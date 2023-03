Mobilbruk i Norge er dyrest i Norden – men folk er mest opptatt av dekning

– Vi har fantastisk gode mobilnett i Norge, men vi ser at når vi sammenligner oss med andre land, så betaler den norske forbrukeren ganske mye mer.

Det sier Inger Vollstad, seksjonssjef i Nkom, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

I en markedsanalyse utarbeidet av Nkom, kommer det frem at vi betaler mer for mobiltjenester i Norge enn befolkningen gjør i øvrige deler av Norden.

Tidligere hadde det gamle Televerket monopol i Norge, men markedet er fremdeles regulert i dag.

I Nkoms nye markedsanalyse kommer det frem at behovet for regulering fortsatt er til stede.

– Vi regulerer for å få til mer konkurranse, sier Vollstad.

– Vi prøver å få flere tilbydere inn fordi det vil gi større valgfrihet til brukerne, og lavere priser.

Inger Vollstad, seksjonssjef i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), mener prisene på mobiltjenester i Norge er for høye. Hun vil ha flere tilbydere på banen. Foto: PRESSEFOTO

Folk er mest opptatt av dekning

Vollstad mener at det i dagens mobilmarked ikke er fullverdig konkurranse.

– Vi har to landsdekkende mobilnett i Norge, Telenor og Telia. I tillegg kommer Ice, som er godt på veg med å bygge sitt eget nett. Der Ice ikke har egen dekning så kjøper de tilgang hos Telia, slik at de har et fullverdig tilbud i sluttbrukermarkedet.

Og dekning er viktig for norske kunder.

Analysen viser nemlig at norske brukere er generelt mest opptatt av mobildekning når de velger mobiltilbyder.

– Telenors kunder er enda mer opptatt av dekning enn andre kunder, og at de har sterke preferanser for Telenors nett som gjør at svært mange ikke ønsker å bytte.

– Er kundene så opptatt av dekning at de ikke bryr seg om pris?

– Vi har spurt både i både bedriftsmarkedet og privatmarkedet og det er et overveldende flertall som er mest opptatt av dekning. De som er spurt svarer at de er mer opptatt av dekning enn av pris.

Folk er mest opptatt av hvor god dekning de har på mobilen, ifølge Nkom. Foto: Ingrid Nordheim / NRK

Det er høy inntjeningsevne og høyere marginer i Norge enn i de andre landene, slår Vollstad fast.

– Telenor har fremdeles en sterk markedsstilling i Norge. Selskapet har også en høy inntjening per kunde, også når vi sammenligner med andre selskaper og andre land, sier Vollstad.

– Så Telenor tjener mye penger på våre mobilabonnement?

– Ja det gjør de.

NRK har spurt Telenor hva de gjør for å gi forbrukerne billigst mulig telefoni. Vi har også spurt om hvorvidt betydningen av mobildekning for folket, gjør at Telenor «kommer unna» med dyr pris.

Pressesjef Anders Krokan i Telenor Norge svarer på NRKs spørsmål med en kommentar:

Telenors kommentar til NRK Ekspandér faktaboks Som Nkom påpeker, er det svært mange i Norge som velger mobilselskap ut fra hvem som har best dekning. Det gjelder særlig for Telenors kunder. Med Telenors nett får kunden den beste dekningen og det raskeste nettet, i tillegg tilbyr vi kvalitetstjenester på sikkerhet og andre tjenester som folk verdsetter. Akkurat nå inkluderer vi enda flere tjenester i abonnementene. Samtidig synes vi nok Nkom i sine uttalelser undervurderer konkurrentene våre. Både Telia og Altibox/ICE har landsdekkende nett, og mobilmarkedet preges av skarp konkurranse og mange valgmuligheter for kundene enten de er mest opptatt av pris eller kvalitet. Det er også lett å bytte leverandør hvis man ønsker det. Det at norske kunder legger så stor vekt på god dekning har ført til mobilnett i verdensklasse, til glede for forbrukerne. Det er en styrke ved det norske mobilmarkedet, for det krever betydelige investeringer å bygge og vedlikeholde verdens beste mobilnett i en norsk topografi. Nå skal vi lese Nkoms analyse nøye, og gi våre kommentarer til den.

Skal komme samfunnet til gode

Nkom understreker at de som myndighet skal sørge for at norske forbrukere får gode og rimelige mobiltjenester.

Vollstad sier de ikke er opptatt av pris alene, uten at det kommer samfunnet til gode.

– At det er høy pris på mobile tjenester er jo stadfesta av flere organer enn Nkom, og derfor har Stortinget vedtatt at det skal jobbes for et tredje nett som skal bringe ned prisene.