Forsker: Skoler truer ofte med barnevernet når foreldre klager

Ingen har nøyaktig oversikt over hvor mange barn som har skoleangst, det vil si at de ikke greier å gå på skolen.

Rundt 22.000 elever i barne- og ungdomsskolen var borte fra skolen i minst en måned i 2018, viser en undersøkelse fra tidsskiftet Utdanningsnytt. .

Ikke alle barn tør å gå på skolen. Det er ulike årsaker til det. Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Professor i spesialpedagogikk Marie-Lisbet Amundsen ved Universitetet i Sørøst-Norge har forska på skolevegringsproblematikk.

– Barnevernet har blitt brukt som ris bak speilet når foresatte har klaga på undervisningstilbudet deres barn får.

Hva vet vi om skolevegring? Amundsen svarer Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK Ekspandér faktaboks Det er en stor forskjell på å skulke skolen og å ha angst for den. Skolevegring handler om at barnet har et ønske om å gå på skolen, men ikke klarer det fordi det opplever at det er utrygt å være der. Dette er noen av årsakene: En høy andel er utsatt for mobbing, savner venner på skolen, og har ikke så gode relasjoner til de voksne på skolen. Samtidig vet vi at mangel på gode sosiale- og faglige mestringsopplevelser på skolen lett fører til usikkerhet, angst og mistrivsel. Prøver man å presse elever som strever med angstproblematikk, kan dette bare gjøre situasjonen enda mer fastlåst. Både lærere og foreldre opplever at skolene har for dårlig kunnskap om skolevegring, og de etterlyser større kunnskap og et mer helhetlig hjelpeapparat. En lærer som deltok i studien sa dette om situasjonen: «Elevene blir kasteballer i hjelpeapparatet, og det ender oftest opp med at skolen sitter alene med ansvar for disse elevene. Det er uakseptabelt så lenge vi verken har kunnskap eller ressurser til å følge opp disse på en god nok måte. BUP fraskriver seg ansvar for all problematikk knyttet til skolevegring, også for de elevene som allerede har kontakter her. PP-tjenesten har lange ventelister og ingen muligheter til å trå til på kort varsel. Og barnevernet henlegger bekymringsmeldingene vi sender når alt er bra i hjemmet. Vi opplever stor grad av avmakt i en slik situasjon». Flere av lærerne tror også at skolen rutinemessig plikter å sende bekymringsmeldinger til barnevernet når elever strever med skolevegring. Foreldrene på sin side opplever å bli sett på som vanskelige å samarbeide med dersom de ikke får barnet sitt til å gå på skolen eller klager på skolens håndtering. (Kilder: Marie-Lisbet Amundsen i forskningsartikler «Når skolen svikter» og «Skolens møte med elever som strever med skolevegring». Studier av Amundsen og Geir Møller fra Telemarksforskning: «Betydning av skolerelaterte faktorer og mobbing for elever som strever med skolevegring» fra 2020)

ME-foreninga: – Opplever at de er «fritt vilt»

Blant dem som ofte har et stort fravær på skolen er barn og unge med ME.

I en undersøkelse har 25 prosent av de pårørende til barn med ME sagt at de har blitt trua med barnevern. Av enten skole, helsevesen eller andre aktører i hjelpeapparatet.

Mette Schøyen i ME-foreninga. Foto: Privat foto

Mette Schøyen, som er foreningas rådgiver for barn og unge, sier de ofte får henvendelser fra fortvilte foreldre.

Mange blir sjokkerte i møtet med skole og hjelpeapparat.

– Det virker som at hvis man er funksjonshemma, så er man «fritt vilt» for å bli utsatt for ei melding til barnevernet.

Foreldre frykter represalier

Sist helg fortalte NRK om 21 år gamle Sara som har slitt med skoleangst og derfor nesten ikke har vært på skolen siden 7. klasse. Hun hadde så høyt fravær at familien ble meldt til barnevernet.

Skolene er en av de tre aktørene som melder flest saker til barnevernet. 12 prosent av alle meldingene de får inn kommer fra skolene. Kun politiet og barnevernet sjøl melder inn flere saker.

Schøyen forteller at de vet om foreldre som frykter represalier når barnet er for sykt til å være på skolen. ​​

– Foreldre forteller oss at de er så redde for å bli meldt til barnevernet at de presser barnet av gårde. Også fører bare det til ei forverring av sykdommen hos barnet, sier Schøyen.

Undersøkelse om ME-syke barn og barnevernet Foto: Øystein Otterdal / NRK Ekspandér faktaboks 25 % pårørende forteller at de har blitt truet med barnevern av enten skole, helsevesen eller andre aktører i hjelpeapparatet.

Respondenter som har opplevd trusler om barnevern, beskriver at skolens ledelse er instansen som oftest (38 %) har kommet med den type trussel.

Foreldre har gått med på behandlingsopplegg som de mente ville være skadelig for barnet fordi de ble truet med barnevernet. I flertallet av disse tilfellene ble barnet dårligere.» Dette er de viktigste funnene i en undersøkelse ME-foreninga gjorde i 2016 blant sine medlemmer. Dataene kun baserer seg på tall fra det utvalget som har svart på spørreundersøkelsen. Foreninga understreker at man derfor ikke kan trekke fullstendige konklusjoner om at tallene er representative for alle som er berørt av ME. ME er en alvorlig, kronisk, systemisk sykdom med stor funksjonsnedsettelse. (kilde: ME-foreningen)

FFO: – En forferdelig situasjon å havne i

ME-foreninga er med i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon FFO. Der har de danna et eget nettverk for barnevern

Erfaringene de har er at skolene og barnevernet i noen tilfeller verken forstår eller tar diagnosene på alvor. Eller lytter til spesialistenes vurderinger.

Berit Therese Larsen ved FFO. Foto: Lars Opstad / Lars Opstad

– Når skolen ikke lykkes med tilrettelegging rundt eleven, legges skylden for at eleven ikke kommer på skolen ofte på foreldrene.

– Det må være en forferdelig situasjon å havne i, sier interessepolitisk leder i FFO Berit Therese Larsen.

FFO har disse rådene til ansatte på skolene Ekspandér faktaboks FFO har disse rådene til ansatte i skolene. For å unngå at foreldre meldes unødig til barnevernet: FFO ber skolene rette fokuset mot seg sjøl.

Ansatte i skolen må ha tilstrekkelig kompetanse til å forstå når barnets funksjonsvansker åpenbart er årsaken til fraværet, og rette sin oppmerksomhet mot skolenes oppfølging av eleven. Heller enn å rette fokuset på foreldrene.

Barnevernet må i slike tilfeller rette sin oppmerksomhet mot skolens oppfølging av eleven, heller enn å rette fokuset på foreldrene.

Opplever å bli trua med barnevernet

Professor Amundsen har i sin forskning har blant annet intervjua 40 foresatte til elever som strever med skolevegring.

Femten av dem hadde opplevd at skolen har sendt bekymringsmeldinger til barnevernet. Mens andre har opplevd å bli trua med barnevernet.

Amundsen mener skolen må anerkjenne foreldre som de viktige samarbeidspartnere de er.

– Samarbeid blir vanskelig dersom skolen melder familien til barnevernet i stedet for å stille spørsmål ved hva som er galt med skolemiljøet når elever engster seg for å være der. Det er ganske alvorlig.

I samtlige saker i hennes undersøkelse ble sakene henlagt fra barnevernets side. I alle sakene konkluderte de med at hjemmet var bra. Amundsen mener barnevernet unndrar seg ansvar i etterkant.

– De burde si klart fra at skolen må ta ansvar og ordne opp. I stedet sier de bare at saka er henlagt, og at dersom det er grunn til ny bekymring så må skolen sende inn ny melding.

En slik beskjed gjør at foreldrene vegrer seg for å klage på tilbudet på nytt, sier Amundsen.

ADHD-foreldre føler seg mistenkeliggjort Ekspandér faktaboks I artikkelen «Når skolen blir motstander» fra 2017 har professor Marie-Lisbet Amundsen intervjuet 30 foresatte til 35 barn med ADHD. Hennes funn kan oppsummeres slik: De foresatte opplever ikke at de blir ansett som samarbeidspartnere, snarere tvert imot.

De føler seg mistenkeliggjort og motarbeidet, spesielt når de har klaget på det spesialpedagogiske tilbudet.

I flere situasjoner er det blitt truet med barnevern, og i noen tilfeller er det sendt bekymringsmelding etter at foreldrene klaget på undervisningstilbudet. Alle sakene er henlagt.

Rektor: – Vi har endra prosedyrene

NRK har vært i kontakt med flere rektorer som sier barnevernet er en av flere viktige samarbeidspartnere når elever har høyt fravær.

I Fauske kommune i Nordland var det tidligere vanlig å varsle barnevernet på automatikk når fraværet ble for høyt. Fra 2018 praksisen endra.

– Etter X antall fraværsdager så gikk det melding til barnevernet. Det gjør det ikke lengre, sier rektor ved Vestmyra skole. Nå samarbeider vi mer med foreldrene, sier rektor Karl-Inge Borgen.

Rektor Mette Vassbotn Edvardsen ved Mørkvedmarka skole. Foto: Privat foto

Ved Mørkvedmarka i Bodø melder de saker til barnevernet når de er bekymra for et barn, ifølge rektoren.

– Dersom det er vold, rus eller overgrep melder vi direkte til barnevernet. Dersom det er andre bekymringer tar vi alltid et møte med foresatte der vi går gjennom meldinga, sier rektor Mette Vassbotn Edvardsen.

Hva sier rektorene om skolefravær og barnevernet? Foto: Privat foto Ekspandér faktaboks Rektor Karl-Inge Borgen ved Vestmyra skole på Fauske sier de har nye prosedyrer for skolefravær fra 2018. Fram til da ble barnevernet varsla på automatikk ved stort fravær. Endringene er gjort fordi de har evaluert enkeltsaker og funnet ut at ikke alltid er til elevens beste å koble inn barnevernet. Nå har de et mye tettere samarbeid med foreldrene enn tidligere. Kan barnevernet være siste utvei når dere ikke får til et bra opplegg rundt en elev? – Ja, jeg skal ikke si at det ikke skjer. Det er utrolig krevende og krever mye ressurser å følge opp høyt skolefravær. Borgen sier de drøfter saka med andre instanser som BUP (spesialisthelsetjenesten) eller PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) dersom de sjøl ikke har nok kompetanse. Har du vært borti at foreldre trues med barnevernet hvis barnet ikke kommer på skolen? – Jeg har ikke vært borti trusler. Melder når de er bekymra Rektor ved en annen stor skole, Mørkvedmarka i Bodø, sier at de melder saker til barnevernet når de er bekymra for et barn. – Dersom det er vold, rus eller overgrep melder vi direkte til barnevernet. Dersom det er andre bekymringer tar vi alltid et møte med foresatte der vi går gjennom meldinga. Foresatte kan komme med sine innspill i møtet, sier rektor Mette Vassbotn Edvardsen Bodø kommune har en oppfølgingsplan ved bekymringsfullt høyt fravær, som ifølge Edvardsen fungerer godt. – Det er mange tiltak som kan settes inn først. Vi melder ikke rutinemessig høyt fravær til barnevernet.

Statssekretær: Høyt fravær alene ikke grunn til å varsle

Anja Johansen (V), statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Statssekretær Anja Johansen (V) sier det kan være ulike årsaker til at barn vegrer seg for å gå på skolen. Det betyr at hvert enkelt tilfelle også kan kreve ulik oppfølging.

– Skolen har et generelt ansvar for å sørge for at eleven får opplæring tilpassa deres evner og forutsetninger. I tillegg skal skolen sørge for at alle elever har et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, sier hun til NRK.

Johansen sier alle som jobber med barn og unge og som er reelt bekymra for at noe er galt i et barns livssituasjon, skal melde fra.

– Samtidig er ikke langvarig skolefravær i seg selv en grunn nok til at barnevernet skal varsles. Det er skolens mistanke om, eller bekymring for, at det i barnets livssituasjon finnes bakenforliggende årsaker til fraværet som utløser opplysningsplikt til barnevernet.