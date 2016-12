Øysamfunn har vært uten telefon i ett år: – Det er ingen som bryr seg

De tre fastboende familiene på øya Bliksvær utenfor Bodø har vært uten fasttelefon i over ett år. Telenor nekter å reparere den ødelagte telefonlinja, til tross for at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har slått fast at de har leveringsplikt.

Mobildekninga er i tillegg bortimot fraværende og nå krever Bliksvær-folket at noe skjer, forteller Nils Peder Thommesen.

– Om sommeren tidobles antall mennesker her ute. Det er et stort problem for oss både for fastboende og feriegjester.

– Kuttet kabelen

Bunken med sakspapirer vitner om mye korrespondanse med myndighetene og Telenor.

Det er om lag to kilometer med kabler fra sentralen og hjem til Thommesen, og her ligger problemet.

– De har kuttet kabelen, og bestemt seg for at her skal det ikke være telefon, sier Thomessen til NRK.

Til tross for at regningene er betalt ved forfall, nekter Telenor å reparere kablene eller gi innbyggerne ei mobilmast.

– Dersom vi får mobildekning, er vi ikke lenger avhengig av fasttelefon, sier Thomessen.

Dårlig mobildekning

For også mobildekninga her ute er dårlig. Skal Nils Peder ringe må han opp på en nærliggende kolle, eller sende tekstmeldinger fra et hjørne i kjøkkenvinduet sitt, forutsatt at det er godt vær.

Han er redd for hva som vil skje dersom noen blir alvorlig syke.

– Det er ingen som bryr seg. Ingen. Det har vi fått bevist.

Tilsynsmyndighetene har slått fast at Telenor har leveringsplikt, men blant annet fordi det bor så få folk på Bliksvær, så krever Telenor i stedet at Thommesen selv må betale 160.000 kroner for å skifte ut kablene. Men dette vedtaket er anket og ligger nå hos Samferdselsdepartementet, som har statssekretær fra Bodø.

Nils Peder Thommesen har både mobil- og fasttelefon stående. Håpet er å kunne bruke en av dem, uten problemer. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Jeg synes statssekretær Tom Cato Karlsen i Frp bør sette foten ned for Telenor, og be dem levere og reparere.

For Nils Peder handler det om hvem som skal bestemme hvor folk skal bo i landet, og han frykter at denne saken vil sette presedens for andre steder.

– Vi skal ta det så langt det er mulig i Norge, sier han.

Telenor: – Svært kostbart

Ifølge Telenor er kostnadene for feilretting på kabelen til Bliksvær veldig høye, og det vil ikke være økonomisk forsvarlig å dekke disse. Heller ikke mobilmast på øya blir aktuelt.

– Det er for lite trafikk til at det er lønnsomt å sette opp en mobilstasjon på egen hånd. Får vi en henvendelse om et spleiselag med Bodø kommune, vil vi selvsagt gjøre en ny vurdering, sier pressekontakt Per Aril Meling.

Telegiganten er ikke uenig med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om at selskapet har leveringsplikt.

– Men vi mener at tilknytningene på Bliksvær er utenfor Telenors normale leveringsområde, og at vi derved kan kreve dekket ekstrakostnaden for feilrettingen. Dette er i samsvar med vedtaket fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Samferdselsdepartementet vil ikke kommentere saken og viser til at den er til behandling.