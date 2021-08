Over 700 nye MDG-medlemmer etter FN-rapport – Vegard er en av dem

– Dette er helt utrolig, og fyller meg med håp. Vi har aldri opplevd så stort engasjement før, sier MDG-leder Une Bastholm til NRK.

Det siste døgnet har Miljøpartiet De Grønne fått godt over 750 nye medlemmer, og tallet er økende.

Antakeligvis ingen tilfeldighet. Mandag ble den nedslående klimarapporten fra FN offentliggjort. Flere forskere viser til at årets valg blir det viktigste noensinne med tanke på klimaet.

Og etter at FN-rapporten ble kjent, skøyt medlemstallet til MDG i været.

– Som partileder og mamma gir det meg nytt håp om at vi sammen kan endre norsk politikk for alltid. Dette valget blir et klimavalg, sier Bastholm.

Forrige rekord var i 2017 da 172 meldte seg inn på valgdagen.

En av de grønnes nye medlemmer, er Vegard Günther.

Økning i medlemstall siste døgnet Ekspandér faktaboks NRK har vært i kontakt med alle partiene på Stortinget for å tå tak i medlemstall: ⭐ Rødt:

28 nye medlemmer siste døgnet mot normalt 20 de siste dagene. Totalt 11.000 medlemmer.

En ubeleilig systemsvikt gjør at de ikke har mulighet til å hente tall for det siste døgnet. Merket en markant økning i interaksjoner på sosiale medier, uvisst hva som skyldes FN-rapport og valgkamp. Totalt 16.051 medlemmer, opplyser partisekretær Audun Herning til NRK.

20 nye medlemmer siste døgnet. Totalt medlemstall ved årsskiftet er 44.918.

Gir ikke ut medlemstall per dato. Oppgir medlemstall ved årsskiftet. Har merkt økt antall henvendelser, usikkert hva som skyldes klimarapporten og hva som skyldes valgkampen, opplyser informasjonsrådgiver Ragnar Kvåle til NRK. Totalt 20.261 medlemmer ved årsskiftet.

652 siste døgnet. Totalt ca. 10.000 medlemmer nå.

Ukjent. Tar ut medlemstall kun én gang i kvartalet. I følge tall fra avisa Dagen (via ABCNyheter), hadde partiet 18.582 medlemmer i januar i år.

Har ikke tall for siste døgn, men har flere henvendelser enn vanlig. Hadde 6.325 medlemmer ved utgangen av 2020, i følge VG.

25 siste døgn. Ingen spesiell økning etter rapporten. Har ca. 30.000 medlemmer, opplyser generalsekretær Sigrun S. Gudevang til NRK.

Ukjent. Offentlig medlemsdata kun én gang i året, ved nyttår, opplyser markedssjef Helge Fossum til NRK. 17.258 medlemmer ved årsskiftet. Tallene er hentet mellom kl. 10:45 og 15:20 tirsdag 10.08.21. Alle er betalende medlemmer.

Ønsker større fokus på klimaet

Etter ti år inn og ut av Arbeiderpartiet, meldte han seg nettopp ut av Ap og inn i MDG.

– Jeg har tenkt på det lenge, og hadde bestemt meg for å stemme MDG ved dette valget uansett. Men jeg hadde nok ikke bytta medlemskap hadde ikke vært for FN-rapporten, sier han til NRK.

Han vil ikke karakterisere seg selv som en veldig politisk engasjert person, men har fattet mer og mer interesse etter hvert som klima har blitt et større tema.

– Hvis man skal tro på vitenskapen, som jeg velger å gjøre, er dette et varsko så tydelig som sier at nå kan vi ikke vente. Jeg ønsker et større fokus på klima og håper på regjeringsskifte, sier Günther.

Nå er det viktigste å få MDG over sperregrensa ved valget, mener han.

I VÆRET: Miljøpartiet de grønne har hatt stor medlemsvekst det siste døgnet. Her fra valgvaken for kommune- og fylkestingsvalget i 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen

En annen som også viser støtte til MDG etter rapporten, er forfatter Anne Holt. Hun er også tidligere justisminister for Arbeiderpartiet.

I et Facebook-innlegg i går ber hun om en valgkamp som handler om hvordan vi skal løse klimakrisa

«Jeg skal, tross alle dumheter og symbolpolitikk fra deres side, tross mangelen på virkelig gode politikere, tross absolutt alt, stemme MDG ved stortingsvalget. Fordi de i hvert fall skjønner hva som er aller, aller viktigst,» skriver Holt blant annet i innlegget sitt.

Kloden jamrer seg under den behandlingen vi gir den. Alarmene skingrer. Svært mange vitenskapsmennesker som vet svært... Posted by Anne Holt on Monday, August 9, 2021

NRK har vært i kontakt med Holt i dag, men hun var ikke tilgjengelig for kommentar.

Valgforsker: – En fordel for disse partiene at rapporten kom i går

FN-rapporten kommer til å få, og har allerede hatt betydning for årets stortingsvalg.

– Det at rapporten kom i går, er til fordel for partiene med tydelig klimaprofil, sier valgforsker Johannes Bergh.

Klima var den viktigste saken i lokalvalget 2019, så vel som stortingsvalget for fire år siden i 2017.

Selv om den kom litt i skyggen under pandemien, kan den nå seile opp som en av de viktigste temaene i årets valgkamp.

– Klimasaken kom litt i skyggen av pandemien, og miljøpartiene har ikke gjort det så godt. Men nå ligger det et stort potensial for mobilisering av unge velgere, sier Bergh.

Han mener denne rekordinnmeldingen i MDG er et symbol på mobilisering.

Johannes Bergh er leder av Stortingsvalg-undersøkelsen ved Institutt for samfunnsforskning. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Tror rapporten vil kunne påvirke valget

– Tror du alle partier kommer til å ha en tydelig klimaprofil etterhvert siden dette kan mobilisere såpass godt og klimaendringene allerede er blant oss i høy grad?

– Ikke med det første. Klima er en politisk konfliktlinje i Norge. Unge vil gjerne ha en offensiv klimapolitikk, mens eldre ikke ønsker like inngripende tiltak.

Debatten handler også om hvem som har ansvaret; «lille» Norge, eller andre store land som Kina.

– Valget i år og valg i fremtiden vil ha velgere på begge sider av klimasaken, tror Bergh.

– Kom rapporten for tidlig til å påvirke valget i stor grad? Vil vi glemme det når valgdagen er her?

– Ikke nødvendigvis. Valgkampen er ikke altfor lang, og det er et potensial for at rapporten lever frem til valgdagen. Men det gjenstår fortsatt å se. Noen saker lever lenge, andre glemmer vi lettere av. Det avhenger av hva partiene gjør, folkelig engasjement, og media.

Forhåndsstemminga begynte i dag, 10. august.