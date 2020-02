– Det er stas at vi er godt representert, ler 29 år gamle Mette Kristin Antonsen fra Inndyr i Nordland.

Å finne en 29-åring her til lands, er ikke spesielt vanskelig. For det er ganske mange av dem. Faktisk hele 77.648. Ganske mange 30-årsdager i vente altså.

Året de ble født, 1990, er nå det største årskullet i Norge, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det skjer etter at 69-ergenerasjonen, altså de som ble født under hippietiden av fredsbarna, har vært det største årskullet i femti år.

– Vi var ganske mange i klassen min, til tross for at jeg er fra ei lita bygd. Jeg tror vi var 22, som jo er mange til å være fra en liten plass.

Men hvorfor er det egentlig så mange på samme alder som Mette? Og hvorfor er de plutselig nå i flertall?

Året da Alene Hjemme-filmen med Macaulay Culkin kom ut, ble det født over 60.000 barn. Foto: NTB SCANPIX

Andre årskull som egentlig var større

For det første: det var mange barn i Norge som kom til verden i 1990.

Året da Alene Hjemme-filmen kom ut, Nelson Mandela ble sluppet ut av fengsel og Gro Harlem Brundtland var statsminister ble det født over 60.000 barn.

Det var 10.000 færre enn etter fredsrusen etter 2. verdenskrig, men fortsatt ganske mye.

Samtidig har innvandring påvirket tallene.

– Innvandringen til Norge var svært høy i årene 2011-2012 og også i påfølgende år, selv om det da var en nedgang. Da var de som var født i 1990 i «prime» innvandringsalder, og det kom dermed ganske mange til Norge, forklarer Astri Syse, demograf ved Statistisk sentralbyrå.

Astri Syse, demograf ved Statistisk sentralbyrå, sier det ble født flere barn i 2009 og 2010, men 1990-kullet er likevel størst.

I tillegg er det få av dette opprinnelige fødselskullet som har dødd eller utvandret.

Gruppen av 1990`ere har derfor fortsatt å øke og på den måten gått forbi de som ble født i 1969.

Men det er faktisk andre årskull som kunne vært i flertall. Egentlig var kullene i 2009 og 2010 større enn i 1990. Da ble det født rundt 1000 flere barn i året enn året da Mariah Carey slo igjennom.

Men på grunn av innvandring er det altså 1990-kullet som nå er landets største.

Hvor mange er det på din alder? Ekspandér faktaboks 29 år 77648 30 år 77154 50 år 76841 31 år 76654 47 år 76421 48 år 76355 28 år 76034 51 år 75951 49 år 75401 27 år 74333 32 år 74060 46 år 74049 45 år 73922 52 år 73838 33 år 73772 53 år 73303 34 år 72584 26 år 72055 54 år 71998 37 år 71816 35 år 71786 36 år 71437 39 år 71118 44 år 71035 25 år 70853 55 år 70593 38 år 70166 24 år 70086 40 år 70031 23 år 69949 41 år 69500 43 år 69281 22 år 67817 42 år 67668 56 år 67565 10 år 66830 20 år 66813 19 år 66584 21 år 66164 11 år 65911 57 år 65729 9 år 65675 13 år 64640 58 år 64470 12 år 64306 8 år 63881 18 år 63557 59 år 63542 15 år 63408 60 år 63305 7 år 63251 14 år 63082 16 år 63022 61 år 62531 17 år 62051 6 år 61392 63 år 61215 5 år 61096 62 år 60841 4 år 60821 3 år 60522 64 år 59331 2 år 57881 65 år 57742 66 år 56654 1 år 56012 67 år 55422 0 år 54827 73 år 54001 72 år 53029 69 år 52949 71 år 52640 70 år 52574 68 år 52505 74 år 47208 75 år 44441 76 år 38551 77 år 34707 78 år 29351 79 år 29332 80 år 27279 81 år 25071 82 år 22635 83 år 20484 84 år 18246 85 år 16809 86 år 15398 87 år 14780 88 år 13080 89 år 11698 90 år 9587 91 år 8160 92 år 6697 93 år 5637 94 år 4369 95 år 3435 96 år 2435 97 år 2020 98 år 1733 99 år 1209 100 år 849 101 år 445 102 år 270 103 år 183 105 år 85 104 år 73

Slik fordeler alderskullene i Norge seg. Som vi kan se er det flest i gruppen 20-44 år. Foto: SSB

Kan påvirke lønn

Spørsmålet er om det har noe å si, for både Mette og befolkningen for øvrig.

– Noen studier viser at det primært er fordeler knyttet til det å tilhøre et stort kull, mens andre studier viser at det blir mer konkurranse om for eksempel studieplasser og det å få første jobb, sier Syse.

For 29-åringen fra Inndyr er det derimot ikke så mye hun har tenkt noe på.

– Men det kan jo ligge noe i det. Enkelte studieretninger «peaket» det året, mener jeg, så kanskje det er noe i det.

Når det gjelder hva som kan bli neste store kull, er det flere faktorer som spiller inn.

Men det er verdt å merke seg at gjennomsnittsalder for førstegangsfødende kvinner er nettopp 29 år. Derfor er det ikke utenkelig at det kan bli en del babyer i året som kommer.

– Det er tilnærmet lik kvinneandel i begge kull, 49 %. Gitt at kvinneandelen er såpass høy blant 1990-erne, holder resonnementet.

Og skal vi tro en polansatt Antonsen handlet hos én gang, har kullet attraktivitet i behold.

– En mann sa til meg på polet at de gangene han spurte etter legitimasjon, var det 90-erne som utmerket seg.