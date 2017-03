Sp: – Uakseptabelt at politiet ikke kan hjelpe

En mann i Vesterålen fikk ikke hjelp av politiet da en fremmed mann hamret på døra midt på natta. Årsaken var at de et annet oppdrag, halvannen time unna.

Bjørn Eilertsen sier at var forberedt på å måtte forsvare familien sin, og er glad for at han ikke ble drapsmann.

– Jeg har full forståelse for en slik uttalelse, sier Jenny Klinge i Senterpartiet.

– I en pressa situasjon så vil en selvsagt forsvare familien sin, og det er det politiet som skal gjøre. Og politiet burde selvsagt ha ressurser til å komme når slike situasjoner skjer, sier Klinge.

– Ikke akseptabelt

– Jeg synes ikke at det er akseptabelt, samtidig som jeg vet at det vil kunne skje at politiet er opptatt med flere viktige ting på samme tid. Målet må være at det i fremtiden skjer færre ganger, ikke flere ganger, sier Klinge.

Med ny politireform på trappene, mener Senterpartiet fokuset må være å bli mer tilgjengelig i distriktene, ikke mindre, som de frykter kommer til å skje.

– Det er kritikkverdig, at i stedet for å ta vare på det gode nærpolitiet vi har og styrke det, så går regjeringen motsatt vei og tapper distriktene for ressurser, og da vil det kunne skje flere ganger, sier Klinge.

Senterpartiet mener det heller er behov for å styrke de lensmannskontorene man har, og tror ikke nærpolitireformen kommer til å gjøre situasjonen bedre.

Justisminister Per Willy Amundsen mener politireformen vil føre til raskere responstid fra politiet også i distriktene, og at reformen derfor er god distriktspolitikk. Foto: Marcus Krogtoft

– Det som er det virkelig skumle med denne politireformen er at lokalsamfunnene blir tappa for politifolk, sånn at det ikke lenger bor politifolk der fremover. Det er et problem man ikke skal undervurdere, sier Klinge.

Amundsen: – Derfor vi gjennomfører politireformen

Justisminister Per Willy Amundsen sier til NRK at han ikke vil uttale seg om enkeltsaker, men sier at hendelser som den på Melbu er en av årsakene til at politireformen gjennomføres.

– Det handler blant annet om å ha flere patruljer ute som raskere kan respondere når man trenger hjelp fra politiet, sier Amundsen.

– Men det kritikken går på er at det er for få politifolk i distriktene. Har de rett i det?

–Det er for få politifolk, og det er derfor denne regjeringen siden 2013 har økt antall ansatte i politiet med 1800 og bare i år vil ansette 650 nye politifolk. Dette prioriteres høyt av regjeringen, sier justisministeren.

– Regjeringen har et mål om to politifolk per innbygger, men dekningsgraden gikk ned i fjor. Må folk være innstilt på at det blir lang utrykningstid også etter innføringen av nærpolitreformen?

– Nei, tvert imot. På grunn av at vi gjennomfører en politireform så vil politidekningen bli høyere i distriktene over hele landet. Enten du er i Bergen eller Berlevåg skal du ha tilgang på samme politiressurser. Alle skal være trygg i Norge, sier justisministeren.