre at han ikke har noen kommentar til hvorfor lokale helsemyndigheter vurderer strengere enn nasjonale helsemyndigheter.

– Dette er ei vurdering som vi har gjort. Det gjelder ikke bare smågodt. Det gjelder nøtter og selvbetjeningsplasser som salatbarer og så videre. Vi ønsker at det skal være noen restriksjoner rundt dem for å minke smittepresset.

Han forteller at de utelukkende har fått positive tilbakemeldinger på tiltakene til kommunen.

– De setter pris på det føre var-prinsippet som vi har for å gjøre denne jobben så kortvarig som mulig.