Oppfordret hytteeiere om å selge – får kjeft av rådmannen

«Desperate tider krever desperate tiltak».

Slik starter brevet som områdeutvalget på Tjøtta og Offersøy i Alstahaug kommune har skrevet til navngitte hytteeiere på den naturskjønne strekningen langs Kystriksveien på Helgelandskysten.

Her er det nemlig boligmangel. Familiene som ønsker å flytte til området finner ikke et sted å bo, ifølge utvalget.

Årsak:

Ledige hus ender opp som fritidsboliger, ifølge områdeutvalgets leder Helge Johansen.

Mener hyttene ikke blir brukt nok

Grendeutvalget skriver videre at de kjenner til at det «er 14 fritidsboliger sentralt på Tjøtta og Offersøy, som betegnes som «lite brukt av naboer».

Områdeutvalget ber at disse vurderer salg eller utleie på det åpne markedet.

Tjøtta er også fergeleie på Kystriksveien med fergeforbindelse til Forvik i Vevelstad kommune Foto: Inger-Lise Nilsen / NRK

– Eller at du tillater oss å sette deg i kontakt med noen av de som trenger hus til leie eller eie. Vi planlegger også en ringerunde ved et senere tidspunkt, skriver utvalget.

Det var avisen iSandnessjøen som omtalte saken først.

– Usmakelig

Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

En av hytteeierne i området er Knut Jullumstrø. Han er en av de 14, som områdeutvalget mener ikke bruker fritidsboligen i særlig grad.

NRK har fått innsyn i et brev han har sendt tilbake til områdeutvalget. Jullumstrø er innforstått med at NRK omtaler innholdet i brevet.

Her omtaler brevet som en usmakelig «skivebom».

– Det å be meg vurdere å selge eller leie ut mitt hus på Tjøtta, er like usmakelig som om jeg skulle be de «eldre, spreke pensjonister» overlate sine boliger til noen med barn, skriver han.

Han avviser også hytteeiere ikke bidrar til lokalsamfunnet.

Det bor rundt 200 personer på Tjøtta. Områdeutvalget ønsker seg flere sambygdinger. Men trenger boliger. Foto: Inger-lise Nilsen

– Jeg stiller opp på dugnader når jeg blir bedt, og ønsker å bidra mest mulig i alle sammenhenger. Jeg synes det da er smått utrolig at et områdeutvalg oppfatter folk som har tilhørighet til Tjøtta og en sterk interesse av å være mest mulig på Tjøtta, som et problem?

Mest av alt er han opprørt over at 14 hytteeiere er utvalgt, til tross for at det er langt flere fritidsboliger i området.

– De som mottar brevet ser også ut til å være utvalgt basert på «naboers observasjoner». Jeg håper dere forstår at denne type overvåking kan oppleves nokså ubehagelig og inngripende for de dette gjelder. Når og hvor mye folk benytter sine eiendommer må være opp til den enkelte, skriver Jullumstrø.

Rådmannen: – Tilnærmet mobbing

Det er ikke første gang at kommuner går til det skrittet å be folk om å selge ferieboligen sin.

Tidligere har ordføreren i Træna brukt sosiale medier og oppfordret sambygdinger med feriehus om å selge eller leie ut:

Rådmann Børge Toft i Alstahaug forteller at kommunen har fått sterke reaksjoner etter brevet. Og understreker at områdeutvalget ikke representerer kommunen i denne saken.

– Dette har ikke områdeutvalget noe mandat til å gjøre. Folk er opprørte. Det er spesielt å kontakte folk som har hatt familien sin på Tjøtta i generasjoner, og be dem om å selge hytta si. Dette kan oppleves som tilnærmet mobbing og uthenging av enkeltpersoner, sier Toft.

– Dette er eiendommene til folk. Det er ikke kommunens sak om den brukes mye eller lite, sier Børge Toft, som er rådmann i Alstahaug. Foto: Frank Nygård / NRK

Han synes det er ekstra ille at utvalgets brev ikke er en generell oppfordring.



– De har nærmest spionert på 14 personer de syntes var aktuelle, og hvor naboene hadde observert at det var lite folk. Det er problematisk og langt over streken, sier Toft.

Rådmannen avviser også at det er boligmangel i kommunen, og mener at kommunen har lagt til rette for boligbygging i området.

– Storm i et vannglass

Helge Johansen er leder Tjøtta og Offersøy områdeutvalg tar selvkritikk. Ikke på innholdet i brevet, men på måten det er formulert på.

– Vi kunne formulert oss på en annen måte. Samtidig er reaksjonene storm i et vannglass. Budskapet vårt er å få tak i boliger. Vi sier ikke at folk skal selge. Det er en forespørsel at dersom de har hus som er så lite brukt at de kan leie ut eller selge, sier Johansen til NRK.

Områdeutvalget kjenner til et konkret behov for 4 hus til unge/barnefamilier. Det kan være flere. Mangel på boliger bidrar til eskalerende befolkningsnedgang, ifølge Johansen.

– Det er åpenbart et problem at de familiene som ønsker å flytte til området ikke finner seg et sted å bo. Skolen har færre enn 30 elever fordelt på barne- og ungdomsskole, og slik det ser ut nå vil barnehagen ha 8 ledige plasser til høsten.