Svindlet bankkunde vant fram i Høyesterett

Kvinnen i 70-åra som tok saken til retten fikk tappet kontoen sin for over 150.000 kroner.

Det var et klassisk tilfelle av såkalt Olga-svindel, ofte rettet mot eldre.

Finansklagenemnda mente banken skulle erstatte tapet, men banken fulgte ikke nemndas avgjørelse.

Dermed havnet saken i retten.

Kvinnen tapte i tingretten, men vant i lagmannsretten. Da anket banken til Høyesterett,

Avgjørelsen i Høyesterett falt denne uka.

Anken ble forkastet og dommen fra lagmannsretten blir stående. Det betyr at banken må betale erstatning.

Kvinnen i 70-åra må betale 12.000 kroner i egenandel, men får nå tilbake resten av pengene hun ble svindlet for.

Banken er skuffet

Avgjørelsen i Høyesterett får konsekvenser for andre bankkunder som har vært utsatt for samme type svindel.

Sparebank1 Østlandet bekrefter nå at de vil betale.

– Vi er naturligvis skuffet over dommen, men tar den til etterretning og vil utbetale erstatning til kunden, sier Siv Stenseth, som er konserndirektør kommunikasjon og samfunn i Sparebank1 Østlandet.

BETALER: Konserndirektør kommunikasjon og samfunn i Sparebank1 Østlandet, Siv Stenseth, sier de nå vil betale erstatning til kvinnene som har vært utsatt for svindel. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Banken er Norges fjerde største sparebank og mente det var viktig å få en avklaring på høyeste nivå fordi saken reiser prinsipielle spørsmål.

– Vi har stor forståelse for at dette har vært en tung sak for den som har blitt svindlet, og det er godt at saken nå er avsluttet. Samtidig var det både riktig og nyttig å få Høyesteretts syn på saken, blant annet fordi ulike rettsinstanser tidligere har kommet til forskjellige konklusjoner, sier Stenseth.

Sparebank1 Østlandet vil nå betale erstatning til alle sine kunder som har vært utsatt for denne typen svindel. Det gjelder et fåtall saker, ifølge banken.

Traumatisk for ofrene

Kvinnen som tok saken gjennom tre rettsinstanser er fra Glåmdalsdistriktet.

Lillian Jensen fra Brumunddal har vært utsatt for akkurat det samme.

Hun er en av dem som nå kan regne med å få dekket tapet av banken sin.

Lillian ønsker ikke å uttale seg, men niesen hennes, Marit Amundsen, sier svindelsaken har vært belastende og traumatisk for henne.

– Jeg har hele tiden trodd på at hun ville få tilbake pengene, fordi hun handlet i god tro, sier hun. Nå blir jeg overrasket om ikke Lillian får igjen pengene, sier hun.

Hun roser kvinnen i 70-årene som har stått alene og orket å ta kampen mot banken gjennom tre rettsinstanser.

Nå mener hun bankene må forbedre informasjonen sin.

– De burde også sende brev til eldre bankkunder om at det pågår svindel, fordi de eldre leser brev og ikke det som står på nettsidene til bankene, sier Marit Amundsen.

Øyeåpner

Metoden i den såkalte «Olga-svindelen» retter seg mot eldre. Svindlerne ringer opp kundene, sier de er fra banken deres og forsøker å hente ut koder, passord og sensitive opplysninger.

I saken som nå er avgjort i Høyesterett mente banken at kvinnen måtte dekke tapet sitt selv, fordi hun ga opplysninger om kontoen sin over telefon.

Nå håper Sparebank1 Østlandet at denne saken har økt folks bevissthet om slik svindel.

– Vi vil igjen minne om hvor viktig det er å ikke dele påloggingsinformasjon til nettbank og mobilbank med uvedkommende, sier Siv Stenseth.