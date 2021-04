Sommeren 2018 var katastrofe.

Biler sto strødd utover smale lofotveier. Det så ut som om de var yatzyterninger. Brannbiler kom seg ikke fram. Ambulansen måtte snu. Noe måtte gjøres.

Som en nødløsning søkte gårdbruker Leif Normann Solhaug om å få en midlertidig tillatelse. Han har gård akkurat der stien starter til en av de store turistperlene.

Han ville ha parkering for bilene på jorda som uansett var ferdig slått.

Det fikk han.

Men så fikk noen politikere en ny ide.

Plan for området

Kommunen og bygdelaget har lenge samarbeidet om en besøksplan. Ønsket er å få turistene til å parkere ved den gamle skolen. Så skal de gå innom Fredvang sentrum, og ta skyssbåt til stedet der stien mot Kvalvika starter. Kvalvika og Ryten er kanskje de mest instagramvennlige områdene i regionen. Alternativet til skyssbåt er en shuttlebuss.

Ordfører Trond Kroken (Sp) mener at det skal være mulig å få opp til 250 biler Foto: John Inge Johansen / NRK

Pengene som kommer inn på parkering, kan brukes til å oppgradere toaletter og skilt. Nærmest en vinn-vinn-situasjon. Så fellesparkering ble vedtatt – og noen ny midlertidig tillatelse kunne gårdbrukeren se langt etter. Dette har splittet bygda.

Følger planen

Trond Kroken er ordfører i Flakstad for Senterpartiet. Han sier at denne planen er det beste for alle.

– Det har vært ganske kaotisk. Vi er nødt til å gjøre noe med parkering. For de som bor her har det vært problematisk å komme fram til tider. Det er mellom 15 og 20.000 biler som kommer hit. Det har blitt parkeringskaos, sier Kroken og viser fram fotballbanen som kan ha plass til flere hundre biler.

Skoleplassen skal bli hovedparkeringa på Fredvang i følge det kommunale vedtaket. Foto: John Inge Johansen / NRK

Leif Norman Solhaug har en gård. Den ligger ved fjellfoten mot Ryten, og her vil han at bilene skal parkeres. Det lager gode lokale ringvirkninger, mener han. Skoleungdom får jobb som parkeringsvakter i tillegg til Solhaug selv. Så langt har fire personer vært involvert i driften.

– I fjor hadde vi fem tusen biler, og det sier jo litt om behovet, sier han.

Får ikke tillatelse

Men Solhaug får nei fra kommunen. Årsaken er at han har søkt om dispensasjon, fordi dette er dyrkbart område. Planen er som i fjor; slå gresset først og deretter bruke det til parkering når det er flest biler i juli. Det vil ikke kommunen.

Gårdbruker Leif Normann Solhaug har hatt midlertidig tillatelse til å parkere biler her ved stistarten til Ryten. Det får han ikke lov til nå. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Noen ønsker privat parkering og vil tilby sine tjenester, og så har vi en plan som sier at vi skal ha parkeringen på skolen som hovedparkering sier ordfører Kroken.

De om vil ha parkering får ikke lov?

– Jo, men vi må også legge tilrette for å følge planene.

Som om ikke uenigheten rundt privat eller offentlig parkering er nok, har også bygdelaget trukket seg fra videre samarbeid med kommunen. De ønsker mest av alt en delt løsning mellom offentlige og private.

Bygdelaget Samstræv

– Vi er lei oss for at kommunen ikke vil snakke mer med oss, på et ryddig vis.

Det sier Sigurd Kjelstrup i bygdelaget.

– Vi ble presset til å trekke oss fra samarbeidet mot vår vilje. Innspillet vårt med en delt løsning ble ikke hørt, og dermed føler vi at det ville være helt feil å jobbe videre med en løsning som vi ikke er enig i sier han.

Sigurd Kjelstrup i bygdelaget føler seg presset ut fra samarbeid med kommunen. Foto: John Inge Johansen / NRK

De støtter initiativet om privat parkering.

– Vi ønsker en delt løsning, fordi den tilgodeser en mye bedre stistart til Ryten. Vi tror det er en god løsning. Men dersom det blir bare én parkeringsplass blir det kaos. Alle faginstanser som har uttalt seg sier at det er riktig å ha den private parkeringen hos Solhaug i tillegg sier Kjelstrup.

Strid om eiendomsrett

I dag er det Flakstad kommune som eier skoletomta og bygget.

Men det betyr ikke at de har rett til å disponere idrettsplassen. Det er det bygdelaget som har. Kanskje.

Saken er sendt til jordskifteretten men ikke behandlet.

– Det er bygdelaget som har bygd idrettsbanen. Vi har brukt to millioner kroner uten kommunal støtte. Grunnen er kommunens, men baneanlegget er det bygdelaget som har disposisjonsrett over mener Kjelstrup.

Samtidig har kommunen vedtatt for flere år siden å selge det gamle skolebygget. Han som mener han har kjøpt det, sier at dette også inkluderer hele tomta med idrettsbanen inkludert.

– Vi har vedtatt at bygget skal selges, men det er ikke avklart og vi jobber med det juridiske sier ordføreren og beklager at det har tatt lang tid.

Kommunen har overlatt nøklene, men ikke skrevet kontrakt og ikke fått betalt. Dette kan nå bli en sak for retten å avgjøre.

Blir parkering uansett

– Uansett vil jeg etablere parkering her på gårdsplassen min, sier Solhaug. Han kan ikke se at den gruslagte plassen ved siden av fjøsen er underlagt noe jordvern. Dermed mener han at det ikke er noen grunn til å nekte ham å innrette videre parkering her.

Parkeringa ved starten av stien til Kvalvika skal stenges denne sommeren. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Vi har ei parkeringsbu, merkede parkeringsplasser, tilgang på toalett og drikkevann og søppelsortering. Det skaper lokal verdiskapning, og til sommeren kommer det en food-truck hit med lokalprodusert mat. Det må jo være i alles interesse, sier han.

Mener du at du, uansett hva kommunen sier, kan ha parkering på gårdsplassen?

– Ja, her skal det i alle fall være plass til 50-60 biler sier Solhaug.

Han ser fram til sommeren.