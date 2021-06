TikTok-trenden «dry scooping» vekker oppsikt

Har du hørt om PWO, eller pre-workout? Et grovt anslag fra Proteinfabrikken er at det selges cirka 100.000 bokser av det i løpet av et år. De er populære blant folk som trener, og fås kjøpt i diverse butikker. – PWO er ganske vanlig, og jeg har jo selv sett mye av det på TikTok blant annet, sier PT Annie Sørensen.

Trener du en del, har du sikkert hørt om det.

Kosttilskuddet går under mange navn. «F#cked up joker edition», «The butcher», «Knockout 2.0» er bare noen eksempler på navn i norske nettbutikker.

PWO-produktene inneholder litt forskjellig. Men hovedingredienser er gjerne koffein, B-vitamin, kreatin og kunstig søtning.

Til felles har de at de skal gi en ekstra boost på trening. «Forbered deg på mer energi og fokus enn du trodde var mulig», står det i én produktomtale.

NRK møter personlig trener Annie Sørensen på treningssenteret Rapida i Bodø. Hun bekrefter at dette er populære produkter.

– Kjempevanlig å bruke PWO, energidrikk eller lignende prestasjonsfremmende midler, forteller Sørensen.

Jonas Emil Fredriksen (21) er en av dem som er og tar seg en treningsøkt når NRK er innom. Han går ikke over de anbefalte dagsdosene, og opplever en god effekt.

– Jeg har brukt det av og på i kanskje tre-fire år. Det gir meg et energioverskudd, og du får også et ekstra gir når du nærmer deg slutten av økta, forteller han.

Jonas Emil Fredriksen holder seg til anbefalt daglig mengde. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Ubehag og rapport om hjerteinfarkt

Dette er ikke nye produkter på markedet, men har i det siste blitt en «snakkis» på sosiale medier. På YouTube er det delt flere videoer.

Det etter at blant andre BuzzFeed News skrev en artikkel om en ung kvinne i USA som skal ha opplevd hjerteinfarkt etter å ha deltatt på en trend med «dry scooping».

«Ending up in the hospital because I had a heart attack», skriver Briatney Portillo (20) i en TikTok som har gått viralt. Foto: Skjermdump fra TikTok

Det går ut på å ta PWO «tørt», mens man filmer seg selv. Det vil si; istedenfor å blande det ut med vann, tar en det rett i munnen og svelger det med bare litt væske.

Hvorfor ta det tørt? Én grunn som oppgis er at det visstnok skal gi en mer intensiv, «energigivende» effekt.

Men i postene på sosiale medier finner man også historier fra enkelte som har opplevd ubehag. Én video viser en kvinne som opplever åndenød.

NRK sender en e-post til Proteinfabrikken, én av aktørene som selger PWO-produkter på det norske markedet. Og får svar fra en lettere sjokkert salgssjef Egil Berli-Johnsen:

– Jeg har sett noen av de videoene du refererer til, og jeg må bare få lov til å si at det er fullstendig kanakkas å utsette seg for slik.

Kan oppstå ubehag om man tar mye

Selv om «dry scooping» har fått oppmerksomhet via nettsteder som BuzzFeed i det siste, er ikke fenomenet noe nytt.

Å ta kosttilskudd som er ment å blandes ut med vann, tørt - det kan man også gjøre med eksempelvis proteinpulver eller kreatin.

Men siden PWO gjerne er forbundet med et relativt høyt innhold av koffein, kan det oppstå ubehag om man tar mye av det på én gang.

Egil Berli-Johnsen hos Proteinfabrikken er ikke imponert over noen av videoene man finner på TikTok. Foto: Proteinfabrikken/Jon Klasbu

Berli-Johnsen har sett videoer hvor det tas mye mer enn det som er anbefalt:

– Å ta 10-doble doser er selvfølgelig helt borti natta! Det er ikke bare farlig, men det er også med på å oppmuntre andre til å prøve det samme, og ikke alle tåler alt like bra.

Selv kaller det «et tragisk tegn i tiden».

– Alle grenser skal tøyes, og når man lever i et beskyttet samfunn, så er det ikke mange svære trær å klatre i eller løver å jakte på. Da tyr enkelte til de rareste ting for å vise seg eller bare for å lage en video for likes.

Oppfordrer til forsiktighet

Han vil ikke kalle det en stor trend i Norge, men at det heller er et fåtall som gjør det for å lage en «morsom film».

Samtidig gir folk NRK har snakket med på treningssenter uttrykk for at «dry scooping» er relativt vanlig. Uten at man nødvendigvis snakker om de ekstreme dosene.

PT Anine Sørensen vil uansett mane til varsomhet.

– Jeg tenker det er flere grunner til at man kanskje bør være litt forsiktig. Man tar jo helt tørt pulver rett i munnen. Plutselig kan man inhalere det, og det kan være både ubehagelig og ganske farlig. I tillegg er det ganske høye doser av koffein.

– Jeg skjønner ikke hvorfor man skal «dry scoope». Man bør kanskje være litt kritisk til det som florerer av trender på for eksempel TikTok og andre medier. For man vet jo ikke helt hvilke effekter det kan ha.

PT Annie Sørensen foretrekker selv kaffe og energidrikk før trening. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Salget av disse produktene i Norge er lavere nå enn under «hype-perioden» av produktet for 5–6 år siden, forteller Berli-Johnsen.

Det brukes av folk som trener seriøst og jevnlig, og som har sin faste PWO de benytter for en ekstra piffen før treningsøkten eller konkurransen, sier han.

– Norske og svenske merker er de tryggeste å bruke. Men hva hjelper det hvis ikke folk følger bruksanvisningen?

Utgjør PWO en helserisiko for ungdom?

Et søk i noen norske nettbutikker viser at man får tak i PWO-produkter med opptil 300 mg koffein.

Etter bruksanvisningen skal dette blandes ut i tre desiliter vann, noe som da vil gi 100 mg koffein per desiliter. Dette skal man da ta 20–30 minutter før trening.

I lovverket finner vi samtidig at 300 mg er anbefalt maks døgndose i kosttilskudd «fordelt på minst 3 doser». Du finner forskriften her.

Til sammenligning ble det i en EFSA-rapport fra 2015 konkludert med at et daglig inntak av koffein for voksne ikke bør overstige 400 mg.

Om PWO utgjør noen helserisiko for unge her til lands på grunn av koffeinet er det vanskelig å si noe sikkert om. Det finnes nemlig ikke data på hvor mye koffein vi får i oss gjennom kosttilskudd.

Monica-Hauger-Carlsen var fagleder for en rapport om koffein som VKM nylig ga ut. Foto: Privat

Det forteller Monica Hauger Carlsen, som var faglig leder for en rapport nylig. Den jobbet hun med for Vitenskapskomiteen for mat og miljø, og handlet nettopp om nordmenn og koffein.

Rapporten viste at nordmenn flest får i seg så mye koffein at det kan forstyrre søvnen, og at unge som tar koffeintilskudd kan være en risikogruppe.

– Rapporten viser at hvis man bruker mer enn anbefalt av disse koffeintilskuddene, eller koffeintilskudd i kombinasjon med andre kilder til koffein, så er risikoen der for at man kommer opp i et inntak som er høyere enn den mengden som ikke skal utgjøre risiko for negative helseeffekter.

Du kan lese litt mer om funnene i faktaboksen under:

Nordmenn får i seg mye koffein Ekspandér faktaboks I rapporten forbindes et inntak på mer enn 1,4 milligram per kilo kroppsvekt med søvnforstyrrelser. Mens et inntak på over 5,7 milligram per kilo kroppsvekt kan gi effekter på hjerte- og karsystemet. Det er cirka fem prosent av den voksne befolkningen som har inntak over 5,7 milligram, som er den øverste trygge grenseverdien. (grenseverdien på 5,7 mg/kg kroppsvekt gjelder for voksne. Barn, ungdom og gravide har lavere grenseverdier). – Vi bruker gjennomsnittsverdier for kroppsvekt, for å kunne uttale oss om disse dosene. For en voksen mann tar vi utgangspunkt i 86 kilo, og for en kvinne 69 kilo, sier Carlsen. I Norge får man tak i PWO med 300 milligram (de bør altså etter loven fordeles på minst tre doser gjennom dagen). Og med utgangspunkt i dette vil en mann da komme opp i 3,5 mg per kilo kroppsvekt. En kvinne 4,3 mg. Dersom man tar to slike døgndoser, så kommer begge godt over den øvre grensa: Gjennomsnittsmannen vil da komme opp i nesten 7 mg/kg kroppsvekt, mens kvinnen havner på 8,7.

Lurt å starte med lav dose først, om man skal ta det

NRK spør Berli-Johnsen i en e-post om det er grunn til å utvise varsomhet ved bruk av disse produktene, også ved normal dosering.

Han svarer at det i utgangspunktet et trygt produkt, så lenge man følger bruksanbefalingene.

– Det er kun hvis man bruker andre «scoops» eller tar flere enn man skal, at man kan komme opp i farlige mengder. Det er fullt mulig å få forgiftning av både vann og alkohol også hvis man inntar ekstreme mengder.

Kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø sier koffein i seg selv kan ha en positiv effekt på prestasjonsevnen i riktige mengder. Men å ta mye på én gang, det vil også han advare mot. Særlig hvis man ikke er vant med koffein.

– Selv om det er sjeldent, finnes det alvorlige bivirkninger. Omsetningen av koffein i kroppen vil kunne variere ganske mye fra en person til en annen.

– Man unngår mye med å starte opp med en lavere dose først, og ikke gå rett på det ekstreme, påpeker Hagen.

Går man på medisiner, har sykdom eller på andre måter er usikre på om man tåler disse produktene, oppfordrer Kai Brynjar Hagen om å konferere med lege før bruk. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / Ole-Fredrik Lambertsen