Politidirektøren: – Politidekningen i Vesterålen for dårlig

Politidirektøren, som besøkte Vesterålen onsdag, medgir at politidekningen i Lofoten og Vesterålen er for dårlig.

– Lofoten og Vesterålen kommer dårlig ut på bemanning, det er politidistriktets ledelse tydelig på. Dette er et område som må ha flere stillinger i årene framover, sier han til NRK.

I forrige uke fortalte NRK om en familie på Melbu i Vesterålen som opplevde en truende situasjon. En ruset mann prøvde å ta seg inn i huset om natta. Bjørn Eilertsen ringte nødnummeret flere ganger, men politiet i Vesterålen var opptatt med et annet oppdrag halvannen time unna.

– Kunne blitt drapsmann

– Jeg sa at jeg hadde brekkjern og at jeg kanskje måtte gå ut for å forsvare meg. Politiet sa nei, nei hold deg inne, lås døra og ikke gjør noe dumt, forteller Eilertsen. Foto: kari skeie / nrk

– Jeg synes det er ille å ikke få hjelp. Hvem skal man ringe til hvis ikke politiet kan hjelpe, sa Eilertsen til NRK etter den skremmende hendelsen.

Bjørn Eilertsen forberedte seg på å måtte forsvare familien sin.

– Jeg kunne blitt drapsmann. Jeg var klar til å gå ut å slå ned fyren. Hvem vet hvordan det kunne ha gått, sier Eilertsen.

– Ikke bra

Politidirektør Odd-Reidar Humlegård er klar på at han ikke er fornøyd med bemanningen i regionen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Politidirektør Odd-Reidar Humlegård forstår frustrasjonen familien følte da de ikke fikk hjelp.

– Jeg skjønner godt at det skaper engstelse, usikkerhet og redsel. Vi skal gjøre det vi kan over hele landet for å få et operativt politi som i større grad er til stede raskere når det trengs som mest, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

– Et komplisert puslespill

– Vi må se på om vi må flytte på personell, og finne ut hvor vi har de svakeste punktene og hvor vi er godt bemannet, sier fungerende politimester Heidi Kløkstad i Nordland. Foto: Sveinung Ystad

Politidirektøren påpeker samtidig at politiet kan være nødt til å prioritere også i framtiden. Det samme sier fungerende politimester i Nordland, Heidi Kløkstad, som likevel understreker at de jobber med å styrke bemanningen i distriktene.

Innen 2020 er det nasjonale målet at det skal være to politifolk per tusen innbyggere. I Vesterålen er de bare en per tusen.

– Bemanningskabalen er et komplisert puslespill, som vi skal jobbe med i 2017. Vi lager nå en fullstendig bemanningsplan for hele politidistriktet, og det kan bli aktuelt å forflytte personell. Selv om vi har en klar målsetting om å øke bemanningen i Vesterålen, klarer vi ikke to per tusen i år. Det vil vi ikke klare noe sted i Nordland i år.

Per Erik Hagen leder politiet i Vesterålen hvor det bor i overkant av 30000 innbyggere. Han beklager at de ikke rykket ut til familien på Melbu. Foto: Kari Skeie / nrk

– En drøm

Politiets regionleder Per Erik Hagen i Lofoten og Vesterålen innrømmer at målsettingen høres mer ut som en drøm eller en realitet.

– Ja, det vil jo bety en dobling, og så optimistisk tør jeg ikke å være. Jeg tror vi må ta høyde for at det tar tid. Samtidig ser jeg at vi burde hatt et større fokus på forebygging og narkotikakriminalitet. Her klarer vi ikke å gjøre så mye som vi burde gjort.

Også Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo er utålmodig.

– Det er betryggende at de innser at det er for få stillinger, det har jeg som ordfører tatt opp flere ganger. Vi er ikke i nærheten av de måltallene politiet har satt seg.