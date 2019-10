Snart får nordlendingene avansert hjertebehandling på eget sykehus

Både opplæring av fagfolk og bygging av to PCI-laboratorier i Bodø er i rute. Alt skal dermed være klart til oppstart 1. januar 2020.

– Samarbeidet mellom fagmiljøene i Bodø og Tromsø-miljøet svært godt. Det hadde jeg ikke trodd da debatten raste og det så som mørkest ut, sier hjerteoverlege Anders Hovland ved Nordlandssykehuset.

Avgjørelsen om å bygge opp et tilbud om avansert hjertebehandling i Bodø ble tatt for nesten to år siden. I forkant var advarslene mange, særlig fra fagmiljøet på UNN.

Dette er PCI-saken: Ekspandér faktaboks I dag er det bare Universitetssykehuset i Tromsø som utfører utblokking av tette blodårer til hjertet, såkalt PCI, for pasienter fra hele Nord-Norge.

Derfor må nær 600 akutte hjertepasienter i Nordland hvert år fraktes til Tromsø for avansert undersøkelse og behandling.

Helse-Nord-direktør Lars Vorland gikk på bakgrunn av dette inn for å opprette et PCI-tilbud også i Bodø, i februar.

Han mente at et tilbud om PCI ved Nordlandssykehuset Bodø ville være med på å utjevne forskjellene og forbedre behandlingstilbudet.

– Forskjellene i behandlingstilbudet er i dag for store. Det kan vi ikke leve med, sa Vorland.

Men forslaget er omstridt. Fagfolk i Tromsø mente at et slikt tilbud vil svekke fagmiljøet og tilbudet til hjertepasienter i nord, og ble utsatt i to omganger. Siden har debatten rast.

18. oktober presenterte Hele Nord sin innstilling i saken. De mener fortsatt et PCI-senter i Bodø må på plass.

Legene ved dagens PCI-senter i Tromsø mener fortsatt at forslaget er dårlig.

Onsdag 25. oktober skulle Helse Nord avholde et styremøte hvor de ønsker et PCI-senter i Bodø. NRK-sender direkte fra møtet.

Styret valgte da å utsette avgjørelsen til et styremøte i desember. Et av argumentene for dette var blant annet behovet for en grundigere analyse av hvilke konsekvenser et PCI-tilbud i Bodø vil få for pasientene på Helgeland og i Finnmark.

Den 13. desember avholdte Helse Nord styremøtet hvor de besluttet å vedta et PCI-senter i Bodø. Under dette møtet la Marianne Telle frem truslene hun hadde blitt utsatt for.

Tirsdag 6. februar 2018 ble det kjent i mediene at direktøren i Universitetssykehuset i Nord-Norge Tor Ingebrigtsen trekker seg som sjef for sykehuset.

– Aldeles strålende

Overlege Anders Hovland på hjerteovervåkinga i Bodø. Foto: Barbro Andersen

Nå roser hjerteoverlegen i Bodø roser samarbeidet med Tromsø opp i skyene.

Etter årevis med krangel mellom fagmiljøene i de to største nordnorske byene jobber de nå sammen om oppbygginga.

– Vi samarbeider godt både på sykepleiernivå og doktornivå, og det er bra for fagmiljøene i Nord-Norge. Vi er i Tromsø og hospiterer og de er i Bodø og lærer oss opp, så dette går aldeles strålende.

800 pasienter i året

Til sammen fem sykepleiere i Bodø skal utdanne seg til PCI-sykepleiere. Foto: Privat

I første omgang blir det et tilbud om PCI på dagtid i Bodø, fem dager i uka. Det skal behandles om lag fem pasienter om dagen, noe som vil gi 800 i året. Dersom en pasient får hjerteinfarkt på natta kan det hende han må sendes til Tromsø.

Hvis det er et akutt alvorlig hjerteinfarkt som trenger veldig rask utblokking, vil pasienten bli flydd nordover. Slik er det også i dag.

– Hvis det er et mindre og mer stabilt infarkt, så kan det tenkes at det kan vente til neste dag og dermed få angiografi og PCI i Bodø, sier Hovland.

Perkutan koronar intervensjon (PCI) eller trombolyse? Her får du se hvordan det fungerer

Fornøyde sykepleiere

Bare måneder før de to PCI-laboratoriene skal stå ferdig på sykehuset i Bodø er fire intensivsykepleiere fra Bodø på opplæring i Tromsø.

– Vi har blitt tatt godt imot i Tromsø. Vi får opplæring av erfarne og ekstremt dyktige sykepleiere, sier intensivsykepleierne Line Karlsen og Anna Johanne Moen.

Nå er de tre uker i Tromsø, senere skal de få tre nye uker med opplæring på UNN.

– Det er en kjempespennende og lærerik hospitering.

En lege fra Oslo som er spesialist på PCI er allerede ansatt i Bodø, og en ung lege er i gang med opplæring. Enda en ung lege er i startgropa.

Så langt har det bare vært tilbud om PCI-behandling i Tromsø i Nord-Norge.

Usikker på helsegevinst

Avdelingsoverlege Thor Trovik, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) Foto: Kari Skeie / NRK

Avgjørelsen om å bygge opp et PCI-tilbud i Bodø ble tatt av Helse Nord-styret for nesten to år siden. Etter stor motstand fra fagmiljøet på UNN i Tromsø. De mente det vil bli kostbart å ha to hjertesenter i Nord-Norge og at et PCI-tilbud i Bodø trolig ikke vil gi noen helsegevinst. I dag sier avdelingsoverlege Thor Trovik dette:

– Det er selvfølgelig godt kjent at vi var skeptiske til å begynne med til PCI i Bodø. Men det ble vedtatt, så da får vi gjøre det beste ut av det. Her har vi helt felles holdninger med fagmiljøet i Bodø.