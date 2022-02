– Vi mener han er skyldig i samtlige tiltalepunkter og må dømmes til 9 år i fengsel, sier Kari-Anne Hille Valla fra Spesialenheten for politisaker

Saken mot en politimann fra Nordland har pågått i fem uker i Helgeland tingrett.

Mannen er tiltalt for to voldtekter, deriblant mot en politistudent.

I tillegg skal han ha brukt sin posisjon i politiet til å oppnå seksuell kontakt med fem andre kvinner.

Valla mener det er flere straffeskjerpende elementer i saken.

– Blant annet er det straffeskjerpende at fornærmede ble påført store smerter og at voldtekten ble utført på en krenkende måte, sier hun.

Hennes kollega Kaja Løhren Borg mener også at det er skjerpende at flere av de fornærmede var i en sårbar situasjon og at tiltalte var klar over det. I tillegg mener de det er skjerpende at tiltalen gjelder flere forskjellige tilfeller.

LITEN TVIL: Aktoratet bestående av Kaja Løhren Borg (til høyre) og Kari-Anne Hille Valla, samt bistandsadvokat John Erik Nygaard, mener politimannen skal dømmes. Foto: Fran Nygård / NRK

Hevder han var forelsket

Den mest alvorlige tiltaleposten omhandler altså to tilfeller av voldtekt, og den første episoden skal ha skjedd i 2018.

Her skal tiltalte og den fornærmede hatt en avtale om å binde fast hender og føtter på kvinnen i forbindelse med seksuell omgang.

Men etter hvert skal kvinnen ha sagt nei, og bedt ham om å stoppe. Hun skal også ha forsøkt å sparke politimannen bort, men til ingen nytte. Ifølge tiltalen skal politimannen ha fortsatt mot kvinnens vilje.

Mannen selv innrømmer å ha hatt seksuell omgang med kvinnene, men nekter straffskyld i henhold til tiltalen.

Selv mener politimannen at det hele var frivillig. Han var også klar på at han tok nei for et nei.

– Jeg har forholdt meg til nei og stopp. Stopp betyr stopp, sa han i sin forklaring.

I retten ble mannens seksuelle preferanser omtalt til å være i retning av såkalt BDSM-sex. Selv liker ikke mannen beskrivelsen.

– Jeg syns ordet har blitt mye brukt i saken. Jeg vil kalle det utforskende, spennende sex. Jeg har ikke laga forkortelse på det, og om det dekkes av BDSM vet jeg ikke.

Den tiltalte har forklart at han var stormforelsket i den fornærmede kvinnen. Han var også veileder for henne og trodde følelsene var gjensidige. Kvinnen hevder at hun lenge ville ut av forholdet.

Den andre episoden med påstått voldtekt skal ha skjedd i oktober samme år. Denne gang med en annen kvinne. Også her skal mannen ha bundet kvinnen fast, og fortsatt den seksuelle omgangen etter at hun ba ham om å stanse.

Kripos har også funnet en gapestokk, forskjellige sexleketøy og DNA fra flere av de tiltalte hjemme hos den tiltalte mannen.

I sin prosedyre gikk Kari-Anne Hille Valla gjennom hva de mener bør være strafferammen for alle de forskjellige tiltalepunktene i saken.

For punktene som gjelder voldtekt mener de straffen bør være 6 år og tre måneder i fengsel.

For tiltalepunktene som gjelder misbruk av stilling for å skaffe seg seksuell omgang mener de straffen bør ligge på rundt 3,5 år.

For det siste tiltalepunktet, mener de straffen bør ligge på 5–6 måneder.

Konklusjonen blir da at den totale straffen bør ligge på 9 år, ifølge Spesialenheten for politisaker.

Mannens forsvarere har ikke lagt frem sin prosedyre ennå.

Dette er politimannen tiltalt for Ekspandér faktaboks To brudd på Straffelovens paragraf 292, jamfør 291 - voldtekt: Sommeren 2018 skal han ha tvunget en kvinne til seksuelle handlinger, til tross for at hun skal ha bedt han om å stoppe. Høsten 2019 skal han ha tvunget en kvinne til seksuelle handlinger, til tross for at hun skal ha bedt han om å stoppe. Strafferamme: Fengsel imellom tre og 15 år. Fem brudd på Straffeloven paragraf 295 - misbruk av overmaktsforhold og lignende Høsten 2017 skal politimannen ha kommet i kontakt med en kvinne som anmeldte en sak til politiet. Han skal ha gjennomført avhør av kvinnen, og i løpet av de neste to årene skal hun ha utviklet et avhengighetsforhold til ham. Tiltalen sier politimannen utnyttet den tjenstlige relasjonen til henne og hadde en rekke samleier med kvinnen. Fra høsten 2017 til sommeren 2018 skal tiltalte ha utviklet et kjærlighetsforhold til en student. Tiltalen sier at kvinnen følte seg underordnet, var redd for å miste studieplassen, og nærmest ble tvunget inn i relasjonen. I perioden 2017 til 2019 skal han ha utviklet en relasjon til en kvinne gjennom arbeid som politimann. Dette skal ifølge tiltalen ha ført til et samleie sommeren 2019. Over en periode på seks måneder i 2019 skal mannen ha blitt kontaktet av en kvinne som trengte råd av ham som politibetjent. Han skal ha utnyttet relasjonen til å ha en lang rekke samleier med kvinnen. Fra sommeren 2018 til slutten av 2019 skal tiltalte ha hatt omfattende kontakt med en kvinne i forbindelse med politiarbeid. I tiltalen står det at dette skal ha utviklet seg til et tillitsforhold. Mannen skal ha utnyttet dette til å ha flere samleier med kvinnen. Strafferamme: Fengsel inntil 6 år. Ett brudd på Straffelovens paragraf 171 - tjenestefeil I perioden sommeren 2017 til våren 2018 skal han ha hjulpet en kvinne i forbindelse med en voldtektssak. I samme periode skal politimannen ha forsøkt å overtale henne til å gjennomføre seksuelle handlinger. Strafferamme: Bot eller fengsel inntil to år.

Forskjellige forklaringer

Under sin prosedyre oppsummerte Kari-Anne Hille Valla fra Spesialenheten for politisaker en del forskjeller i forklaringene fra den tiltalte og de fornærmede.

I retten har politimannen blant annet beskrevet seg selv som en rolig person som aldri har brukt vold.

– Dette er i kontrast til forklaringene til en del av de fornærmede, i tillegg til en tidligere samboer. Det er åpenbart at han har både temperament og sinne, mener Valla.

Politimannens tidligere samboer forklarte blant annet at politimannen skal ha brukt fysisk makt mot henne ved flere anledninger.

Den tiltalte er også beskrevet som en person som er opptatt av makt, kontroll og manipulasjon av flere av de fornærmede.

Noe politimannen ikke kjenner seg igjen i.

Valla viser videre til at den tiltalte har vært opptatt av at kontakten han har hatt med kvinnene skulle slettes.

– Vi mener dette var fordi han ville slette sine. Vi mener også at bevisførselen har vist at han har selektiv hukommelse, og har løyet for både overordnede og sideordnede kolleger. I tillegg har løgn vært et problem i hans private relasjoner, sier hun.