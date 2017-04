Opseth fra syndebukk til helt på Aspmyra

Den innleide Sogndal-spissen fikk muligheten fra straffemerket på 1-1 ti minutter etter pause i sin Glimt-debut, men 27-åringens forsøk fra elleve meter var altfor tamt. Kongsvinger-keeper Aleksej Gorodovoj reddet enkelt forsøket fra Glimt-spissen.

Fem minutter etter kom hans revansj. Mathias Normann vartet opp med en nylig gjennombruddspasning inn i boksen, og Opseth plasserte ballen sikkert inn i venstre hjørne. 2-1 Glimt. Fire minutter senere scoret samme mann på nytt.

Glimt-kaptein Trond Olsen skar inn i midten fra venstresiden, chippet ballen inn i boksen, og der snappet Opseth ballen fra KILs keeper. 27-åringen kunne enkelt plassere inn 3-1 til vertene. Güven reduserte på tampen, men flere scoringer ble det ikke i det som var Glimts og KILs første seriekamp for sesongen i 1. divisjon.

Fram og tilbake

Begge lag var angrepsvillige i første omgang. En corner fra Bodø/Glimts Thomas Drage gikk i tverrliggeren etter bare fire minutters spill, og nevnte Opseth kunne scoret etter en halvtime. Da satte han ballen over på volley fra god posisjon.

Kongsvingers Niklas Castro fikk bra treff fra distanse kort tid etter, men Glimt-keeper Simon Thomas avverget til corner med en fin redning. Like etter sto det imidlertid 1-0 til bortelaget. Christian Røer slo inn mot mål fra høyre, og Thomas slo ballen ut i farlig posisjon. Der plukket måltyven Adem Güven opp nedfallsfrukten og satte sikkert inn 1-0. "Et drittmål", konstaterte Glimts Trond Olsen til Eurosport i pausen.

Slo tilbake

Det tok ikke lang tid før Glimt og Olsen kom tilbake. Tre minutter etter hvilen ordnet nettopp Olsen 1-1 på Aspmyra. KILs keeper ga retur på et innlegg fra høyre, ganske likt som da KIL scoret, og Olsen takket og bukket for muligheten fra kort hold. Kantspilleren satte ballen trygt ned i venstre hjørne, naturlig nok til hjemmefansens store glede i Bodø.

Kongsvinger prøvde seg med en opphenting mot slutten, men uten å lykkes før på overtid. Da var det for sent. Glimt kunne ri på ledelsen i de nødvendige minuttene. Gjestene hadde et par andre farligheter i løpet av omgangen, blant annet ved tomålsscorer Güven, men det ble bare nettsus to ganger for ham og bortelaget. Matchen ebbet ut i en knepen seier til bodøværingene.

Dermed har Glimt fått en god start på 2017-sesongen etter nedrykket til 1. divisjon i fjor. I neste runde venter Åsane på bortebane. Kongsvinger tar da imot Start på Gjemselund.