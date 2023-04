Telia har merket en stor økning i svindlerforsøk mot nordmenn den siste tiden.

– Akkurat nå har det virkelig eksplodert. Det går i perioder, men nå har vi sett en oppgang i svindlerforsøk vi ikke har sett før, sier svindelekspert Øivind Kristiansen i Telia til NRK.

I tillegg til at mobilselskapet siden nyttår har blokkert rundt 9 millioner svindleranrop mot norske mobilkunder, har de også fått med seg noe helt nytt.

Øivind Kristiansen, svindelekspert i Telia. Foto: Pressefoto

Spillside lurer deg med SMS

Svindlerne vil utnytte nordmenns ønske om å spille spill til deres fordel.

– Den nye svindelbølgen handler om tilsynelatende uskyldige spill som vi spiller på mobilen. Dette er spill som du spiller via nettleseren, og som sender deg betingelser og bekreftelse på SMS, hvor du må klikke på en lenke for å godta.

Når du gjør dette, kan du bli lurt for tusenvis av kroner. Grunnen er at nummeret du sender melding til er internasjonalt.

Idet man godtar betingelsene på SMS, vil svindlerne kunne ta over mobilnummeret ditt, og sende SMS og MMS uten at brukeren er klar over det.

Svindlerne kontrollerer disse numrene og får en andel av trafikken som genereres til denne tjenesten.

– Selv om fremgangsmåten ikke er helt ny, har vi ikke tidligere sett at internasjonale aktører gjør målrettede kampanjer mot norske mobilbrukere på denne måten. Omfanget av meldinger som sendes i bakgrunnen er også nytt. Det er viktig for oss å advare kundene mot dette og øke bevisstheten rundt hva man trykker på, sier Kristiansen.

Dette er fremgangsmåten til svindlerbølgen i Norge Ekspandér faktaboks Det dukker opp en reklame i gratisspill eller på ulike utenlandske websider mens du surfer Kunden velger et spill, presenteres for betingelser og blir bedt om å låse opp spillet via mobilen Spillet oppretter en forhåndsutfylt SMS til et internasjonalt nummer med aktiveringskode som legges klar til utsending som SMS fra kunden, hvorpå kunden må trykke send. Man får tilgang til den valgte tjenesten Spillet sender SMS/MMS i bakgrunnen uten at du er klar over det

Stadig nye metoder for å svindle deg

Kristiansen forteller at flere allerede har gått fem på, og at det har vært store penger i omløp.

– Et ekstremtilfelle vi fikk på bordet var en som hadde fått en ekstraregning på 70.000 kroner. Det har også vært tilfeller med 20-30.000 kroner, mens noen har fått ekstraregninger på noen tusen.

Andre kan igjen ha fått en regning på noen hundre kroner som de ikke legger merke til, legger Kristiansen til.

Telias svindelekspert sier at norske forbrukere bør være obs på at det nå er høysesong for svindlere.

Det som er det verste med denne svindelmetoden, er at man som regel ikke oppdager det før man har fått en faktura på mange tusen.

– Svindlere er kreative og smarte, og derfor må mobilbrukere være enda smartere og ikke minst mistenksomme, advarer Øivind Kristiansen.

– Hvis man oppdager svindelen, hvordan får man stoppet det?

– Slik det ser ut for oss så stoppes det når man «logger» seg av tjenesten ved normal bruk. De ekstreme tilfellene kan ha oppstått ved en feil med tjenesten at SMS/MMS bare fortsetter å sendes etter å ha logget av.

Heldigvis vil Telia i de fleste tilfellene kreditere fakturaene som oppstår der de ser at folk er blitt lurt.

Men for både Telia og kundene sin del, ber de nå folk være forsiktig.

– Dette blir jo i noen tilfeller en kostnad for oss. Det er ikke heldig det heller. Men vær bevisst på hva du trykker på når du er på nettet, avslutter han.

Telias råd for å unngå svindel Ekspandér faktaboks Vær varsom med åpne nettverk og hva du deler når du er der

Ikke ring tilbake hvis du ser at et ukjent nummer fra utlandet har ringt deg

Ikke klikk på lenker du har mottatt fra ukjente nummer

Ikke last ned apper fra andre steder enn Google Play og App Store

Oppgi aldri BankID-passordet ditt til noen, selv ikke politiet

Vær kritisk - husk at ingen profesjonelle aktører spør etter personlige opplysninger

Bruk et passordhvelv som både genererer kompliserte og lagrer passordene dine

Bruk alltid tofaktorautentisering der det er mulig

Benytt deg av en trygghetstjeneste som for eksempel Telia Trygg

Enorm økning

Det er ikke bare i Telia de ser økning i antall svindelforsøk på nettet.

I DNB jobber de aktivt med å motarbeide svindelforsøk mot sine kunder.

Sebastian Takle, som leder DNBs avdeling for å avdekke cyber-kriminalitet, sier at det avverges angrep i milliardklassen.

– Pilene på dette området har pekt oppover i flere år. I fjor hadde vi en angrepssum på 1,2 milliarder og vi stoppet en milliard kroner fra å bli stjålet av svindlere. Vi havnet på i underkant av 10.000 saker som er en 45 prosent økning fra i fjor.

Takle sier at det har vært en 832 prosent økning i antall saker fra 2018 til 2022. Mesteparten handler om phishing.

Sebastian Claydon Takle, avdelingsleder hos Financial Cyber Crime Center (FC3) hos DNB. Foto: PRESSEFOTO / DNB

– Det er et område det bærer preg av at flere kriminelle miljøer skjønner at det er noe å hente. Automatisering og it-verktøy gjør det enklere for svindlerne, og det er snakk om veldig store penger kombinert med lav oppdagelsesrisiko og lave strafferammer.

– Hva tenker du om den metoden som Telia har avdekket nå?

– Akkurat den har jeg ikke hørt om, men det høres ut som en kombinasjon av flere andre varianter som vi vet om fra før.

– Kommer vi noen gang til å kunne helgardere oss mot svindel?

– Svindel kommer alltid til å utgjøre en trussel, og er noe som har pågått siden tidenes morgen. Spesielt ikke med den teknologiske utviklingen i bakhodet er en nullvisjon realistisk. Det vi kan gjøre, er å gjøre oss selv, politiet og publikum best mulig rustet til å håndtere trusselen som alltid kommer til å være der.