En politimann fra Nordland står i Helgeland tingrett tiltalt for to voldtekter.

I tillegg skal han ha brukt sin posisjon i politiet til å oppnå seksuell kontakt med fem kvinner.

Selv nekter han straffskyld.

Det var en sterkt preget kvinne som forklarte seg om sin relasjon til den voldtektssiktede politimannen.

Visste ikke hvordan hun skulle forholde seg

Politimannen skal ifølge tiltalen ha straffet kvinnen seksuelt. I tillegg skal tiltalte ha brukt sin posisjon i politiet til å oppnå seksuell kontakt med henne.

Kvinnen har på et tidspunkt vært politistudent samme sted hvor han jobbet.

Hun fortalte om en mann som var pågående, både verbalt og fysisk. Da hun forsøkte å si nei til ham, skal politimannen ha unnlatt å snakke til henne.

– Jeg visste ikke hvordan jeg skulle forholde meg til ham, eller hvem jeg skulle snakke med. Jeg burde ha sagt fra til noen, men jeg hadde ingen å si fra til, sa hun og fortsatte:

– Det endte opp med at jeg ikke turte å si mot ham noe mer. Jeg var redd for at han skulle gjøre noe som gikk utover min praksisplass eller mitt studieår, forklarte hun i retten mandag.

Kontrollerende mann

Tirsdag fortsatte hun forklaringen sin.

Hun tegnet et bilde av tiltalte som kontrollerende.

Blant annet skal hun ikke ha fått hatt kontakt med andre gutter, eller ha kontakt med en venninne.

Mannen skal også ha blitt sint, hvis han ikke fikk det som han ville. Og hun fikk skylda hvis noe gikk galt, forklarte hun.

Straff skal ha blitt voldtekt

Selve voldtekten skal ha skjedd etter at tiltalte hadde vært på ferie i utlandet. I mellomtiden hadde fornærmede vært på fest med en venninne.

– Da ble han forbannet, sa kvinnen i retten.

Hun fortalte at hun ønsket å snakke med ham om dette.

– Men han ville ikke prate med meg. Han sa det eneste han ville gjøre var å straffe meg for at jeg hadde vært ute med henne. Det var da voldtekten skjedde, sa hun.

Kvinnen forklarte at hun dro hjem til mannen for å prate.

– Så geleida han meg opp på rommet, bandt meg fast i senga. Jeg gjorde ikke noe motstand.

– Det er det verste jeg noen gang har opplevd av smerte, sa hun.

– Hvordan var stemninga i rommet, spør aktor.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive den. Jeg var ekstremt utilpass. Men trodde ikke at han kom til å gjøre meg noe vondt. For han hadde ikke gjort meg noe vondt slik før, sa kvinnen, og tørket tårene.

Politimannen nekter straffskyld for samtlige punkter i tiltalen.

Selv mener politimannen at det hele var frivillig. Han var også klar på at han tok nei for et nei.

– Jeg har forholdt meg til nei og stopp. Stopp betyr stopp, sa han i retten mandag.

Seksualiserte meldinger

Underveis i rettssaken blir en rekke tekstmeldinger mellom tiltalte og fornærmede lest opp. Totalt er det dokumentert over 31.000 tekstmeldinger mellom tiltalte og kvinnen.

Meldingene som leses er til dels av svært seksuell karakter. Blant annet blir det gått inn på detaljer på hvilken seksuell aktivitet som skal gjennomføres.

Leses store deler av meldingene isolert, kan man få inntrykk av at fornærmede selv ikke motsatte seg ønskene til mannen. Og at hun var avhengig av ham. Samtidig uttrykte hun bekymring for at andre skulle finne ut av deres relasjon.

– Jeg skrev alt han ville høre, sa kvinnen.

Det er satt av 30 dager, og kalt inn over 40 vitner til saken som begynte på mandag.