Marie Antonette Andersen ble født på øya Tomma på helgelandskysten 29. september i 1909.

Da hadde kvinner fortsatt ikke fått allmenn stemmerett, og første verdenskrig var enda noen år unna.

Merethe Myrvang beskriver oldemoren som et fantastisk omsorgsfullt, snilt og takknemlig menneske.

– Hun fikk oppleve både gleder og sorger i løpet av et uvanlig langt liv, og vi i nærmeste familie er takknemlige for at vi fikk ha henne blant oss så lenge, sier Myrvang til NRK.

– Likte å lese

Andersen var yngst av sju søsken. I et intervju med NRK i 2015 da hun fylte 105 fortalte hun om en god og trygg barndom.

– Det var ei lys og fin tid. Jeg gikk på skole hver dag og likte å lese.

Andersen omtalte seg selv som skoleflink og vitebegjærlig. Samtidig ble hun tidlig vant til hardt arbeid.

I løpet av et 110 år langt liv har hun opplevd en rekke historiske øyeblikk og begivenheter vi nå leser om i historiebøkene.

Hun var fem år da første verdenskrig brøt ut, 20 år under børskrakket i 1929 og 31 da andre verdenskrig kom til Norge.

Da Neil Armstrong tok sitt første skritt på månen var hun en voksen dame på 60.

Marie Antonette Andersen (110) får en bursdagshilsen fra tipptippoldebarnet Ulrik Skevik Larsen (2). Foto: Familiefoto

Fikk tre barn

Selv har hun vært mer opptatt av de nære tingene.

– De holdt på med sitt, jeg holdt på med mitt, sa hun forrige gang hun snakket med NRK.

Etter hvert giftet Andersen seg og fikk tre barn. Hun døde søndag kveld på Leirfjord sykehjem, der hun bodde de siste årene av sitt liv.

Ifølge Wikipedia var Andersen Norges eldste person. Hun er en av 16 nordmenn som har blitt over 110 år.