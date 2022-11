Fra: Per-Gunnar Skotåm Til: Nominasjonskomiteen Rødt Nordland Sendt: Søndag 30. oktober Emne: Nominasjon til Fylkestingslista ved valget 2023

Jeg takker for den tillit som er vist meg gjennom komiteens foreløpige listeforslag som har meg på førsteplass med brei forankring i komiteen og som jeg har forstått også har god støtte gjennom de organisasjonsmessige innspill til komitearbeidet.



Den mediestorm som har utviklet seg de siste dagene basert på et offentlig utspill fra Rød Ungdom og toppet med partileder Bjørnar Moxnes sin advarsel i lørdagens Klassekampen har frambrakt en uholdbar situasjon.



En uholdbar situasjon for Rødt Nordland og til dels for Rødt også andre steder. Muligheten for å få et samlet og motivert Nordlandslag som kaster seg inn i den politiske kampen som en valgkampanje er, synes svak om det blir kampvoteringer knyttet til meg på toppen av lista uansett utfall. En seier for det ene eller andre synet (kandidaten) vil for partiet være en Phyrros seier. En seier som egentlig er et nederlag siden behovet for et samlet og motivert Nordlandsparti ikke vil utløses.



Jeg må også få gi uttrykk for at situasjonen for meg sjøl blir uholdbar om jeg flere ganger i året skal måtte stå i stormer som ikke berører det jeg står for i Nordlandspolitikken, men berører utenforliggende forhold.



Jeg mener derfor at det beste for Rødt Nordland og det beste for meg sjøl er at jeg trekker mitt kandidatur fra lista på noen plass overhodet. Det er det som kan hjelpe Nordlandspartiet best i den situasjonen vi står i.



Kameratslig hilsen



Per-Gunnar Skotåm