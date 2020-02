Herøy-ordfører Eldbjørg Larsen (Ap) er bekymret for de 300 innbyggerne i Brasøy, Husvær og Sandvær som har Telia-abonnement.

I fire uker har de hatt store problemer med både mobilnettet og datatilgang.

– Det er en alvorlig situasjon. Vi har ansvar for beredskap i kommunen. Det bor flere eldre på disse øyene. Det er også næringsliv og butikk. Vi er bekymret for liv og helse dersom de ikke får varslet på telefon.

Hadde noe liknende skjedd i mer sentrale strøk, ville det aldri blitt godtatt, mener hun.

– Vi opplever å ikke bli hørt, sier ordføreren.

BEKYMRET: Ordfører Elbjørg Larsen i Herøy er bekymret for innbyggerne i Brasøy, Husvær og Sandvær som har Telia-abonnement. Foto: Svein Lundestad / Herøyfjerdingen

Fikk penger fra fylket

De fleste innbyggerne i dette området har mobilnett fra Telia. Årsaken er at nettet ble utbygd med tilskuddsmidler fra Nordland fylkeskommune i 2014.

Fylkeskommunen gikk da inn med 1,6 millioner kroner i tilskudd til et anbud som ble vunnet av NetCom, dagens Telia.

En av dem som har hatt telefontrøbbel er Tanja Irene Hansen fra Brasøy.

– Lyden hakker veldig, og nettet kommer og forsvinner. Når noen ringer fra jobb, så høres det for dem ut som om jeg ikke tar telefonen. Det blir ringetone, men jeg hører ingenting. Jeg får ikke engang tapt anrop. Jeg har internett også fra Telia, men det faller også ut. En og annen e-post kommer igjennom, forteller hun.

Jim Jacobsen driver verksted på øya Sandvær, som har 15 fastboende. De fleste av dem med Telia-abonnement.

Jim Jacobsen driver verksted på øya Sandvær, som har 15 fastboende. Foto: Privat

– Telia bygde ut her, og satte opp en mast. Da skaffet alle seg Telia-abonnement. Men nå har Telenor også etablert seg her.

Etter problemene med Telia-signalet de siste ukene, har Jim skaffet seg en mobil med kontaktkort fra Telenor.

– Jeg får jo ikke tak i folk, og får ikke snakket med folk på skikkelig vis. Det går ikke an. Vi er en liten bedrift som reparerer diesel-båtmotorer, og det er veldig synd når vi ikke kan være tilgjengelig for kundene. Jeg får jo ikke betalt regninger heller, fordi vi kommer ikke inn på nettbanken.

– Mye dårlig vær

BLÅST UT AV STILLING: Dette er en mastene der utstyret til Telia har vært ute av drift i flere uker. Foto: Svein Lundestad / Herøyfjerdingen

Lokalavisen Herøyfjerdirngen har skrevet om dekningsproblemene på Helgelandskysten.

Dekningsavdelingen i Telia opplyser at hovedgrunnen for forsinket rettetid er at dårlig vær satte en stopper for arbeidet.

Etter at antatt rettetid første ble satt til fredag 31. januar er denne nå utsatt enda en uke til 7. februar.

Kommunikasjonsdirektør Henning Lunde beklager problemene folk i Herøy opplever. Problemene skyldes at en antenne har blåst ut av stilling.

Lunde forklarer at basestasjonene ikke er helt nede, men at kundene opplever svært dårlig kvalitet da om lag 30 prosent av samtaler og datasesjoner, mens surfing og internett brytes.

Ifølge Lunde har Telia hatt folk på plass for å forsøke å rette feilen både 23. 27.. 31. januar og 3. februar.

BEKLAGER: – Vi beklager veldig og har full forståelse for samfunnet og våre kunders frustrasjon, sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde. Foto: Tele2

– Men det har vært for dårlig vær til å klatre. Vi må alltid ta hensyn til sikkerhet og HMS for våre folk som skal klatre i master, ofte over 20-30 meter, og da spiller både vær og ikke minst vind en viktig rolle i værutsatte områder.

– Uholdbart

Jim Jacobsen kjøper ikke forklaringen fra Telia om dårlig vær.

– Det har ikke vært så dårlig vær. Enkelte dager har det vært kjempevær. Jeg har mistanker om at det henger sammen med hurtigbåt-forbindelsen, som gjør at de helst vil komme på en fredag. Da kommer de seg fram og tilbake på samme dag. Jeg har tilbudt dem skyss, men har ikke hørt noe ifra dem.