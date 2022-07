Nord-Norges mest trafikkerte fergesamband har innstilt 82 avganger i juli

– Vi har ikke sett dette på andre strekninger. Vi har sett at avganger er blitt innstilt, men ikke i så stort omfang som her, sier prosjektleder Dag Hole i Statens vegvesen.

De har ansvaret for driften av fergene på riksveinettet. Til nå i juli har Torghatten Nord innstilt 82 av fergeavgangene på sambandet mellom Bognes og Lødingen i Nordland. Det er det mest trafikkerte fergesambandet i Nord-Norge.

Slik så det ut på fergeleiet i Lødingen i juli fjor. Da skremte dårlig vær mange bilister sørover. Du trenger javascript for å se video. Slik så det ut på fergeleiet i Lødingen i juli fjor. Da skremte dårlig vær mange bilister sørover.

Det er på denne strekninga de fleste reiser når de skal til eller fra Vesterålen.

Vanligvis tar det 1,5 time med ferga over den indre delen av Vestfjorden, men for enkelte har alternativet blitt å kjøre om Narvik.

Det gjør reisen nesten to timer lenger, dersom de andre fergene går.

Men også disse er blitt innstilt på grunn av mangel på folk. Det betyr at E6 mellom Bognes og Skarberget har blitt stengt i opp til et par timer av gangen. Sambandet mellom Drag og Kjøpsvik har også blitt innstilt i opptil 11 timer.

Hovedårsaken er ifølge Torghatten Nord mangel på sjøfolk.

De siste dagene har det vært mye trafikk, lange køer og biler som blir stående igjen på fergekaiene.

– Kunne Torghatten planlagt bedre?

Prosjektleder Dag Hole i Statens vegvesen sier de følger med trafikken og vil informere fortløpende om det som skjer i trafikken. Foto: Roar Strøm / NRK

– Det enkle svaret er ja, de kunne ha ansatt mer mannskap. Men det mer omfattende og presise svaret er at rederiene konkurrerer om mannskap i et marked med for eksempel oljenæringen, sier prosjektleder Dag Hole i Statens vegvesen.

Kritisk til fergeselskapet

– Det er en stor utfordring med mangel på folk mange steder, men det er ikke noen unnskyldning for å ikke holde et så viktig samband gående, sier Bård Ludvig Thorheim.

Både Bladet Vesterålen og Vol.no har omtalt problemene på det som er hovedinnfartsåren til Vesterålen.

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim mener det er uholdbart at fergeavganger blir innstilt på grunn av mannskapsmangel. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Stortingsrepresentanten fra Høyre mener det er uholdbart at Torghatten Nord ikke klarer å holde i gang det mest trafikkerte fergesambandet i nord.

– Jeg kommer til ta dette opp på Stortinget dersom det ikke blir noen bedring.

– Men de kan jo ikke trylle frem styrmenn og matroser?

– Nei, men man vet at det blir et rush på sommeren og da må man forberede seg godt til det, og det har andre bransjer også klart.

Men administrerende direktør i Torghatten Nord, Torkild Torkildsen, sier de starter tidlig med planlegginga, men at det i år har vært ekstremt vanskelig å få tak i sjøfolk. Årsaken er at det er mange som vil ansette de samme folkene.

– Mye av det vi plages med nå er de typiske turistsambandene, der det er et stort trykk om sommeren.

Om sommeren lenger mange ferien nordover. Her er en lang fergekø fra Forvik til Tjøtta i 2020. Du trenger javascript for å se video. Om sommeren lenger mange ferien nordover. Her er en lang fergekø fra Forvik til Tjøtta i 2020.

De siste årene har det vært flere kilometer lange køer på fergesambandene i nord.

I år har det blitt satt opp ekstra mange avganger for å ta unna sommertrafikken.

Hos Torghatten Nord jobber de på spreng for at de reisende skal slippe lang ventetid.

– Vi har veldig mange flotte sjøfolk som har flytta på ferier og avbrutt ferier for å hjelpes til. Det er også pensjonister som er inne og tjenestegjør, sier Torkildsen.

Administrerende direktør i Torghatten Nord, Torkild Torkildsen, sier de sliter med å få tak i nok folk. Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK

Likevel er det ikke nok.

– Jeg er redd for at vi kommer til å plages også utover i august, sier administrerende direktør i Torghatten Nord, Torkild Torkildsen.