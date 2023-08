I dag kan festivaldeltakere både i nord og sør glede seg over latter, sang og sol. Nordlands største festival, Parkenfestivalen er godt i gang.

Og til det har statsmeteorolog for Meteorologisk institutt, Pernille Borander, følgende å si:

– Det er bare å finne frem solbriller, solkrem og badebukse.

Til helga er det nemlig Nordland og Trøndelag som stikker av med det beste været.

Og det er festivaldeltakerne på Parkenfestivalen i Bodø strålende fornøyd med.

Anders Solberg og Mathias Johnsen har kledd seg i oransje og blå for anledningen. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

– Det er sånn det burde vært hele tiden. Jeg bor på Østlandet og vi har det jævlig kjipt, så det er godt å komme nordover og ha det deilig, sier Mathias Johnsen.

– Blir varmere

I Bodø ligger temperaturene på 18 grader fredag kveld, forteller Borander.

– Det blir bare varmere og varmere. Temperaturene skal gradvis nordover og det vil bli over 20 grader i hele Nordland, sier Borander.

Det vil heller ikke bli særlig med vind.

– Man kan bare håpe på en litt deilig bris, så man orker å sitte i solsteika.

Sol og temperaturer på 20 til 25 grader forventes i Trøndelag og Nordland. Foto: Meteorologisk institutt

Utover helgen vil temperaturene stige. Trøndelag får de høyeste temperaturene med 25 til 27 grader.

Og i Nordland vil Helgeland man få høysommerdag der maksimumstemperaturen er 25 grader.

På søndag er det derimot Salten som får de høyeste temperaturene.

– Det blir bare bedre og bedre for de lengst nord temperaturmessig. Sørover går det heller mot grått og vått. En grå og våt helg.

«Betty» kommer til Norge

Varsom.no har sendt ut et gult varevarsel for jord- og flomskred for vestlige deler av Viken og Innlandet som gjelder fra lørdag kveld til søndag ettermiddag, skriver NTB.

Og skal du på festivalen Findings i Oslo kan været være noe mer lunkent.

– Det blir bare bedre og bedre for de lengst nord temperaturmessig, sier vakthavende meteorolog Pernille Borander. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

– Det kommer litt an på hvor lenge man skal holde på festen. Den mest intense nedbøren kommer natt til søndag. Men i dag blir det veldig bra.

– I Oslo skal man nok være forberedt på å ta med seg noe mot regne. En liten regnponcho i veska er sikkert veldig greit å ha.

Et lavtrykk på vei fra Storbritannia gjør nemlig at det kan bli en våt helg i Sør-Norge.

BBC skriver at det har vært sterk vind og mye regn i store deler av England fredag morgen. Og snart kommer «Betty» til Norge.

– Det er usikkert hvor kraftig det blir, men de som får det våtest ligger an til å bli Agder, Vestfold og Telemark.

– Enn så lenge er sannsynligheten for at været blir på farenivå såpass lav, at vi har ikke sendt ut noe enda, men det blir helt klart en våt helg.

Lavtrykket kommer

Sommerværet i nord varer ikke evig.

Men heldigvis er det først etter helgas festival at Nordland vil merke noe til lavtrykket.

– Etter helgen vil høytrykket gi plass til et lavtrykk med litt regn, så det er ikke noe stabilt vedvarende høytrykk.